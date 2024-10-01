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Iran की तरह यूक्रेन ने कर दिया बड़ा खेल, ऑयल को लेकर दुनियाभर में मचने वाली है बड़ी तबाही!

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Iran की तरह यूक्रेन ने कर दिया बड़ा खेल, ऑयल को लेकर दुनियाभर में मचने वाली है बड़ी तबाही!

रूस रोजाना 42 लाख से लेकर 48 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है. लेकिन यूक्रेन के हमले के बाद उसकी 20 लाख बैरल तेल के निर्यात की सप्लाई बंद हो गई है.

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रईश खान

Updated : Mar 27, 2026, 12:28 AM IST

Iran की तरह यूक्रेन ने कर दिया बड़ा खेल, ऑयल को लेकर दुनियाभर में मचने वाली है बड़ी तबाही!

Ukraine attacks on Russia Oil Depot  (Photo: AI)

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ये कहावत तो सबने सुनी होगी- गरीबी में आटा गीला होना... ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद दुनिया ऑयल और गैस के संकट से पहले ही जूझ रही है, अब यूक्रेन ने भी यह खेल शुरू कर दिया है. चार साल से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन ने रूस के ऑयल डिपो और उसके टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है. जिसकी वजह से रूस से निर्यात होने वाला 40% तेल ठप हो गया है. यूक्रेन के इस कदम के बाद तेल संकट से डरी हुई दुनिया बुरी तरह सहम गई है.

रूस के तेल पर यूक्रेन के हमले से दुनिया बड़े संकट में फंसने वाली है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की चार साल से पुतिन से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन वह उनको मात देने और पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन ईरान की तेल बंद करने की रणनीति ने यूक्रेन को भी संजीवनी दे दी है. वह समझ गए हैं कि इस तरह भी सुपरपावर देश को मात दी जा सकती है.

रूस के एक पोर्ट से तेल लेकर तुर्किए जा रहे अल्टूरा नाम के एक जहाज़ पर काला सागर में इस्तांबुल के बोस्फोरस स्ट्रेट के पास हमला किया गया. ये जगह तुर्किए की समुद्री सीमा के पास और यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर है. ये जहाज 10 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर जा रहा था. जिस वक़्त 1 बैरल कच्चे तेल की क़ीमत 100 डॉलर के पास है, उस वक्त 10 लाख बैरल तेल से लदे जहाज पर हमला किया गया. यानी 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा के तेल पर निशाना साधा गया. इस हमले की ज़िम्मेदारी किसी ने नहीं ली है. लेकिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए इस ड्रोन अटैक के पीछे यूक्रेन का हाथ बताया जा रहा है.

यू्क्रेन ने एकसाथ 20 ड्रोन से किया हमला
इससे हमल से कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने रूस के लेनिनग्राड में एक रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया था. यहां एक साथ 20 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया. जिस रिफाइनरी पर ये अटैक हुआ, वो रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक है. जहां रोजाना 3.5 लाख बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग होती है, जो रूस की कुल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 7% है.

समुद्र में टैंकर और रिफाइनरी के पास इन दोनों हमलों से ठीक पहले यूक्रेन के ड्रोन ने बाल्टिक सागर में रूस के प्रिमोर्स्क और उस्त-लुगा पोर्ट को भी निशाना बनाया था. इस तरह हाल के दिनों में यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के क्रूड ऑयल निर्यात की 40% क्षमता तबाह हो चुकी है. सोचिए, जो देश मौजूदा समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है. जिस पर चीन और भारत जैसे देश तेल आयात के लिए निर्भर हैं, उसकी लगभग आधी निर्यात क्षमता ठप हो गई है. रूस के आधुनिक इतिहास में यह सबसे गंभीर तेल संकट है.

यूक्रेन 4 साल से रूस के युद्ध लड़ रहा है.उसके एक हिस्सा पर रूस कब्जा कर चुका है. वह रूस के हमलों के खिलाफ दुनिया से गुहार लगाता रहा है. पर किसी को कोई फर्क़ नहीं पड़ रहा था. दूसरी तरफ ईरान ने अपने खिलाफ अमेरिका और इजरायल का युद्ध शुरू होने के बाद पहले ही दिन होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया. उसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना शुरू कर दिया. इससे दुनिया में ऊर्जा आपातकाल की स्थिति बन गई. इस तरह ईरान ने युद्ध में तेल को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया. अब यूक्रेन ने भी ऐसा करके रूस को झुकाना चाहता है.

रोजाना कितने तेल का निर्यात करता है रूस?
रूस रोजाना 42 लाख से लेकर 48 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात करता है. इसमें वब सबसे ज्यादा 48% चीन को बेचता है. इसके बाद भारत का नंबर आता है. रूस, भारत को लगभग 38% तेल निर्यात करता है. तीसरे नंबर पर तुर्किए है, जहां 6% तेल निर्यात होता है. यानी चीन, भारत और तुर्किए रूस का लगभग 90% तेल खरीदते हैं. सोचिए, 20 लाख बैरल तेल के निर्यात की क्षमता यूक्रेन के हमलों की वजह से ठप हो गई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के हिसाब से रूस की 1,800 करोड़ रुपये प्रतिदिन की कमाई बंद हो गई है.

(इनपुट- DNA टीवी शो)

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