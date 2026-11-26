आर्म्ड फोर्सेज बिल 2026-27 के तहत ब्रिटेन में पूर्व सैनिकों की वापसी उम्र 65 साल करने की योजना है.1लाख रिजर्व सैनिकों को लेटर भेजकर ब्योरा मांगा गया है.

यूरोप में सुरक्षा खतरों के बीच ब्रिटेन ने 1 लाख पूर्व सैनिकों की लिस्ट अपडेट करना शुरू किया. (Photo- X @BritishArmy)

यूरोप में बढ़ते सुरक्षा खतरों और रूस-ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आई है. 'स्काई न्यूज' की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने देश के लगभग 1 लाख पूर्व सैनिकों को लेटर भेजना शुरू किया है. इस कदम का मुख्य मकसद पूर्व सैनिकों से संपर्क साधना, उनका मौजूदा पता और फोन नंबर अपडेट करना तथा फौज छोड़ने के बाद सीखी गई नई तकनीकों और स्किल्स का पूरा ब्योरा तैयार करना है.

शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का दौर खत्म होने के बाद ब्रिटेन में इतने बड़े पैमाने पर पूर्व सैनिकों को लेटर भेजने का यह पहला मौका है. ब्रिटेन सरकार की इस ने देश भर में चर्चा छेड़ दी है. कई लोग इसे संभावित युद्ध की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं.

ब्रिटेन ने 1 लाख पूर्व सैनिकों को लेटर क्यों भेजी है?

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि यूरोप में सुरक्षा का माहौल तेजी से बदला है और कई नए खतरे सामने आए हैं. ऐसे माहौल में देश की तैयारी को मजबूत रखना बेहद जरूरी हो जाता है.

उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय का यह कदम पैनिक पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक सामान्य और समझदारी भरी तैयारी का हिस्सा है. सरकार यह जानना चाहती है कि उसके पूर्व सैनिक, जिन्हें 'स्ट्रेटेजिक रिजर्व' कहा जाता है, इस समय कहां रह रहे हैं और वे क्या काम कर रहे हैं.

अगर भविष्य में कोई बड़ा संकट खड़ा होता है, तो सरकार को यह पता होना चाहिए कि किस पूर्व सैनिक के पास कौन सा हुनर है. रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर सरकार आज यह तैयारी नहीं करती है, तो 20 या 30 साल बाद होने वाली किसी जांच में लोग यही पूछेंगे कि संकट के समय रक्षा मंत्रालय तैयार क्यों नहीं था.

सैनिकों से कौन-कौन सी जानकारियां मांगी जा रही हैं?

ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय इस लेटर के माध्यम से पूर्व सैनिकों का केवल रिकॉर्ड अपडेट नहीं कर रहा, बल्कि सेना छोड़ने के बाद उनके नागरिक जीवन में हासिल किए गए अनुभवों को भी समझ रहा है. सैन्य सेवा समाप्त होने के बाद कई पूर्व सैनिक अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने लगते हैं. जैसे कोई पूर्व सैनिक अब साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ होगा, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या निर्माण क्षेत्र में बड़ा इंजीनियर बन गया होगा. इसी तरह कई पूर्व सैनिकों के पास मेडिकल, संचार या लॉजिस्टिक्स का नया अनुभव हो सकता है.

सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध जैसी स्थिति में यह नई स्किल्स देश की रक्षा प्रोसेस के बहुत काम आ सकती हैं. संकट के वक्त अचानक लोगों को ढूंढने के बजाय सरकार पहले से ही एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना चाहती है.

क्या ब्रिटेन में युद्ध में जाने का आदेश जारी हुआ है?

लेटर मिलने के बाद ब्रिटेन में यह अफवाह फैलने लगी थी कि सरकार आम नागरिकों की जबरन भर्ती करने जा रही है या पूर्व सैनिकों को तुरंत मोर्चे पर भेजा जा रहा है. लेकिन स्काई न्यूज की रिपोर्ट में रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से इस बात को खारिज किया गया है.

