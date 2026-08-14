यूएई ने ईरान पर लगाया दो जहाजों पर ड्रोन हमले का आरोप, क्या दुनिया में फिर तेल सप्लाई पर मंडराया संकट?

संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर अपने दो तेल जहाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. यह हमला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुआ है, जिससे क्षेत्र में युद्ध की स्थिति और गंभीर हो गई है.

UAE ने दावा किया कि ईरान ने उसके दो जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है.

ईरान इस मार्ग पर घेराबंदी कर रखी है और जहाजों से शुल्क वसूलना चाहता है.

यह कोई पहली घटना नहीं है,पिछले सप्ताह भी जहाजो पर हमला हुआ था.

ईरान इस मार्ग को खोलने के लिए अमेरिका के सामने कड़ी शर्तें रखी है.

Iran Drone Attack UAE Tankers: यूएई ने शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर ईरान पर आरोप लगाया कि उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे उसके दो वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया है. यह घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है, जब अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) से जुड़े दो टैंकर इस जलमार्ग को पार कर रहे थे.

ड्रोन हमलों से मची खलबली

यूएई के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को शत्रुतापूर्ण ईरानी हमला करार दिया है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) की रिपोर्ट के अनुसार, जहाजों को मानवरहित हवाई वाहनों (UAV) यानी ड्रोनों के जरिए निशाना बनाया गया. हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी भी चालक दल के सदस्य के घायल होने की सूचना नहीं है. जहाजों को मामूली नुकसान पहुंचा है और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.

ईरान ने की जलमार्ग की घेराबंदी

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए लिहाज से एक दुनिया के लिए जीवन रेखा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में ईरान ने इसकी प्रभावी रूप से घेराबंदी कर रखी है. ईरान इस मार्ग का उपयोग करने वाले वाणिज्यिक जहाजों से शुल्क वसूलने की योजना बना रहा है, जिसका अमेरिका और उसके सहयोगी कड़ा विरोध कर रहे हैं.

गौर करने वाली बात यह है कि पिछले हफ्ते भी ADNOC के तीन टैंकरों पर इसी तरह के हमले किए गए थे, जिससे यह बात साफ होता है कि इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है. हालांकि सुरक्षा के दावे भी किए जा रहे हैं पर अभी तक इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है.

क्या है ईरान की शर्तें?

इस जलमार्ग पर लगातार हो रहे हमलों के कारण अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुआ युद्धविराम पूरी तरह से टूट चुका है. जून में हुए एक समझौते के जरिए वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह भी किसी स्थायी समाधान तक नहीं पहुंच सकी.

ईरानी सुरक्षा प्रमुख मोहम्मद बगेर जोल्घद्र ने जलमार्ग को सुचारू रूप से खोलने के लिए कड़े नियम और शर्तें रखी हैं. ईरान की मांग है कि लेबनान, फिलिस्तीन, यमन और इराक में उसके सहयोगियों के खिलाफ जारी युद्ध को तुरंत बंद किया जाए.

साथ ही, ईरान ने अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंध हटाने, उसकी जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करने और युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे की भी मांग की है. वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह गतिरोध जल्द समाप्त नहीं हुआ, तो वैश्विक तेल बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं.

