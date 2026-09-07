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दुनिया

रूसी हवाई हमलों के आगे पस्त हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस, क्या अब यूरोपीय कर्ज से खरीदे जाएंगे अमेरिकी इंटरसेप्टर?

यूक्रेन में रक्षा बजट घाटे और पैट्रियट मिसाइलों की भारी किल्लत के बीच, कीव ने अमेरिकी मिसाइलें खरीदने के लिए यूरोपीय संघ के 90 अरब यूरो के लोन का रुख किया है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 07, 2026, 05:56 PM IST

रूसी हवाई हमलों के आगे पस्त हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस, क्या अब यूरोपीय कर्ज से खरीदे जाएंगे अमेरिकी इंटरसेप्टर?

यूक्रेन अब यूरोपीय लोन खरीदेगा पैट्रियट मिसाइल, AI Photo

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  • रूसी हवाई हमलों के आगे पस्त हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस
  • यूक्रेन ने पैट्रियट मिसाइलें खरीदने के लिए EU से मांगी अरबों की मदद.
  • यूक्रेन वर्तमान में $27 बिलियन के भारी रक्षा बजट घाटे का सामना कर रहा.

Ukraine EU Loan Patriot Shield: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां आसमान पर नियंत्रण ही जीत और हार का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है. यूक्रेन को रूस के भीषण और लगातार हो रहे हवाई हमलों से बचाने वाली पैट्रियट मिसाइल डिफेंस शील्ड में अब दरारें दिखने लगी हैं. रूस की ओर से लगातार दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोन के कारण यूक्रेन के पास अपने सबसे भरोसेमंद रक्षा कवच, यानी पैट्रियट सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई है.

इस गंभीर संकट से निपटने के लिए यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. कीव ने यूरोपीय संघ (EU) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि उसे यूरोपीय संघ द्वारा जारी 90 अरब यूरो के सहायता कर्ज का इस्तेमाल अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों को खरीदने के लिए करने की अनुमति दी जाए.

क्या यूक्रेन के पास खत्म हो गई रक्षा प्रणालियां?

यूक्रेन के ऊपर रूस के हवाई हमलों की रफ्तार और ताकत दोनों बहुत तेजी से बढ़ी हैं. इस भीषण गोलाबारी के बीच यूक्रेन की रक्षा प्रणालियां लगातार खाली हो रही हैं. यूक्रेनी रक्षा मंत्री येवेनही ख्मारा ने अपने सहयोगी देशों पर सैन्य सहायता बढ़ाने के लिए दबाव डाला है. ख्मारा के अनुसार, यूक्रेन वर्तमान में 27 अरब डॉलर के भारी-भरकम रक्षा बजट घाटे से जूझ रहा है.

इस कमी को पूरा करने के लिए यूक्रेन ने यूरोपीय संघ से अपनी पैट्रियट बैटरियों के लिए अमेरिकी निर्मित PAC-3 इंटरसेप्टर मिसाइलों की खरीद को फंड करने की मांग की है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस अनुरोध की पुष्टि करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन

यूक्रेन के पास क्यों खत्म हो रही हैं पैट्रियट मिसाइलें?

पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली यूक्रेन के पास मौजूद सबसे सक्षम हथियारों में से एक है, जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है. लेकिन लगातार कई वर्षों से हो रहे हमलों ने यूक्रेन के इस रक्षा तंत्र को थका दिया है.

रूस अब केवल मिसाइलें नहीं दागता, बल्कि वह बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और डिकॉय को एक साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर हमले करता है. इस वजह से यूक्रेनी वायु सेना के कमांडरों को बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं कि बेहद सीमित और मूल्यवान पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किस लक्ष्य पर किया जाए और किसे छोड़ दिया जाए.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इसी साल जुलाई में इस बात का खुलासा किया था कि यूक्रेन को रूस के केवल एक बड़े हमले का मुकाबला करने के लिए कम से कम 140 पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की आवश्यकता होती है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार हो रहे हमलों के सामने स्टॉक कितनी तेजी से खत्म हो रहा है.

पैट्रियट मिसाइलों की कमी का कारण केवल यूक्रेन का युद्ध नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मांग अचानक बहुत बढ़ गई है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के साथ अपने हालिया संघर्ष के दौरान भारी मात्रा में पैट्रियट इंटरसेप्टर का उपयोग किया है. इसके अलावा, खाड़ी देशों ने भी ड्रोन और मिसाइल हमलों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों के अपने स्टॉक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, जिससे इस मिसाइल की वैश्विक किल्लत पैदा हो गई है.

यूरोपीय संघ के लोन का क्या है प्रावधान?

यूरोपीय परिषद ने दिसंबर 2025 में यूक्रेन को वर्ष 2026 और 2027 के लिए 90 अरब यूरो के सहायता कर्ज देने पर सहमति जताई थी. इस कर्ज का उद्देश्य यूक्रेन की तत्काल बजटीय और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना है. इस कर्ज से संबंधित कानून को 23 अप्रैल 2026 को अंतिम रूप दिया गया था, जिसके बाद यूरोपीय आयोग ने फंड जारी करना शुरू किया.

दो अलग-अलग हिस्सों में दिया गया लोन

यूक्रेन को मिलने वाले इस फंड को दो हिस्सों में दिया गया. पहला हिस्से में 30 अरब यूरो की राशि मैक्रोइकॉनॉमिक सहायता के रूप में दी गई है, जिसका उपयोग वह अपनी तत्काल बजटीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है, जबकि दूसरे बार में 60 अरब यूरो का एक बड़ा हिस्सा विशेष रूप से यूक्रेन की डिफेंस-इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को मजबूत करने और विभिन्न रक्षा उत्पादों की खरीद के लिए आरक्षित किया गया, जिसका इस्तेमाल करके यूक्रेन अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलें खरीदने की प्लानिंग कर रहा है.

 


 

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