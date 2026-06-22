बोरिस से ऋषि और अब स्टार्मर... 10 साल में 6 प्रधानमंत्री! ब्रिटेन में क्यों सत्ता से ज्यादा मुश्किल हो गया कुर्सी बचाना

लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हुआ है. आखिर क्यों दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक ब्रिटेन इस वक्त गंभीर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है.

ब्रिटिश लोगों को कतार में खड़े होने के लिए जाना जाता है, चाहे बस स्टॉप हो, सुपरमार्केट हो या बैंक, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी नेताओं की ऐसी ही एक कतार लग जाएगी. ब्रिटेन की राजनीति इन दिनों एक ऐसी भूलभुलैया बन चुकी है जहां प्रधानमंत्रियों का आना-जाना किसी रिवॉल्विंग डोर यानी घूमने वाले दरवाजे जैसा हो गया है.

सर कीर स्टार्मर ने अपनी ही लेबर पार्टी के 100 से अधिक सांसदों का समर्थन खोने के बाद सोमवार (22 जून 2026) को इस्तीफा दे दिया. वे पिछले 10 वर्षों में देश के छठे प्रधानमंत्री थे. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब उनकी जगह मेकर्सफील्ड के सांसद और ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर एंडी बर्नहैम ले सकते हैं. लेकिन स्टार्मर से पहले ब्रिटेन की सत्ता की इस कुर्सी पर कौन-कौन बैठा? ब्रिटेन की राजनीति के इस दिलचस्प सफरनामे पर नजर डालते हैं.

लिज ट्रस- जब 'सलाद के पत्ते' से हार गईं प्रधानमंत्री

इस दशक की सबसे चर्चित राजनीतिक कहानी लिज ट्रस की रही, जो सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री बनीं और सिर्फ 44 दिन ही टिक सकीं. उन्होंने आते ही 45 अरब पाउंड के टैक्स कट का ऐलान किया, जिससे देश के सबसे अमीर 5% लोगों को सीधा फायदा होना था. कोरोना महामारी के बाद आर्थिक तंगी और महंगाई से जूझ रही आम जनता को यह 'अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब' बनाने वाली नीति रास नहीं आई.

ब्रिटिश अखबार 'डेली स्टार' ने लाइव स्ट्रीमिंग पर एक सलाद का पत्ता रखकर शर्त लगाई कि ट्रस का इस्तीफा इस पत्ते के सड़ने से पहले हो जाएगा. नतीजा यह हुआ कि सलाद का पत्ता ताजा रहा और ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा.

ऋषि सुनक- आर्थिक मंदी और उम्मीदों का बोझ

लिज ट्रस की विदाई के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने कमान संभाली. उन्होंने ट्रस की आर्थिक नीतियों को पहले ही 'परियों की कहानी' बताया था. सुनक लगभग 20 महीने तक पद पर रहे. हालांकि, वे ट्रस द्वारा छोड़े गए आर्थिक मलबे को पूरी तरह साफ नहीं कर पाए. नेट माइग्रेशन को कम करने के उनके अधूरे वादे और कुछ गैर-जरूरी मुद्दों पर ध्यान भटकाने के कारण 2024 के चुनावों में उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा.

बोरिस जॉनसन- ब्रेक्सिट के हीरो और पार्टीगेट के विलेन

सुनक से पहले बिखरे बालों वाले बोरिस जॉनसन का दौर था. उन्होंने 'गेट ब्रेक्सिट डन' के नारे के साथ ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से बाहर निकाला और कई नए व्यापारिक समझौते किए. लेकिन करीब तीन साल के कार्यकाल के बाद, कोरोना लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में नियमों को ताक पर रखकर दी गई पार्टियों (पार्टीगेट स्कैंडल) ने उनकी छवि को पूरी तरह मटियामेट कर दिया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

थेरेसा मे और डेविड कैमरन- ब्रेक्सिट की बलि

बोरिस से पहले थेरेसा मे ने करीब तीन साल तक देश संभाला. उन्हें अपने पूर्ववर्ती डेविड कैमरन से ब्रेक्सिट का वो टाइम बम विरासत में मिला था, जिसे डिफ्यूज करने की हर कोशिश नाकाम रही. ब्रिटिश संसद ने उनके ब्रेक्सिट डील को तीन बार खारिज किया, जिससे तंग आकर अंततः उन्हें भी जाना पड़ा. वहीं, इस पूरे सिलसिले की शुरुआत 2016 में डेविड कैमरन ने की थी, जिन्होंने अपनी पार्टी पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रेक्सिट जनमत संग्रह का जुआ खेला था. जब जनता ने यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला सुनाया, तो कैमरन ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया.

ब्रिटेन में बार-बार बदलते प्रधानमंत्री इस बात का संकेत हैं कि 2016 के ब्रेक्सिट फैसले के बाद से देश अब तक अपनी एक स्थिर आर्थिक और राजनीतिक दिशा तय नहीं कर पाया है. आंतरिक गुटबाजी और जनता की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना ही इन नेताओं के पतन का मुख्य कारण रहा है. अब देखना यह है कि डाउनिंग स्ट्रीट की इस कतार में अगला नंबर किसका आता है और क्या वह इस राजनीतिक अस्थिरता को खत्म कर पाएगा?