ब्रिटेन के मंत्री केल्विन बेली ने संसद में लिखित जवाब देकर साफ किया कि इन लेटर का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूर्व सैनिकों की तुरंत तैनाती की जा रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ब्रिटेन सरकार की जबरन सैन्य भर्ती शुरू करने की कोई योजना नहीं है. यह लेटर केवल उन लोगों को भेजी जा रही है जो पहले से ही कानूनी रूप से सेना की रिजर्व लिस्ट में शामिल हैं और आपात स्थिति में वापस बुलाए जाने के नियम से बंधे हुए हैं. आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.

आर्म्ड फोर्सेज बिल 2026-27 में क्या बदलाव होने जा रहा?

ब्रिटेन सरकार सैन्य नियमों में बड़े सुधार करने के लिए 'आर्म्ड फोर्सेज बिल 2026-27' लेकर आ रही है. इस नए कानून के तहत पूर्व सैनिकों को वापस बुलाने के अधिकारों का दायरा बढ़ाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर सरकार के पास ज्यादा विकल्प मौजूद रहें.

प्रस्तावित बिल के तहत पूर्व सैनिकों की अधिकतम वापसी उम्र को 55 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की योजना है. इसके अलावा, पहले केवल देश पर सीधे हमले या बड़े राष्ट्रीय संकट के समय ही पूर्व सैनिकों को बुलाया जा सकता था. लेकिन अब 'युद्ध की तैयारियों' के दौरान भी उन्हें सेवा में वापस बुलाने का नियम शामिल किया जा रहा है.

संसद की लाइब्रेरी ब्रीफिंग के अनुसार, यह नया कानून वसंत 2027 से लागू होने की संभावना है. इस बदलाव से थलसेना, नौसेना और वायुसेना तीनों अंगों के पूर्व सैनिकों के नियम एक समान हो जाएंगे और सरकार को एक बड़ा और अनुभवी वर्कफोर्स मिल सकेगा.

नाटो के सैन्य अभ्यास में पूर्व सैनिकों की क्या भूमिका होगी?

ब्रिटेन सरकार पूर्व सैनिकों को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें अभ्यास का हिस्सा भी बनाना चाहती है. सशस्त्र बल मंत्री केल्विन बेली के अनुसार, रक्षा मंत्रालय की योजना वसंत 2027 में होने वाले NATO के 'स्टैडफास्ट डिफेंडर' सैन्य अभ्यास में पूर्व सैनिकों को शामिल करने की है.

इस अभ्यास के लिए लगभग 1,000 स्ट्रेटेजिक रिजर्व सैनिकों को आमंत्रित किया जाएगा. यह भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, यानी जो पूर्व सैनिक खुद जाना चाहेंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा. इसके अलावा यह ट्रेनिंग केवल कम समय के लिए होगी.

इस कदम से पूर्व सैनिकों को आधुनिक सैन्य तकनीकों से जुड़ने का मौका मिलेगा और सरकार को यह परखने में मदद मिलेगी कि आपातकाल के समय रिजर्व बल को कितनी तेजी से सक्रिय किया जा सकता है.

कोल्ड वॉर के समय क्या व्यवस्था थी?

शीत युद्ध के दौर में ब्रिटेन की रक्षा व्यवस्था में 'स्ट्रेटेजिक रिजर्व' का अहम रोल होता था. उस समय हर रिजर्व सैनिक के पास ड्रेस और जरूरी सामान होता था और वे साल में एक बार ट्रेनिंग के लिए मिलते थे. लेकिन 1990 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद यह व्यवस्था काफी सुस्त पड़ गई थी. बजट बचाने और शांतिकाल के कारण पूर्व सैनिकों से नियमित संपर्क का काम बंद कर दिया गया था.

पिछले 7 सालों से ब्रिटेन के रक्षा प्रमुख और पूर्व रक्षा मंत्री इस पुरानी व्यवस्था को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहे थे. अब यूरोप में युद्ध के नए माहौल और सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए ब्रिटेन ने इस पुराने प्रोसेस को पूरी तरह से दोबारा सक्रिय करने का फैसला कर लिया है.

यह भी पढ़ें:- ट्रंप ने दिलाया पुतिन को फायदा! रूस की तेल कमाई 102 अरब डॉलर पार, टूटा 2025 का रिकॉर्ड; सितंबर में भी भारी उछाल