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अब मिसाइलों के लिए पश्चिम पर निर्भर नहीं रहेगा यूक्रेन? ब्रिटेन के इस फैसले से क्या बदलेगी जंग की तस्वीर?

स्टॉर्म शैडो मिसाइल तकनीक यूक्रेन को देगा ब्रिटेन.

स्टॉर्म शैडो एक हवा से लॉन्च की जाने वाली लंबी दूरी की पारंपरिक क्रूज मिसाइल है.

ब्रिटेन के इस फैसले पर रूस ने कड़ी निंदा की है.



Ukraine Britain Storm Shadow Missile Deal: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने यूक्रेन को एक बहुत बड़ी सैन्य मदद देने की घोषणा की है, जिससे रूस और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद नाराज हैं. सोमवार को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान कीव पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को 'स्कैल्प' और 'स्टॉर्म शैडो' लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की गोपनीय सैन्य तकनीक साझा करने की अनुमति दे दी है.

इस फैसले के बाद फ्रांस और यूक्रेन मिलकर अब यूक्रेनी जमीन पर ही इन घातक मिसाइलों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन और असेंबली शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे. ब्रिटेन के इस कदम से बौखलाए रूस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है कि वह यूक्रेन में बनने वाले ऐसे सभी मिसाइल उत्पादन केंद्रों को खोजकर पूरी तरह तबाह कर देगा.

क्या स्कैल्प मिसाइल की तकनीक यूक्रेन को देगा ब्रिटेन?

प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इस बैठक में उन्होंने घोषणा किया कि यूके गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी MBDA को स्कैल्प मिसाइल में यूज़ होने वाले ब्रिटिश इक्विपमेंट्स की कॉन्फिडेंशियल और टेक्निकल जानकारी साझा करने की मंजूरी दे दी है.

वैसे स्कैल्प असल में ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल का ही फ्रांसीसी वर्जन है, जिसमें दोनों देशों की शेयर्ड टेक्नोलॉजी यूज होती है और इस मूव के पीछे ब्रिटेन का मेन मोटिव यूक्रेन की डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी को बूस्ट करना है ताकि उनकी बाहरी हथियारों पर डिपेंडेंसी कम हो सके. इस बैठक में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, मोल्दोवा की राष्ट्रपति मैया सैंडू, लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन और एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस जैसे कई बड़े अंतरराष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए.

कितनी घातक है स्टॉर्म शैडो मिसाइल प्रणाली?

स्टॉर्म शैडो/स्कैल्प एक हवा से लॉन्च की जाने वाली लंबी दूरी की पारंपरिक क्रूज मिसाइल है. इसे दुश्मन के अत्यधिक सुरक्षित और महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे बंकरों, हवाई पट्टियों और पुलों पर सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है. लगभग 1,300 किलोग्राम वजनी और 5.10 मीटर लंबी यह मिसाइल दिन और रात के साथ-साथ हर तरह के मौसम में काम करने में पूरी तरह सक्षम है. इसकी नेविगेशन प्रणाली में इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और टेरेन रेफरेंसिंग जैसी तकनीक शामिल हैं.

लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल राडार की नजर से बचने के लिए बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है. इसके वॉरहेड में एक प्रिकर्सर चार्ज और एक पेनिट्रेटर शामिल है, जो बंकर को भेदकर अंदर विस्फोट करने की क्षमता रखता है. इसे राफेल, मिराज 2000, यूरोफाइटर टाइफून और टॉरनेडो जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा जा सकता है और इसका इस्तेमाल इराक और सीरिया के युद्धों में सफलतापूर्वक हो चुका है.

रूस ने कड़े शब्दों में की निंदा

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने ब्रिटेन के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है. पेसकोव ने कहा कि ब्रिटेन इस फैसले से 'आग में घी डालने' का काम कर रहा है और रूस इसे बेहद नकारात्मक तरीके से देखता है. उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिटेन इस युद्ध में सीधे तौर पर कीव प्रशासन का साथ दे रहा है और शांति बहाली के किसी भी प्रयास में अड़ंगा लगा रहा है.

पेसकोव ने यह भी कहा कि रूसी सेना पहले से ही उन सभी संभावित खुफिया ठिकानों की जानकारी जुटा रही है जहां यूक्रेन में इन मिसाइलों का निर्माण किया जा सकता है, और वे इन फैक्ट्रियों को निशाना बनाकर नष्ट कर देंगे. इससे पहले रूस ने यूक्रेन को ड्रोन की आपूर्ति करने पर भी ब्रिटेन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी.

यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा ब्रिटेन

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपने बयान में साफ किया कि यूक्रेन की सुरक्षा ही ब्रिटेन की अपनी सुरक्षा है और ब्रिटेन जब तक जरूरी होगा, यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा. उल्लेखनीय है कि साल 2022 में रूस के हमले के बाद यूक्रेन को पश्चिमी देशों निर्मित टैंक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें देने वाला ब्रिटेन पहला देश था.

अब तक ब्रिटेन यूक्रेन को 25 बिलियन पाउंड (लगभग 34 बिलियन डॉलर) से अधिक की सैन्य और नागरिक सहायता देने का संकल्प ले चुका है. मिसाइल तकनीक साझा करने का यह नया फैसला युद्ध को एक नए और अधिक आक्रामक मोड़ पर ले जा सकता है.



जेलेंस्की से हाथ मिलाते ब्रिटिश पीएम एंडी बर्नहैम , Photo AI and X

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