अमेरिका, रूस और चीन के शीर्ष नेताओं ने शेनजेन में वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की। पुतिन और ट्रंप ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई.

चीन के शेनजेन शहर में दुनिया के 3 बड़े नेताओं की एक साथ हुई मुलाकात ने हर किसी का ध्यान खींचा है. इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आए. इन तीनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब दुनिया के कई हिस्सों में जंग और तनाव का माहौल बना हुआ है.

इस बैठक में पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई और रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर भी लंबी बातचीत हुई. ट्रंप ने इस बैठक को एक नए दौर की शुरुआत बताया. उन्होंने कहा कि तीनों देश साथ मिलकर एक ज्यादा सुरक्षित और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं.

ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक में क्या बात हुई?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने बैठक की शुरुआत में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर तीनों देशों को नए रास्ते तलाशने का मौका देता है. ट्रंप का कहना था कि अमेरिका, रूस और चीन दुनिया की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां हैं. इसलिए दुनिया को सुरक्षित बनाने और परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने की जिम्मेदारी इन तीनों देशों की ही बनती है.

ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि एक बार जब किसी देश के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो उन्हें छोड़ना किसी भी नेता के लिए बहुत मुश्किल काम होता है. लेकिन इसके बावजूद तीनों प्रमुख शक्तियों को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि दुनिया में शांति बनी रहे.

#WATCH | Shenzhen, China: During the trilateral talks with Russian President Putin and Chinese President Xi, US President Donald Trump says, "... I'm delighted that this trip has also given us the opportunity for this first-ever trilateral meeting between the leaders of the United States, Russia, and China. And today, in that sense, and I think in lots of other ways, we are really making history. The three of us have a great deal to discuss, and we've already discussed a lot. As presidents of three of the world's largest countries, we have a special responsibility to maintain open, respectful, and productive dialogue on issues impacting not just our people, but the entire planet..." (Source: Russian Pool via Reuters) November 19, 2026

परमाणु हथियारों को लेकर ट्रंप ने क्या संदेश दिया?

परमाणु सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि दुनिया में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना बेहद जरूरी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका, रूस और चीन मिलकर इस बात पर काम कर रहे हैं कि नए देश परमाणु हथियार हासिल न कर सकें. ट्रंप ने कहा, "हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे".

ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है और इस मामले में वह रूस और चीन का सहयोग भी चाहता है.

रूस-यूक्रेन जंग रोकने के लिए क्या चर्चा हुई?

यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप ने काफी सकारात्मक रुख दिखाया. उन्होंने खुलासा किया कि इस मुख्य बैठक से पहले ही उनकी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक लंबी व्यक्तिगत बातचीत हो चुकी थी.

ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ हुई इस लंबी बातचीत में मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध ही था. ट्रंप ने उम्मीद जताई कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि पुतिन और युद्ध में शामिल दूसरा पक्ष भी अब इस जंग का अंत देखना चाहते हैं.

ICC को लेकर ट्रंप ने क्या कहा?

ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तीनों देशों को मिलकर काम करने का सुझाव दिया. ट्रंप ने नीदरलैंड्स के हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक कोर्ट (ICC) पर सीधा हमला बोला. उन्होंने आईसीसी को एक ऐसी वैश्विक संस्था बताया जो पूरी तरह अनियंत्रित हो चुकी है और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, रूस और चीन को एक साथ आकर ऐसी संस्थाओं से देश की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए. आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है, जिसके बाद ट्रंप का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है.

पुतिन ने आतंकवाद पर क्या रुख रखा?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बैठक में वैश्विक स्थिरता और क्षेत्रीय तनाव को सुलझाने पर बात रखी. पुतिन ने यूक्रेन संकट का जिक्र करते हुए कहा कि क्षेत्रीय विवादों को खत्म करने में तीनों देशों के हित एक समान हैं.

इसके साथ ही पुतिन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, भोजन की सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात रखी. उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और सीमा पार से होने वाले संगठित अपराध बड़ी चुनौतियां हैं.

पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका, रूस और चीन आपस में बराबरी, एक-दूसरे के प्रति सम्मान और हितों के संतुलन के आधार पर पार्टनर की तरह काम करें, तो दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है.

ट्रंप ने जिनपिंग की तारीफ की

बैठक के दौरान ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की तारीफ की. उन्होंने शेनजेन शहर के तेजी से हुए विकास की सराहना की और इसे बहुत ही शानदार शहर बताया.

ट्रंप ने दोनों नेताओं के प्रति गर्मजोशी दिखाई और कहा कि इन बड़ी ताकतों के बीच बातचीत होना एक सम्मान की बात है. बात खत्म करते हुए ट्रंप ने एक अलग अंदाज में कहा, "चलिए देखते हैं कि क्या हम मिलकर कुछ ठोस और सकारात्मक काम कर सकते हैं".



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