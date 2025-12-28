'हादी हत्याकांड के दो आरोपी भागे भारत...', बांग्लादेश हिंसा के बीच ढाका पुलिस का बड़ा बयान

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच ढाका पुलिस ने दावा किया है कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या में शामिल दो मुख्य आरोपी मेघालय सीमा के रास्ते भारत भाग गए हैं.

बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा और तनाव के दौर से गुजर रहा है. बीते कुछ दिनों में हुई हत्याओं और हमलों ने कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इसी बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड में शामिल दो प्रमुख आरोपी देश छोड़कर भारत भाग चुके हैं. ढाका पुलिस के मुताबिक, छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की गई थी. जांच के दौरान सामने आया है कि इस मामले के दो मुख्य आरोपी, फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख, स्थानीय लोगों की मदद से बांग्लादेश-भारत सीमा पार कर गए. पुलिस का दावा है कि आरोपी मेघालय से सटी हलुआघाट सीमा के जरिए भारत में दाखिल हुए.

मेघालय के एक शहर की ओर रवाना हो गए

बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, डीएमपी मीडिया सेंटर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एसएन नजरुल इस्लाम ने बताया कि दोनों आरोपी सीमा पार करने के बाद एक व्यक्ति से मिले, जिसने उन्हें आगे की यात्रा में मदद की. इसके बाद वे टैक्सी के जरिए मेघालय के एक शहर की ओर रवाना हो गए. पुलिस ने यह भी कहा कि उन्हें अनौपचारिक जानकारी मिली है कि आरोपियों की मदद करने वाले दो लोगों को भारतीय अधिकारियों ने हिरासत में लिया है.

यह भी पढ़ें: भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं

हालांकि, इस पूरे मामले पर भारत की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. ढाका पुलिस का कहना है कि दोनों देशों की एजेंसियों के बीच संपर्क बना हुआ है और आगे की कार्रवाई के लिए जरूरी जानकारी साझा की जा रही है. गौरतलब है कि बांग्लादेश में हाल के हफ्तों में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसी महीने मैमनसिंह इलाके में एक गारमेंट फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी. उसे पीटने के बाद पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई थी. इस घटना को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के गंभीर उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है. पुलिस ने इस मामले में अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है. देश में बढ़ती हिंसा और हत्याओं के बीच हादी हत्याकांड के आरोपीयों का सीमा पार भाग जाना बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से