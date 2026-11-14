ट्रंप का चीन दौरा, शी जिनपिंग-पुतिन के साथ होगी बैठक, एलन मस्क भी होंगे साथ; यूक्रेन युद्ध पर भी होगी बात?

चीन में होने वाली ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन की पहली साझा बैठक में परमाणु हथियारों और ईरान पर बात होगी. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार तुरंत समझौते की जगह यह उच्चस्तरीय बातचीत की शुरुआत है.

अगले हफ्ते चीन में आयोजित होने वाले एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC समिट के दौरान एक ऐसी मुलाकात होने जा रही है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ बैठकर साझा बातचीत करेंगे. यह पहला मौका होगा जब इन तीन बड़ी ताकतों के प्रमुख एक ही जगह आमने-सामने होंगे. व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है.

बैठक कब और कहां होगी?

यह मुलाकात चीन के शैनजेन शहर में होगी, जहां APEC समिट का आयोजन हो रहा है. ट्रंप एशिया सफर के दौरान शैनजेन पहुंचेंगे. इस दौरे की शुरुआत ट्रंप सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला से करेंगे. मनीला में ट्रंप ASEAN समिट में शामिल होंगे और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. वहां इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के विषय पर चर्चा होगी.

मनीला के बाद ट्रंप चीन के शैनजेन शहर पहुंचेंगे. शैनजेन में ट्रंप एपेक समिट के नेताओं के डिनर और सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे. इसके बाद वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे और साथ में वर्किंग लंच भी करेंगे. शी जिनपिंग और पुतिन के साथ होने वाली तीन देशों की यह साझा बैठक ट्रंप के एशिया सफर का आखिरी कार्यक्रम होगा.

बैठक में किन बड़े मुद्दों पर बात होगी?

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इस त्रिपक्षीय बैठक में बातचीत का मुख्य केंद्र वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों को घटाना रहेगा. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का बढ़ना बेहद खतरनाक है. ट्रंप का मुख्य मकसद यह साफ करना है कि दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद को कम किया जाए.

परमाणु हथियारों के अलावा, दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा ईरान का होगा. ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के सामने ईरान से जुड़ी स्थिति पर बात रखेंगे. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर कोई बात नहीं होगी.

🚨 HISTORIC: Trump, Xi and Putin to Hold First-Ever Three-Way Summit in China US President Donald Trump, Chinese President Xi Jinping, and Russian President Vladimir Putin will meet together in Shenzhen, China, on November 19. According to the White House, the discussions will primarily focus on nuclear arms control and the dispute involving Iran. However, there are no plans to include the war in Ukraine on the agenda for this trilateral meeting. This will be the first joint meeting of the leaders of the world’s three major nuclear powers. At a time when tensions surrounding conflicts involving Iran and global security have escalated, the eyes of the entire world are fixed on this meeting. — IsraelmilitaryX (@IsraelMilitaryX) November 14, 2026

बैठक से किसी बड़े समझौते की उम्मीद है?

अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने एबीसी न्यूज को बताया है कि इस पहली बैठक से तुरंत किसी ठोस समझौते की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए. व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि इसे एक शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए. यह तीनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच आमने-सामने होने वाला पहली मुलाकात है.

अधिकारियों ने कहा कि किसी अंतिम समझौते पर पहुंचने का दावा नहीं है, बल्कि यह सबसे ऊंचे स्तर पर बातचीत की शुरुआत भर है. इस बैठक का प्राथमिक लक्ष्य तीनों देशों के बीच संवाद की एक ऐसी मेज तैयार करना है, जहां भविष्य में परमाणु सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर आगे बात बढ़ सके.

ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से मुलाकात होगी?

इस दौरे के दौरान नेताओं की आपस में होने वाली अलग-अलग मुलाकातों को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ है. ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तीन देशों की साझा बैठक से पहले एक सीधी द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें दोनों नेता साथ में लंच भी करेंगे. लेकिन जहां तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात है, ट्रंप और पुतिन के बीच अलग से किसी निजी बैठक का कोई कार्यक्रम तय नहीं है.

एलन मस्क भी इस बैठक में नजर आएंगे?

दुनिया के मशहूर उद्योगपति और अरबपति एलन मस्क का नाम भी ट्रंप के इस चीन दौरे से जुड़ रहा है. एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि एलन मस्क चीन के इस दौरे के दौरान कुछ मौकों पर ट्रंप के साथ नजर आ सकते हैं. चीन में एलन मस्क के बड़े कारोबारी हित मौजूद हैं, जिसकी वजह से वे ट्रंप के इस सफर का हिस्सा बन रहे हैं. लेकिन अधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि एलन मस्क ट्रंप, शी जिनपिंग और पुतिन के बीच होने वाली इस तीन देशों की कूटनीतिक बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे.

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