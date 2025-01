ईरान में दो लड़कियों को रील बनाना भारी पड़ गया. फिलहाल दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

तेहरान में दो लड़कियों का युद्ध स्मारक में डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद दोनों लड़िकयों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया था. इश वीडियो में दोनों लड़कियां सैक्रेड डिफेंस वॉर मेमोरियल पर नृत्य करती नजर आईं. यह स्मारक 1980-1982 के ईरान-इराक युद्ध में मारे गए सैनिकों को समर्पित है.

पहनावे पर उठे सवाल

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में दोनों लड़कियों ने अनुचित कपड़े पहने हुए थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़कियों ने जींस पहन रखी है. एक ने बुना हुआ स्वेटर और दूसरी ने कार्डिगन के नीचे नीला टॉप पहना हुआ है. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह पहनावा अशोभनीय था. इसके बाद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया और उन्हें न्यायिक अधिकारियों के हवाले कर दिया गया है. इस मामले में कई ईरानी महिलाओं ने अपने डांस वीडियो पोस्ट करके विरोध जताया.

The mullahs 🇮🇷 arrested these two girls. Why? Because they were dancing. ایرانیان دوباره خواهند رقصید pic.twitter.com/lbNP8gDxao

— Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) January 24, 2025

क्या मिलेगी सजा

ईरान के दंड संहिता के अनुच्छेद 637 के तहत सार्वजनिक स्थान पर नृत्य करना, चाहे वह महिला हो या पुरुष, सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ अपराध माना जाता है. इसकी सजा 99 बार कोड़े मारने तक हो सकती है. हालांकि, ईरान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी महिला को डांस करने के लिए कठोर सजा का सामना करना पड़ा हो. फिलहाल दोनों लड़कियों की पहचान और घर का पता गुप्त रखा गया है.

