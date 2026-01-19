साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

यूएई राष्ट्रपति अल नाहयान के महज साढ़े तीन घंटे के भारत दौरे में कई अहम समझौते हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो दोनों देशों के करीबी रिश्तों का संकेत माना जा रहा है.

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को भारत का छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो दोनों देशों के करीबी रिश्तों का संकेत माना जा रहा है. करीब साढ़े तीन घंटे की इस यात्रा में भारत और यूएई के बीच रक्षा, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक हालात को लेकर व्यापक चर्चा हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और आशय पत्रों पर सहमति बनी.

मायने काफी बड़े रहे

दरअसल, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा भले ही समय के लिहाज से छोटा रहा, लेकिन इसके मायने काफी बड़े रहे. इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत हुई. खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे और राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री आवास तक गए, जहां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की बैठकें हुईं.

It was a great pleasure to host my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at 7, Lok Kalyan Marg. I am deeply touched by his gesture of visiting Delhi this evening. We discussed a wide range of issues aimed at further strengthening the multifaceted India-UAE… pic.twitter.com/yzXAt7Mx43 — Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026

स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर फोकस रहा. रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे भविष्य में रक्षा सहयोग को एक ठोस ढांचे में आगे बढ़ाया जा सकेगा. स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी. भारत और यूएई की संबंधित एजेंसियों के बीच स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उसके व्यावसायिक उपयोग को लेकर समझ बनी है. इसके तहत सैटेलाइट निर्माण, लॉन्च सुविधाओं, संयुक्त मिशन, ट्रेनिंग सेंटर और स्पेस एकेडमी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा.

स्पेशल इनवेस्टमेंट रीजन विकसित करने पर सहमति बनी

निवेश के मोर्चे पर गुजरात के धोलेरा में यूएई की भागीदारी से एक स्पेशल इनवेस्टमेंट रीजन विकसित करने पर सहमति बनी. इस परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड पोर्ट, स्मार्ट सिटी, रेलवे कनेक्टिविटी, ऊर्जा परियोजनाएं और एविएशन ट्रेनिंग से जुड़े ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा. इसे दोनों देशों के बीच एक बड़ी साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है. ऊर्जा क्षेत्र में भी अहम फैसला हुआ. यूएई हर साल भारत को पांच लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा. इसके साथ ही भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम और यूएई की ADNOC गैस के बीच गैस आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ. इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को स्थिर आपूर्ति मिलेगी.

द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य

इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग, सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर के विकास और तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने गाजा, यमन, ईरान की स्थिति और वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार साझा किए, हालांकि बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय रिश्तों पर ही रहा. भारत और यूएई ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही अबू धाबी में ‘हाउस ऑफ इंडिया’ नाम से एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी सहमति बनी, जहां भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा.

