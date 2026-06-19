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यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर 1000 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला, जानिए इनके नाम और खासियत

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दुनिया

यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर 1000 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला, जानिए इनके नाम और खासियत

यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर ड्रोन हमला कर शहर के बीच स्थित तेल रिफाइनी को उड़ा दिया. इसके लिए रूप ने बेहद दमदार ड्रोन का इस्तेमाल किया. इन्हें रिफायनरी के पास लगे सेंसर और अलार्म तक ट्रेक नहीं कर पाये.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 19, 2026, 11:40 AM IST

यूक्रेन ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर 1000 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला, जानिए इनके नाम और खासियत

मॉस्को में कौन सी तकनीकी ड्रोन से किया गया हमला

(Credit Image AI)

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.यूक्रेन ने रूस की बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला किया है
.मॉस्को में हुए इस हमले में 1000 से ज्यादा ड्रोन को किया गया इस्तेमाल
.1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज वाले शक्तिशाली ड्रोन ने किया धमाका
.जानें यूक्रेन द्वारा मॉस्को में हमले के लिए इस्तेमाल किए गये ड्रोन के नाम और खासियत

यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. दोनों देशों के बीच पिछले 4 साल युद्ध चल रहा था. इसी कड़ी में यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को के बीच बीच स्थित शहर की एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया. एबीसी न्यूज के अनुसार, यहां पिछले 24 घंटों करीब 1000 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक को उड़ा दिया गया. यह रिफाइनरी शहर की सबसे अहम फ्यूल-प्रोसेसिंग थी. दिन के उजाले में किये गये इस हमले में 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई.  इसमें होने वाले धमाका और काला धुआं पूरे शहर में फैल गया, जिसकी वजह से शहर में स्थिति एयरपोर्ट की कई फ्लाइट्स को निरस्त करना पड़ा. द ​गार्जियन के अनुसार, यूक्रेन का रूस पर यह बेहद घातक और बड़ा हमला है, जिसने रूस को हिला दिया है, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी यूक्रेन द्वारा हमले में इस्तेमाल किये गये ड्रोनों को लेकर हैं, जो सेंसर से लेकर साइरन तक की रूस की तकनीकी को विफल कर धमाका कर गये. हालांकि रूस ने दावा किया है कि सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है. आइए जानते हैं कि यूक्रेन द्वारा रूस पर हमले में कितने ड्रोन इस्तेमाल किये गये. ये कौन से ड्रोन हैं और इनकी विशेषताएं क्या हैं...

मॉस्को के इस शहर में किया हमला

यूक्रेन ने यह ड्रोन हमला रूस की राजधानी मॉस्को के बीच स्थित कपोटन्या शहर में किया. ड्रोन हमले यहां मौजूद तेल रिफाइनरी पर किये गये. इसमें करीब 800 किलोमीटर की दूरी से भेजे गये ड्रोन और मिसाइलों से रिफाइनरी पर हमला बोला गया. ये ड्रोन इतने शक्तिशाली और ऐसी तकनीकी से लेस थे कि इन्हें यहां लगे सेंसर से लेकर अलार्म तक ट्रेक नहीं कर पाये. लोगों को ड्रोन से सीधे हमले के बाद धमाके की आवाज, आग और काला धुआं दिखाई दिया, जो पूरे शहर में छा गया. इसमें 73 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. द गाजिर्यन के अनुसार, यह यूक्रेन का रूस की राजधानी मॉस्को में किया गया बड़ा धमाका था, जिससे रूस को भारी क्षति पहुंची है. 

यूक्रेन ने मॉस्को पर कौन से ड्रोन से किया हमला, इनके नाम और खासियत

द गाजिर्यन के अनुसार, यूक्रेन ने करीब 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मॉस्को की रिफाइनरी पर बेहद खतरनाक ड्रोन से हमला किया. ये ड्रोन रूस की 800 किलोमीटर की सीमा में घुसकर धमाका कर गये. हालांकि कई ड्रोन को रूस की तरफ से ध्वस्त कर दिय गया. मॉस्को की तेल रिफाइनरी हमले में लॉन्ग रेंज कमिकेज ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. इनमें लियूट (Lyut), बोबर (Bober- Beaver), और मोरोक (Morok) हैं. इन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इनकी रेंज है. इन ड्रोन की रेंज 1,000 से 1,500 किलोमीटर की है. ये 10 से 15 किलो का भारी विस्फोटक के साथ टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम हैं. वहीं ड्रोन यूएवी (Strike UAVs), ए क्यू-400 स्किथियन और रुआन (Ruav) सीरीज के ड्रोन शामिल हैं. ये ड्रोन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने के साथ ही सेंसर से लेकर अलर्ट को चकमा देने में माहिर होते हैं. इन्हें झुंड (Swarm) में लॉन्च किया गया था. इसकी वजह से ही एयर डिफेंस सिस्टम (S-400) इन्हें ट्रैक करने में विफल हो गया. 

यूक्रेन मोर्चे से ज्यादा बना रहा दबाव

युद्ध विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक संघर्ष सिर्फ जमीन जीतने का खेल नहीं रह गया है. यह दुश्मन की अर्थव्यवस्था, मनोबल और सुरक्षा की भावना को कमजोर करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है. यूक्रेन के हालिया ड्रोन अभियान को इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. सीमित संसाधनों के बावजूद लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता दिखाकर कीव यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि रूस के भीतर भी कोई इलाका पूरी तरह अछूता नहीं है. यह सैन्य से ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की लड़ाई बनती जा रही है.

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