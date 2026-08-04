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3 साल तक फ्रीजर में छिपाए रखी मां की डेडबॉडी, 1 करोड़ डकारने के बाद ऐसे खुली पोल, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

ब्रिटेन में एक शख्स के अपनी मां की लाश को 3 साल तक फ्रीजर में छिपाकर 1 करोड़ रुपये पेंशन और दूसरी सरकारी स्कीम से पैसे हड़पने का मामला सामने आया है. कोर्ट ने शख्स को 2 साल 4 महीने जेल की सजा सुनाई है, जानें क्या है पूरा मामला...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 04, 2026, 05:02 PM IST

3 साल तक फ्रीजर में छिपाए रखी मां की डेडबॉडी, 1 करोड़ डकारने के बाद ऐसे खुली पोल, अब कोर्ट ने सुनाई सजा

यूके का हैरान करने वाला मामला. (Image: Illustration)

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  • मां की लाश फ्रीजर में छिपाकर हड़पे पेंशन के पैसे
  • 3 साल तक घर के अंदर पड़ी रही लाश
  • 1 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी
  • कोर्ट ने 2 साल 4 महीने की सुनाई सजा

ब्रिटेन से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है. मां की मौत के बाद 3 साल तक उसकी डेडबॉडी को फ्रीजर में छिपाकर उसकी पेंशन और दूसरे सरकारी स्कीम के पैसे हड़पने के आरोप में एक व्यक्ति को 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है. द मेट्रो की खबर के मुताबिक, साउथ वेल्स के पॉर्थकॉल में रहने वाले 60 साल के क्रिस्टोफर फिलिप्स नाम के शख्स पर अपनी मां की लाश छिपाने का आरोप लगा है, जिनकी मौत 89 साल की उम्र में मार्च 2023 में हो चुकी थी. इन तीन सालों के दौरान शख्स मां की पेंशन और वेलफेयर स्कीम से मिले पैसों को लेका रहा. उस पर करीब 78,190 पाउंड (करीब 1 करोड़ रुपये) डकारने का आरोप है.

द मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिप्स ने अपनी मां की लाश को घर के अंदर फ्रीजर में छिपा दिया और अथॉरिटी को उनकी मौत की खबर नहीं दी. कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स से पता चला कि मौत के बाद वह मां के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करता रहा और मौत के बाद जो सहायता राशि बंद हो जानी चाहिए थी, उसे भी लेता रहा.

कैसे खुला मामला?

मामला तब खुला जब फरवरी 2026 में डॉक्टरों को सेल्विया के सेहत की चिंता हुई और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच करने को रहा. इसके बाद पुलिस सेल्विया के घर पहुंची और वहां फ्रीजर से उनकी डेडबॉडी को बरामद किया. फिलिप्स ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां लंदन में अपने किसी रिश्तेदार के साथ रह रही है. लेकिन पूछताछ में पुलिस वालों को शक हुआ और जब घर की तलाशी ली गई तो एक फ्रीजर से सेल्विया की लाश मिली. 

मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने फिलिप्स को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की. कोर्ट को बताया गया कि वह कई साल से अपनी मां की देखभाल कर रहा था. फिलिप्स के वकील ने कहा कि मां की मौत के बाद वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया. वह अपनी मां को नहीं जाने देना चाहता था इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया. बचाव पक्ष ने मां की मौत के बाद फिलिप्स की खराब मानसिक स्वास्थ्य का भी हवाला दिया.

कोर्ट ने क्या सजा सुनाई?

कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद क्रिस्टोफर फिलिप्स को मां की मौत को छिपाकर उन्हें मिल रही पेंशन और दूसरी सरकारी स्कीम्स का फायदा उठाने के मामले में धोखाधड़ी का कसूरवार पाया. कोर्ट ने फिलिप्स को 2 साल 4 महीने जेल की सजा सुनाई है. कोर्ट में बताया गया कि फिलिप्स मां को मिल रही पेंशन और दूसरी सरकारी सहायताओं से 78 हजार पाउंड यानी करीब 99 लाख रुपयों को धोखाधड़ी से हासिल कर चुका है.

फिलिप्स ने अपनी मां के अंतिम संस्कार में बाधा डालने और धोखाधड़ी के अपराधों में अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने मामले को बेहद दुखद बताते हुए सेल्विया फिलिप्स के परिवारवालों के प्रति सहानुभूति जताई. पूरे सम्मान के साथ सेल्विया फिजिप्स का अंतिम संस्कार किया गया.

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