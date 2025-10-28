Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी

तुर्की में आये भूकंप की गहराई करीब 5.99 किलोमीटर रही है. इसका असर इस्तांबुल, बर्सा, मनीसा और इज़मिर में भी महसूस किया गया.

तुर्की में एक बार फिर से भयंकर भूकंप आया है. भूकंप की तीव्रता करीब 6.1 थी. इसके चलते कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (एएफएडी) के अनुसार, 6.1 तीव्रता का भूकंप बालिकेसिर प्रांत के सिंदिरगी शहर में केंद्रित था. यह स्थानीय समयानुसार रात करीब 11 बजकर 48 मिनट पर था.

5.99 किलोमीटर की गहराई से आया भूकंप

एजेंसी के अनुसार, तुर्की में आये भूकंप की गहराई करीब 5.99 किलोमीटर रही है. इसका असर इस्तांबुल, बर्सा, मनीसा और इज़मिर में भी महसूस किया गया. कई जगहों पर भारी झटकों के साथ धरती के फटने से इमारते गिर गई. हालांकि ज्यादा जान माल की हानि नहीं हुई है.

अगस्त में भी आया था भूंकप

आपको बता दें कि तुर्की में कुछ महीनों पहले ही अगस्त में भी भूकंप आया था. अगस्त में सिंगिरगी में भी 6.1 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए थे, तब से, बालिकेसिर के आसपास के क्षेत्र में छोटे-छोटे भूकंप आते रहे हैं. वहीं 2023 में तुर्की में सबसे भयंकर भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता करीब 7.8 थी. इस भूकंप में करीब 53 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. वहीं कई बड़ी इमारते मिट्टी की ढेर में बदल गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से