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मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, मिसाइल हमले के बाद इस खाड़ी देश ने ईरान से तोड़े सभी कारोबारी संबंध

UAE Iran Conflict News: मिसाइल हमलों और सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए इस खाड़ी देश ने ईरान के साथ अपने सभी व्यापारिक और वित्तीय लेन-देन रोकने का ऐलान कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 19, 2026, 11:37 AM IST

मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव, मिसाइल हमले के बाद इस खाड़ी देश ने ईरान से तोड़े सभी कारोबारी संबंध

यूएई ने ईरान से व्यापारिक रिश्ते तोड़े (Image Source- IANS)

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मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव और हमलों के बीच संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. मंगलवार (18 अगस्त 2026) को यूएई सरकार ने ऐलान किया कि वह ईरान के साथ अपने सभी तरह के व्यापारिक, व्यावसायिक और वित्तीय संबंधों को अनिश्चितकाल के लिए रोक रहा है.

यूएई विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमीली ने साफ किया कि क्षेत्र में बिगड़ते हालात को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और जब तक अगला आदेश नहीं आता, ईरान के साथ कोई लेन-देन नहीं होगा.

मिसाइल अटैक का अलर्ट और दहशत

व्यापारिक रिश्ते तोड़ने के इस बड़े ऐलान से महज दो घंटे पहले यूएई के नागरिकों के फोनों पर एक अलर्ट मैसेज आया, जिसने हर तरफ हड़कंप मचा दिया. यूएई के गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस आपातकालीन संदेश में लोगों को चेतावनी दी गई थी कि देश पर 'संभावित मिसाइल हमला' हो सकता है. अलर्ट में नागरिकों से तुरंत नजदीकी किसी सुरक्षित इमारत में पनाह लेने की अपील की गई थी. 

'दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया'

संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने ईरान की ओर से अपनी तरफ दागी गईं दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया. मंत्रालय ने बताया कि एक मिसाइल देश की समुद्री सीमा के भीतर गिरी, जबकि दूसरी सीमा के बाहर गिरी. साथ ही, मंत्रालय ने किसी भी खतरे से निपटने के लिए यूएई की तैयारी पर जोर दिया.

यूएई में पिछली बार मिसाइल की चेतावनी मई में जारी की गई थी. उसके बाद जून में एक गलत चेतावनी मिली थी, जब राष्ट्रीय अर्ली वार्निंग सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण गलती से निवासियों को फोन पर अलर्ट भेज दिए गए थे, जिसमें संभावित मिसाइल हमले की सूचना दी गई थी.

करीब 3,000 मिसाइलें और ड्रोन दागे

28 फरवरी को जब मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब यूएई को ईरान के हमलों का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा था. उस दौरान देश की तरफ करीब 3,000 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए थे, जो पूरे इलाके में किसी भी देश पर हुए सबसे बड़े हमले थे. इसके बाद जून में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर सहमति बनी थी, जिसके टूटने से पहले तक यूएई पर हमले रुक गए थे.

ताजा विवाद उस वक्त और गहरा गया जब मंगलवार को यूएई ने ईरान पर खाड़ी के समुद्री रास्ते से गुजर रहे जहाजों पर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागने का सीधा आरोप लगाया. यूएई का कहना है कि इन मिसाइलों का सीधा निशाना समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही को नुकसान पहुंचाना था.

ईरान का इनकार और होर्मुज स्ट्रेट की धमकी

दूसरी तरफ, ईरान ने यूएई के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बयान जारी कर कहा कि उनके देश ने यूएई की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी है. उन्होंने ऐसे दावों को क्षेत्रीय भरोसे और सुरक्षा के प्रयासों के लिए नुकसानदायक बताया. हालांकि, इस इनकार के बावजूद ईरान ने एक सख्त चेतावनी भी जारी की है.

ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका के साथ उसका कोई शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक होर्मुज जलडमरूमध्य का समुद्री रास्ता बंद ही रहेगा. यह वही रास्ता है जहां से होकर यूएई के बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को गुजरना पड़ता है. ऐसे में व्यापार पर पूरी तरह रोक और समुद्री रास्ते की नाकेबंदी से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है. 

ये भी पढ़ें- कोलकाता के होटल में आंख खुलते ही आग की लपटों से घिरे लोग, 9 बांग्लादेशी नागरिकों की मौत, 6 से ज्यादा झुलसे

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