क्या ब्रिटिश ड्रोन से दहला मॉस्को? 3.8 लाख करोड़ के नुकसान से भड़का रूस, लंदन को दी बड़ी धमकी

ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने यूक्रेन को '100% समर्थन' जारी रखने का ऐलान किया है. वहीं, मॉस्को ने रूसी धरती पर ब्रिटिश ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर लंदन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है.

मास्को पर ब्रिटिश ड्रोन से हमला.

ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहम ने यूक्रेन का साथ देने की बात कही.

हमले में रूस को 3.8 लाख करोड़ का नुकसान

British Drones Attack Moscow: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कहा है कि उनका देश 100 प्रतिशत यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा. यह बयान ऐसे समय में आया है जब रूस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि हाल ही में रूसी शहरों पर हुए हमलों में ब्रिटिश निर्मित ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है. मॉस्को ने इस घटनाक्रम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए लंदन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की खुली चेतावनी दी है.

ब्रिटेन ने यूक्रेन को लेकर क्या कहा?

प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने एक बयान में कहा कि ब्रिटेन केवल अच्छे समय का साथी नहीं है, बल्कि यूक्रेन की जरूरत की इस घड़ी में वह हर कदम पर उसके साथ रहेगा. जब उनसे रूस की ओर से मिल रही धमकियों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन केवल यूक्रेन को आत्मरक्षा के लिए उपकरण और सहायता प्रदान कर रहा है, जो युद्ध की शुरुआत से ही उनकी नीति रही है.

दूसरी ओर, लंदन स्थित रूसी दूतावास ने ब्रिटेन पर यूक्रेन संकट को जानबूझकर भड़काने का आरोप लगाया है. रूसी अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन इस संघर्ष में जितना गहराई से शामिल होगा, उसे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी.

ड्रोन हमलों से थर्राया मॉस्को

यूक्रेन पिछले कुछ समय से रूस के भीतर तक हमले करने की रणनीति अपनाई है. मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, पिछले 24 घंटों के भीतर मॉस्को के आसपास के इलाकों में लगभग 620 यूक्रेनी ड्रोन से हमले हुए. हालांकि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने इनमें से 180 से अधिक ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा किया है, लेकिन फिर भी इस हमले ने राजधानी के सुरक्षा घेरे में बड़ी सेंध लगाई है.

इससे पहले शनिवार रात को भी रूस की ओर 822 ड्रोन दागे गए थे, जिनमें से 600 का लक्ष्य अकेले मॉस्को था. इन हमलों ने न केवल रूस की ईंधन आपूर्ति को प्रभावित किया है, बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका दिया है. एक सैन्य स्रोत के अनुसार, ब्रिटिश ड्रोन्स के इस्तेमाल वाले इन हमलों से रूस को अब तक 35 बिलियन पाउंड (करीब 3.8 लाख करोड़ रुपये) से अधिक का आर्थिक नुकसान हो चुका है.

हमले में कई लोगों की मौत

जैसे-जैसे हमले तेज हो रहे हैं, दोनों ओर आम नागरिकों की जान जा रही है. यूक्रेन के उत्तर-पूर्वी गांव पेचेनिही में हुए रूसी मिसाइल हमले में 10 ग्रामीणों की मौत हो गई, जबकि अन्य क्षेत्रों को मिलाकर कुल 17 यूक्रेनियों ने जान गंवाई है. वहीं, रूस का दावा है कि पिछले एक सप्ताह में उसके यहां तीन बच्चों सहित 69 लोग मारे गए हैं.

इस बीच, ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ अपनी नई स्टोन क्लॉक तकनीक साझा करने का भी वादा किया है. यह एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग तकनीक है, जो रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देने में यूक्रेन की मदद करेगी. इसके अतिरिक्त, ब्रिटेन ने कीव को हजारों नए ड्रोन और लंबी दूरी के स्ट्राइक डिवाइस देने का भी भरोसा दिलाया है.

हाइब्रिड वॉर का बढ़ा खतरा

रूस ने बार-बार चेतावनी दी है कि ब्रिटेन द्वारा दी जा रही ड्रोन तकनीक और 'स्टॉर्म शैडो' मिसाइलें संघर्ष को एक बड़े वैश्विक युद्ध की ओर धकेल सकती हैं. केवल रूस ही नहीं, बल्कि जर्मनी जैसे अन्य नाटो देश भी अब हाइब्रिड हमलों के बढ़ते जोखिम को लेकर सतर्क हैं. हाल ही में लीपज़िग एयरपोर्ट के पास विस्फोटक से लदे एक ड्रोन के मिलने के बाद यूरोप में सैन्य और औद्योगिक केंद्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

