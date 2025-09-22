Add DNA as a Preferred Source
अंतर्राष्ट्रीय खबरें

फिलिस्तीन को मिली बड़ी कूटनीतिक जीत, ब्रिटेन-कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने दी मान्यता

ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दी है. बताया जा रहा है कि, यह कदम शांति और "दो देशों के समाधान" की दिशा में एक ठोस प्रयास है.

राजा राम

Updated : Sep 22, 2025, 08:16 AM IST

    मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी संघर्ष के बीच अब फिलिस्तीन को लेकर बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है. ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है. प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने रविवार को इस फैसले की घोषणा की. उनका कहना है कि यह कदम शांति और "दो देशों के समाधान" की दिशा में एक ठोस प्रयास है. 

    वैश्विक स्तर पर साझा प्रयास

    दरअसल, ब्रिटेन के फैसले से ठीक पहले कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने भी यही घोषणा की. खास बात यह है कि कनाडा इस कदम को उठाने वाला पहला G7 देश बन गया है. कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उम्मीद जताई कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अब भविष्य की शांति की ओर कदम बढ़ाएंगे. वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर साझा प्रयास है ताकि एक सुरक्षित इजराइल और एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के बीच स्थायी समाधान निकल सके. 

    हमास की जीत नहीं

    ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर ने यह भी स्पष्ट किया कि मान्यता देना किसी भी तरह हमास की जीत नहीं है. उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की भावी सरकार में हमास को कोई भूमिका नहीं मिलेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति तभी संभव है जब हमास सभी बंधकों को रिहा करे और इजराइल गाजा पर लगाए गए कठोर प्रतिबंध हटाए. हालांकि इस कदम की आलोचना भी हो रही है. इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसे हमास को 'इनाम देने' जैसा बताया है. मंत्रालय का कहना है कि फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देना आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कदम होगा. 

    यह भी पढ़ें: तालिबान ने बगराम एयर बेस पर फिर से कब्ज़ा करने की अमेरिकी कोशिश को ठुकरा दिया

    फ्रांस ने भी दिए संकेत

    बताते चलें, फ्रांस ने भी संकेत दिए हैं कि वह जल्द ही फिलिस्तीन को मान्यता देगा. इससे पहले जुलाई में ब्रिटेन ने कहा था कि अगर इजराइल ने हमास से जंग नहीं रोकी तो वह फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का दर्जा देगा. गौरतलब है कि, भारत और चीन समेत दुनिया के 140 से ज्यादा देश पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं. 

