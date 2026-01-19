FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली की इमरजेंसी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, अब हर संकट में सिर्फ 112 बनेगा मदद का भरोसा

दिल्ली की इमरजेंसी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, अब हर संकट में सिर्फ 112 बनेगा मदद का भरोसा

वनडे सीरीज के बाद आराम नहीं करेंगे शुभमन गिल, इस टूर्नामेंट में खेलना का किया फैसला

वनडे सीरीज के बाद आराम नहीं करेंगे शुभमन गिल, इस टूर्नामेंट में खेलना का किया फैसला

साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान

Homeदुनिया

दुनिया

साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

यूएई राष्ट्रपति अल नाहयान के महज साढ़े तीन घंटे के भारत दौरे में कई अहम समझौते हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो दोनों देशों के करीबी रिश्तों का संकेत माना जा रहा है.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 19, 2026, 11:21 PM IST

साढ़े तीन घंटे में क्या-क्या तय हुआ? यूएई राष्ट्रपति के छोटे दौरे में भारत के साथ हुए कई अहम समझौते

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, पीएम नरेंद्र मोदी (Image Source: x/@narendramodi)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सोमवार को भारत का छोटा लेकिन बेहद अहम दौरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जो दोनों देशों के करीबी रिश्तों का संकेत माना जा रहा है. करीब साढ़े तीन घंटे की इस यात्रा में भारत और यूएई के बीच रक्षा, ऊर्जा, निवेश और वैश्विक हालात को लेकर व्यापक चर्चा हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों और आशय पत्रों पर सहमति बनी. 

मायने काफी बड़े रहे

दरअसल, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भारत दौरा भले ही समय के लिहाज से छोटा रहा, लेकिन इसके मायने काफी बड़े रहे. इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार से बातचीत हुई. खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे और राष्ट्रपति अल नाहयान के साथ प्रधानमंत्री आवास तक गए, जहां औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की बैठकें हुईं.

स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी के अनुसार, इस मुलाकात में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर फोकस रहा. रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिससे भविष्य में रक्षा सहयोग को एक ठोस ढांचे में आगे बढ़ाया जा सकेगा. स्पेस सेक्टर में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी. भारत और यूएई की संबंधित एजेंसियों के बीच स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उसके व्यावसायिक उपयोग को लेकर समझ बनी है. इसके तहत सैटेलाइट निर्माण, लॉन्च सुविधाओं, संयुक्त मिशन, ट्रेनिंग सेंटर और स्पेस एकेडमी जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा. 

स्पेशल इनवेस्टमेंट रीजन विकसित करने पर सहमति बनी

निवेश के मोर्चे पर गुजरात के धोलेरा में यूएई की भागीदारी से एक स्पेशल इनवेस्टमेंट रीजन विकसित करने पर सहमति बनी. इस परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड पोर्ट, स्मार्ट सिटी, रेलवे कनेक्टिविटी, ऊर्जा परियोजनाएं और एविएशन ट्रेनिंग से जुड़े ढांचे पर ध्यान दिया जाएगा. इसे दोनों देशों के बीच एक बड़ी साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है. ऊर्जा क्षेत्र में भी अहम फैसला हुआ. यूएई हर साल भारत को पांच लाख मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करेगा. इसके साथ ही भारत की हिंदुस्तान पेट्रोलियम और यूएई की ADNOC गैस के बीच गैस आपूर्ति को लेकर समझौता हुआ. इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों को स्थिर आपूर्ति मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: आंखें नम कर सकती हैं Iran Protest में मारे गए प्रदर्शकारियों की कहानी, चौंका देगा ये पहलू 

द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य

इसके अलावा नागरिक परमाणु सहयोग, सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर के विकास और तकनीकी सहयोग पर भी चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने गाजा, यमन, ईरान की स्थिति और वैश्विक व्यापार से जुड़े मुद्दों पर भी विचार साझा किए, हालांकि बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय रिश्तों पर ही रहा. भारत और यूएई ने वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है. साथ ही अबू धाबी में ‘हाउस ऑफ इंडिया’ नाम से एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की योजना पर भी सहमति बनी, जहां भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
ODI में सबसे ज्यादा वेन्यू पर शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
Numerology: किसी का दर्द देख चुप नहीं रह पाते इन तारीखों पर जन्मे लोग, खुद का ही करा लेते हैं नुकसान
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
PF निकासी हुई आसान, EPFO सदस्य अब सीधे UPI से निकाल सकेंगे पैसा, जानें पूरी डिटेल
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 19 January: कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है? 
आज से शुरू हो रही गुप्त नवरात्रि, क्या दस महाविद्याओं की पूजा केवल तांत्रिकों के लिए होती है?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
MORE
Advertisement