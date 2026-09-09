1300 फ्लाइट्स रद्द, ब्रिटेन के एयरपोर्ट्स पर क्यों मचा हाहाकार? भारत तक असर

लंदन के हीथ्रो, गैटविक और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर भारी अफरा-तफरी का माहौल रहा. इस खराबी से एयर इंडिया, ब्रिटिश एयरवेज समेत कई एयरलाइंस के लाखों यात्री प्रभावित हुए हैं.

ब्रिटेन के हवाई अड्डों पर मंगलवार (8 सितंबर 2026) का दिन यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ. ब्रिटेन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (NATS) में अचानक आई एक बड़ी तकनीकी खराबी की वजह से पूरे देश में फ्लाइट्स का चक्का जाम हो गया. इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण 1,000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं, जिससे दुनिया भर में यात्रा कर रहे लाखों लोग बीच रास्ते में फंस गए.

फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट 'FlightRadar24' की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन आने-जाने वाली करीब 1,300 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा. लंदन का हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर, लिवरपूल, बर्मिंघम और एडिनबर्ग जैसे बड़े एयरपोर्ट्स इस खराबी से बुरी तरह प्रभावित हुए. इतना ही नहीं, पड़ोसी देश आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर भी दर्जनों उड़ानों को रद्द करना पड़ा.

तकनीकी खराबी सुधरी, लेकिन आफत बरकरार

NATS ने बताया कि उनके फ्लाइट डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में दिक्कत आ गई थी. शाम होते-होते इस खराबी को ठीक तो कर लिया गया, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने साफ किया कि उड़ानों के बैकलॉग को साफ करने और स्थिति सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा.

NATS ने इस परेशानी के लिए यात्रियों से माफी भी मांगी है. इस बीच ब्रिटेन के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट हीथ्रो ने मंगलवार की बची हुई सभी लैंडिंग रद्द कर दी थीं, हालांकि टेक-ऑफ धीरे-धीरे शुरू कर दिए गए थे.

#TravelAdvisory



Flights operating to and from airports in the United Kingdom have been impacted by a technical fault at NATS, the UK air traffic control provider. As a result, Air India has been forced to divert, delay or cancel multiple flights scheduled to operate to and from… — Air India (@airindia) September 8, 2026

एयर इंडिया और ब्रिटिश एयरवेज समेत कई एयरलाइंस प्रभावित

फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से कई विमान और उनके क्रू मेंबर्स गलत जगह फंस गए, जिसका सीधा असर अगले दिन के शेड्यूल पर पड़ा. ब्रिटिश एयरवेज की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द या डाइवर्ट हुईं, जिससे करीब दस हजार यात्री फंसे. रायनएयर की लगभग 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द कीं और 1.5 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए.

एयर इंडिया की ब्रिटेन जाने और वहां से आने वाली कई फ्लाइट्स लेट, कैंसिल या डाइवर्ट हुईं. एयर इंडिया ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें. अन्य एयरलाइंस में ईज़ीजेट (218 उड़ानें), केएलएम (37) और यूरोविंग्स (22) की फ्लाइट्स भी भारी संख्या में रद्द हुईं.

आर्सेनल फुटबॉल टीम भी फंसी

इस तकनीकी खराबी की गाज मशहूर फुटबॉल क्लब आर्सेनल पर भी गिरी. आर्सेनल की टीम को चैंपियंस लीग मैच के लिए इटली के नेपल्स जाना था, लेकिन फ्लाइट लेट होने की वजह से उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक रद्द करनी पड़ी.

NATS के चीफ को हटाने की उठी मांग

ब्रिटेन के एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं. इससे पहले 2023 में भी ऐसी ही एक बड़ी तकनीकी खराबी आई थी, जिससे 7 लाख यात्री प्रभावित हुए थे. लगातार हो रही इन खराबियों से नाराज रायनएयर के सीओओ नील मैकमहॉन ने NATS के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्टिन रोल्फ के इस्तीफे की मांग की है. उन्होंने ब्रिटेन सरकार से तुरंत दखल देने की अपील की है.

वहीं, ब्रिटेन की परिवहन मंत्री हेइडी अलेक्जेंडर ने मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं. हालांकि, NATS प्रमुख मार्टिन रोल्फ का कहना है कि जांच पूरी होने तक वे यह नहीं बता सकते कि आखिर खराबी किस वजह से हुई थी.

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