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भारत में पकड़ा गया TTP से जुड़ा संदिग्ध, अफगानिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना से लड़ना चाहता था, जानें पूरा मामला

बेंगलुरु की हेब्बागोडी पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो तहरीक-ए-तालिबान-पाकिस्तान के हैंडलर के संपर्क में था. वह पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए अफगानिस्तान जाने की तैयारी कर रहा था.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 15, 2026, 04:22 PM IST

भारत में पकड़ा गया TTP से जुड़ा संदिग्ध, अफगानिस्तान जाकर पाकिस्तानी सेना से लड़ना चाहता था, जानें पूरा मामला

हेब्बागोडी पुलिस ने असफुल मलिक को गिरफ़्तार किया है. फोटो- (IANS and AI)

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  • पश्चिम बंगाल का है पकड़ा गया संदिग्ध
  • सोशल मीडिया के जरिए TTP के एक सदस्य के संपर्क में था
  • सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था संदिग्ध

बेंगलुरु में पुलिस ने 25 साल के एक ऐसे संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिसके तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से जुड़े होने का शक है. आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले असफुल मलिक के तौर पर हुई है. वह बेंगलुरु के बाहरी इलाके जिगनी में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, असफुल मलिक अफगानिस्तान जाने की तैयारी और  पाकिस्तानी सेना पर हमला करने की योजना बना रहा था. 

कैसे गिरफ्त में आया संदिग्ध

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस को पक्की जानकारी मिली थी कि असफुल मलिक किसी विदेशी आतंकी संगठन से संपर्क में है. इस जानकारी के आधार पर, हेब्बागोडी पुलिस की एक टीम ने 11 अगस्त की दोपहर को बोम्मासंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया से उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की.

जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि वह सोशल मीडिया के जरिए एक अफगान नागरिक के संपर्क में था जिसका नाम इमरान हैदर था. इमरान हैदर से असफुल फेसबुक के जरिए जुड़ा था. इमरान हैदर TTP का सदस्य है. इस मामले के बारे में बताते हुए डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी) एम. नारायण ने कहा कि असफुल मलिक ने कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना से बदला लेने के लिए इमरान हैदर की मदद मांगी थी. वह अफगानिस्तान जाने की योजना भी बना रहा था.

पाकिस्तानी सेना को इस्लाम का दुश्मन मानता था गिरफ्तार शख्स

असफुल मलिक ने अफगानिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट बनवा लिया था और वीजा के लिए अप्लाई भी किया था. लेकिन पैसों की तंगी की वजह से वह नहीं जा पाया. पुलिस ने बताया कि मलिक पाकिस्तान में मस्जिदों और लोगों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए कथित अत्याचारों से नाराज था. वह पाकिस्तान सेना को इस्लाम का दुश्मन मानता था. 

भारतीय भी थे निशाने पर

जांच टीम को उसके मोबाइल फोन पर हैदर के साथ हुई बातचीत के मैसेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिलीं हैं. पुलिस ने डिवाइस जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है. मल्लिक को इसके लिए भी उकसाया जा रहा था कि अगर भारत में मुसलमानों को मुश्किलों का सामना करना पड़े तो वह बदला ले.

पुलिस को पता चला है कि असफुल पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नाओपारा गांव का रहने वाला है. वह अभी जिगानी में APC सर्कल के पास रह रहा था और दिसंबर 2025 से जिगानी इंडस्ट्रियल एरिया में टाटा एडवांस्ड लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहा था. उसके खिलाफ हेब्बागोडी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 113(3) (आतंकवादी कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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