सऊदी पर हूती हमलों के बाद युद्ध में उतरेगा तुर्की? क्या 'मक्का रक्षा समझौते' के तहत शुरू होगी नई जंग

यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर बढ़ते हमलों के बीच तुर्की ने सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। हालांकि, रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस 'मक्का रक्षा समझौते' को जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद कठिन है.

तुर्की ने यमन के हूती हमलों से जूझ रहे सऊदी अरब को सैन्य और तकनीकी सहायता देने की घोषणा की है.

अगस्त में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौता' हुआ था.

हूती विद्रोहियों ने सऊदी की राजधानी रियाद पर तड़के बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे सऊदी एयर डिफेंस ने हवा में ही नष्ट कर दिया.

Saudi Arabia Turkey Defence Deal: यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए जा रहे लगातार हमलों के बीच तुर्की ने रियाद की सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं. तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब की सुरक्षा और संप्रभुता पर बहुत गंभीर हमले हो रहे हैं, इसलिए यदि सऊदी अरब को तकनीकी या सैन्य मदद की जरूरत होती है, तो तुर्की को इसे देने में कोई परेशानी नहीं होगी. तुर्की सरकार का यह कदम हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए 'मक्का संयुक्त रक्षा समझौते' की पहली सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है.

मक्का संयुक्त रक्षा समझौता क्या है?

सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 31 अगस्त को आधिकारिक तौर पर 'मक्का रक्षा गठबंधन' का गठन किया है, जिसका सचिवालय रियाद में बनाया गया है. नाटो के सामूहिक रक्षा की तर्ज पर बने इस समझौते का मुख्य नियम यह है कि तीनों में से किसी भी एक देश पर हुआ हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा.

यह त्रिपक्षीय समझौता एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत पर आधारित है. खाड़ी देश अमेरिका-ईरान युद्ध और क्षेत्र में फैलते सैन्य संकट को लेकर चिंतित हैं, जिसके कारण यह रक्षा समझौता अस्तित्व में आया है.

तुर्की सऊदी अरब को किस प्रकार की सैन्य मदद दे सकता है?

तुर्की के पास नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और उसने हूती हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है. रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब का मौजूदा एयर डिफेंस नेटवर्क, जो मुख्य रूप से पैट्रियट बैटरियों और THAAD सिस्टम पर आधारित है, हूती मिसाइलों और ड्रोन के भारी हमलों के कारण भारी दबाव में है.

ऐसे में तुर्की सऊदी अरब को एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर-ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं, रडार निगरानी और समुद्री सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करा सकता है. इसके अलावा, तुर्की के लड़ाकू-परीक्षित ड्रोन और मिसाइल प्रणालियां सऊदी अरब को हूती लॉन्च साइटों के खिलाफ प्रभावी और सटीक जवाबी हमले करने में मदद कर सकती हैं.

क्या पाकिस्तान भी युद्ध अभियानों में शामिल होंगे ?

'मक्का रक्षा समझौते' में शामिल पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराई है, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के महानिदेशक लेफ्टिनेंट-जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान सिर्फ कूटनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि 'शारीरिक रूप से' भी सऊदी अरब के साथ हर हद तक जाने के लिए तैयार है.

हालांकि, रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इस 'मक्का रक्षा समझौते' को जमीनी स्तर पर लागू करना बेहद कठिन है. भले ही सहयोगी देश सऊदी अरब को रसद, खुफिया जानकारी और आधुनिक हथियारों की मदद दे रहे हैं, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान या मिस्र में से कोई भी देश सीधे तौर पर युद्ध या प्रत्यक्ष सैन्य अभियानों में उतरने का बड़ा जोखिम नहीं उठाएगा.

सऊदी अरब पर हूती हमलों की क्या स्थिति है?

सऊदी-नेतृत्व वाले गठबंधन बलों के प्रवक्ता मेजर-जनरल तुर्की अल-मालिकी के अनुसार, हूती विद्रोहियों ने तड़के सऊदी राजधानी रियाद की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे एयर डिफेंस ने नष्ट कर दिया. इसके अलावा बीशा, ताइफ, फरासान और यानबू में नागरिक बुनियादी ढांचों पर किए गए हमलों को भी नाकाम कर दिया गया.

यमन के भीतर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के तटीय शहर मोचा पर कब्जा करने के बाद तेल समृद्ध मारिब प्रांत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए हैं. हूतियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बाब अल-मंदब जलडमरूमध्य पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में चल रहे विवाद के कारण स्वेज नहर को जोड़ने वाले बाब अल-मंदब मार्ग का महत्व अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है. साल 2022 के संयुक्त राष्ट्र (UN) के युद्धविराम के बाद से, सऊदी अरब समर्थित सुरक्षा बलों और हूती विद्रोहियों के बीच यह अब तक की सबसे भीषण और गंभीर जंग मानी जा रही है.

इस पूरे संकट पर ट्रंप का क्या रुख है?

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सैन्य मदद मांगी थी, जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे अमेरिकी हमले करने से तो मना कर दिया, लेकिन सऊदी अरब को खुफिया जानकारी देने का पूरा भरोसा दिया है. इसी के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब को 24.3 अरब डॉलर की बड़ी डील में 48 आधुनिक F-35 लड़ाकू विमान बेचने की योजना को मंजूरी दी है.

पूर्व अमेरिकी राजनयिकों और विश्लेषकों का मानना है कि बाब अल-मंदब और हॉर्मुज जलमार्गों का यह तनाव सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, और चूंकि वर्तमान में भी सऊदी अरब में लगभग 100 अमेरिकी सैन्य सलाहकार खुफिया मदद दे रहे हैं, इसलिए अपने सुरक्षा हितों को देखते हुए आने वाले समय में अमेरिका इस जंग में अपनी भागीदारी को और ज्यादा बढ़ा सकता है.