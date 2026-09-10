जेलेंस्की के विमान से टकराने वाला था ड्रोन! बाल-बाल बचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, मोल्दोवा से उड़ान भरते ही मचा हड़कंप

मोल्दोवा से नॉर्वे जाने के दौरान उड़ान भरने के दौरान जेलेंस्की ड्रोन हमले से बाल बाल बचें. यह दावा नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास कार स्टोरे ने किया. उन्होंने बताया की ड्रोन के खतरे की वजह से उन्हें उड़ान भरने में देरी हुई.

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का विमान ड्रोन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया. यह हादसा उस समय होने वाला था, जब जेलेंस्की का विमान मोल्दोवा से नॉर्वे के लिए उड़ान भरने वाला था. इसी दौरान उनकी सुरक्षा में यह चूक सामने आई. आनन फानन में राष्ट्रपति को सुरक्षित वापस लौटा गया. करीब आंधे घंटे की जांच के बाद जेलेंस्की ने नॉर्वे के लिए उड़ान भरी.

ज़ेलेंस्की के विमान के करीब आया ड्रोन

यह सनसनीखेज खुलासा तब सामने आया जब ज़ेलेंस्की नॉर्वे के ओस्लो शहर पहुंचे थे. वे मोल्दोवा की राजधानी से उड़ान भरने ही वाले थे कि विमान के पास एक अज्ञात ड्रोन आ गया. नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने इस खतरनाक घटना का खुलासा करते हुए बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गये. हालांकि गनीमत यह रही कि पायलट की सूझबूझ और सुरक्षा तंत्र ने समय रहते स्थिति संभाल ली, वरना यह हमला दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा भूचाल ला सकता था.

ड्रोन खतरे की वजह से जेलेंस्की की उड़ान में देरी

जेलेंस्की मंगलवार शाम को सुरक्षित तरीके से ओस्लो पहुंचे थे. वह मोल्दोवा से निकलकर राजा हेराल्ड के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. इस समारोह में दुनिया के कई नेता और अंतरराष्ट्रीय हस्तियां शामिल हुई. इससे पहले जेलेंस्की ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोरे से मुलाकात भी की थी. वहीं नॉर्वे के प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य सचिव भानुजा रसियाह ने एनआरके को बताया कि मोल्दोवा के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का खतरा था. इस वजह से जेलेंस्की की ओस्लो जाने वाली उड़ान में देरी हुई.

सुरक्षा में चूक के बाद भी राजा हेराल्ड के अंतिम संस्कार में पहुंचे जेलेंस्की

स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की राजा हेराल्ड के अंतिम संस्कार में पहुंचे. यहां जेलेंस्की की मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण थी. रॉयर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा कि बुधवार को राजा हेराल्ड के अंतिम संस्कार के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति को दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ चलते देखना प्रभावशाली था. अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिवंगत राजा को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने लिखा कि यूक्रेन हमेशा नॉर्वे की ओर से मिली मदद के लिए आभारी रहेगा. ये समर्थन सिर्फ नॉर्वे की सरकार की तरफ से नहीं, बल्कि शाही परिवार और वहां के लोगों की ओर से भी मिला है.

युद्ध के मैदान से बहुत दूर, पड़ोसी देशों के आसमान में भी मंडराता साया

इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं, बल्कि पड़ोसी देशों के आसमान तक फैल चुका है. मोल्दोवा जैसे छोटे और शांत पड़ोसी देश के एयरस्पेस में इस तरह का ड्रोन खतरा दिखना यह बताता है कि सुरक्षा के मोर्चे पर अब कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. युद्ध की यह आग अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कूटनीतिक दौरों को भी अपनी चपेट में लेने लगी है, जो कि दुनिया भर के देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है.