खुल गया राज! तुर्किये ने पाकिस्तान को दिए उड़ते हुए गोली दागने वाले ड्रोन, किस तैयारी में है आसिम मुनीर?

तुर्किये से सॉन्गर ड्रोन के अलग-अलग वैरियंट हासिल करना ये दिखाता है कि पाकिस्तान फिर से अपनी क्षमता को बहाल करना चाहता है.

बीते दिनों पाकिस्तान में तुर्किये के कई मिलिट्री कार्गो प्लेन लैंड हुए. इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरीं. अब पता चला है कि आखिर तुर्किये ने पाकिस्तान को कौन से हथियार भेजे हैं. सामने आया है कि मक्का डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद तुर्किये ने अपनी वायु सेना के सैन्य परिवहन विमानों से 18 और 19 अगस्त 2026 के दौरान पाकिस्तान को 800 से ज्यादा सॉन्गर (Songar) सशस्त्र ड्रोन्स की आपूर्ति की है.

ये ड्रोन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित चकवाल जिले में स्थित PAF बेस मुरीद पर उतारे गए. इसके अलावा नूर खान और मसरूर एयरबेस पर भी तुर्की के कार्गो प्लेन लैंड हुए. यह डिलीवरी 60 घंटे तक चले बड़े लॉजिस्टिकल ऑपरेशन का हिस्सा थी. PAF बेस मुरीद ही पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रोन के लिए मुख्य कमांड सेंटर है.

तुर्किये ने पाकिस्तान को किस तरह के ड्रोन दिए?

सॉन्गर एक शॉर्ट-रेंज, टैक्टिकल क्वाडकोप्टर/मल्टीरोटर ड्रोन है जो दिन और रात दोनों समय काम कर सकता है. रक्षा मामलों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन के अनुसार, तुर्किये ने तीन तरह के ड्रोन पाकिस्तान भेजे हैं.

इसमें 400 की संख्या में Songar MG ड्रोन शामिल है जो 5.56×45mm NATO ऑटोमैटिक मशीन गन से लैस है. यह उड़ते हुए गोली दाग सकता है. इसे दो से तीन किमी की दूरी से नियंत्रित किया जा सकता है.

तुर्किये ने पाकिस्तान को 400 सॉन्गर MG GL ड्रोन भी दिए हैं जिनमें मशीन गन के साथ 40mm का ग्रेनेड लॉन्चर लगा है. इस ड्रोन पर लगी मशीन गन 450 मीटर दूर के लक्ष्यों को निशाना बना सकती है. इसके अलावा लगभग 50 की संख्या में Songar Togan ड्रोन भी दिए गए हैं जो 81mm के मोर्टार को हवा से जमीन पर गिरा सकते हैं.

सॉन्गर ड्रोन को तुर्किये की कंपनी एसिसगार्ड ने बनाया है. हालांकि बैटरी से उड़ने वाले ये ड्रोन हवा में लगातार आधे घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रह सकते. पाकिस्तान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किया था. भारतीय सेना की एयर डिफेंस गन्स ने पाकिस्तान के कई ऐसे ड्रोन मार गिराये थे. इनके मलबे भी बाद में भारतीय सीमा में मिले थे.

क्या प्लान कर रहा है आसिम मुनीर?

तुर्किये से सॉन्गर ड्रोन के अलग-अलग वैरियंट हासिल करना ये दिखाता है कि पाकिस्तान फिर से अपनी क्षमता को बहाल करना चाहता है. हालांकि ये ड्रोन जिस रेंज के हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में किसी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है. पिछले कुछ महीनों में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. पाकिस्तान आर्मी इन इलाकों में गश्त तक नहीं कर पा रही है. ऐसे में पाकिस्तान की कोशिश तुर्किये से मिले ड्रोन्स की मदद से पहाड़ी इलाकों में जाए बिना दूर से ही लड़ने की हो सकती है.