केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही युद्ध समाप्ति को लेकर समझौता हो सकता है. दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जारी है. डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि सीज़फायर को आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- ईरान उन बातों के लिए राज़ी हो गया है जिनके लिए एक महीने पहले राज़ी नहीं था.

अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही युद्ध समाप्ति को लेकर समझौता हो सकता है. दोनों देशों के बीच युद्ध विराम जारी है. डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि सीज़फायर को आगे बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है.

ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, “ईरान समझौता करना चाहता है और हम उनसे बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान अब वे कदम उठाने को तैयार है, जिनके लिए वह दो महीने पहले तैयार नहीं था.

ईरान परमाणु हथियार की जिद छोड़ेः ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि मुख्य उद्देश्य वही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा, “अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा.” उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी समझौते में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सके.

ट्रंप ने कहा कि बातचीत तेजी से आगे बढ़ सकती है और अगली आमने-सामने की बैठक शायद वीकेंड में हो सकती है. सीजफायर को लेकर उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह तय नहीं है. उन्होंने कहा, “अगर हम समझौते के करीब होंगे तो मैं इसे बढ़ा सकता हूं, लेकिन हम पहले ही काफी करीब हैं.”

समझौता नहीं हुआ तो फिर शुरू होगी लड़ाईः डोनाल्ड ट्रंप

साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ही ईरान बातचीत की मेज पर आया है. उन्होंने प्रतिबंधों को बहुत प्रभावी बताया और कहा कि इनके कारण ईरान कोई खास व्यापार नहीं कर पा रहा है और उसकी ताकत भी काफी कम हो गई है. यह भी कहा कि बाजार और तेल की कीमतों पर इसका अच्छा असर दिख रहा है. उन्होंने कहा, "शेयर बाजार अच्छा चल रहा है. तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं... ऐसा लग रहा है कि हम ईरान के साथ एक डील करने जा रहे हैं."

मध्य पूर्व के बारे में ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच चल रही अलग बातचीत को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए. उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के लिए संघर्ष विराम का एक अच्छा प्रस्ताव बन रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो सकता है.

पीएम मोदी से ट्रंप ने की बात

ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हाल की बातचीत का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, “मेरी उनसे बहुत अच्छी बात हुई, वे अच्छा काम कर रहे हैं.” उन्होंने इस बातचीत को सकारात्मक बताया. यूक्रेन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वहां हालात बदल रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनका ज्यादा ध्यान ईरान पर है. उन्होंने कहा, “यूक्रेन में बहुत लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी हमारा मुख्य ध्यान ईरान पर है.”

ट्रंप ने ईरान पर अपने रुख को लेकर पोप की आलोचना को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि उन्हें असहमत होने का पूरा अधिकार है. उन्होंने कहा, “पोप जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन मैं उनसे असहमत हो सकता हूं.” उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि ईरान को परमाणु क्षमता हासिल करने देना वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से