LGBTQ+ यात्रियों को ले जा रहे अमेरिकी क्रूज को तुर्किये ने बंदरगाह पर नहीं रुकने दिया, मोरल वैल्यूज का हवाला देकर वापस किया

लगभग 2,000 LGBTQ+ यात्रियों और ब्रॉडवे स्टार पैटी लुपोन को ले जा रहे एक क्रूज शिप को तुर्किये में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई. इसे रोकने के पीछे तर्क दिया गया कि यह इवेंट देश के सामाजिक ढांचे और नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है.

तुर्किये ने ऑल गे क्रूज के देश में नहीं घुसने दिया.

तुर्किये के अधिकारियों ने नैतिक मूल्यों का हवाला दिया.

'स्कार्लेट लेडी' नाम के क्रूज पर सवार थे 2000 समलैंगिक.



तुर्किये ने लगभग 2000 समलैंगिकों (LGBTQ+) यात्रियों को ले जा रहे एक अमेरिकी क्रूज जहाज को अपने देश के बंदरगाह पर रुकने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. तुर्किये के अधिकारियों ने इस फैसले के पीछे देश की सामाजिक संरचना और नैतिक मूल्यों का हवाला दिया है. इस मामले के सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है. तुर्किये ने जिस क्रूज जहाज को रोका वह वर्जिन वॉयेज कंपनी का है और इसका नाम 'स्कार्लेट लेडी' है. यह आलीशान क्रूज जहाज 5 जुलाई को ग्रीस के एथेंस से 10 दिनों की यात्रा पर रवाना हुआ था.

क्या है पूरा मामला?

ऑल गे यात्रियों वाले इस क्रूज को अमेरिका की एक कंपनी 'अटलांटिस इवेंट्स' द्वारा चार्टर किया गया था. ये कंपनी विशेष रूप से LGBTQ+ समुदाय के लिए यात्राओं का आयोजन करती है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'स्कार्लेट लेडी' क्रूज को 7 जुलाई को तुर्की के बंदरगाह शहर कुशादासी और उसके बाद इस्तांबुल में रुकना था, लेकिन तुर्की प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी.

तुर्किये ने क्रूज रोकने का क्या कारण बताया?

तुर्की के अधिकारियों ने क्रूज को रोकने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस जहाज को ऐसे समूहों द्वारा चार्टर किया गया है जो ऐसे व्यवहारों के लिए जाने जाते हैं जो हमारे समाज के ढांचे और हमारे नैतिक मूल्यों के अनुकूल नहीं हैं. अधिकारियों ने साफ किया कि इस तरह के समूह को हमारे प्रांत में आने देने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है.

तुर्किये पर भड़के आयोजक

'अटलांटिस इवेंट्स' के सीईओ रिच कैंपबेल ने इस फैसले पर हैरानी जताई है. उन्होंने अमेरिकी मीडिया से कहा कि कंपनी के 36 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब उन्हें सिर्फ इसलिए रुकने से मना किया गया है क्योंकि वे समलैंगिक समूह से हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उनकी कंपनी के जहाज 13 बार इस्तांबुल और कुशादासी आ चुके हैं. इस क्रूज पर परफॉर्म कर रहीं 77 वर्षीय मशहूर ब्रॉडवे कलाकार पैटी ल्यूपोन ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि एक शानदार जहाज को सिर्फ इसलिए तुर्की में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उस पर कौन लोग सवार हैं. मैं बेहद गुस्से में हूं.

अब कहां जाएगा ऑल गे क्रूज?

तुर्किये द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, क्रूज आयोजकों ने अपने रास्ते में बदलाव कर दिया है. अब यह जहाज तुर्किये जाने के बजाय मिस्र के काहिरा और ग्रीस के क्रीट द्वीप पर रुकेगा. बता दें कि तुर्की में समलैंगिकता गैर-कानूनी या अपराध नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में वहां की सरकार का रुख इस समुदाय के प्रति काफी सख्त हुआ है. इस्लामिक नियमों में विश्वास करने वाले राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और उनकी सत्तारूढ़ पार्टी के नेता अक्सर इस समुदाय के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते रहे हैं. साल 2015 से इस्तांबुल में 'प्राइड मार्च' को भी इससे पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था.