न तेल मिलेगा, न पैसा... वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने इस देश को दिया फाइनल अल्टीमेटम

डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को चेतावनी दी है कि अब वेनेजुएला से न तेल मिलेगा, न पैसा. ट्रंप ने कहा कि क्यूबा को जल्द अमेरिका से बातचीत करनी होगी.

Updated : Jan 11, 2026, 08:38 PM IST

वेनेजुएला में अमेरिकी दखल के बाद अब क्यूबा अमेरिका के निशाने पर आ गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि पुराने सहारे अब खत्म हो चुके हैं. ट्रंप का साफ संदेश है, या तो क्यूबा अमेरिका से बातचीत करे, या फिर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. दरअसल, अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के रिश्तों में एक बार फिर तल्खी बढ़ती नजर आ रही है. वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है.

सप्लाई पूरी तरह रोकी जाएगी

ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा को अब वेनेजुएला से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी, चाहे वह तेल हो या आर्थिक सहयोग. सोशल मीडिया पर दिए गए अपने बयान में ट्रंप ने दावा किया कि क्यूबा वर्षों से वेनेजुएला के तेल और वित्तीय सहायता पर टिका रहा, लेकिन अब वह व्यवस्था खत्म होने जा रही है. ट्रंप के मुताबिक, वेनेजुएला से क्यूबा को मिलने वाली सप्लाई पूरी तरह रोकी जाएगी और यह फैसला अंतिम होगा. ट्रंप ने क्यूबा के नेतृत्व को साफ शब्दों में सलाह दी कि वह जल्द से जल्द अमेरिका के साथ बातचीत का रास्ता चुने. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर क्यूबा ने देर की, तो उसकी आर्थिक हालत और बिगड़ सकती है. ट्रंप ने यह भी कहा कि क्यूबा के पास अब विकल्प सीमित हैं और उसे तय करना होगा कि वह आगे किस दिशा में जाना चाहता है.

यह भी पढ़ें: ईरान में अचानक क्यों तेज हुआ आंदोलन? ट्रंप के अल्टीमेटम के क्या हैं इशारे... समझिए अब तक की पूरी टाइमलाइन

क्यूबा पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है

वेनेजुएला को लेकर ट्रंप का कहना है कि,यह देश अब उन ताकतों के चंगुल से बाहर आ चुका है, जो डर और दबाव के जरिए शासन करती थीं. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अब अमेरिका वेनेजुएला की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और वहां स्थिरता लाने में भूमिका निभाएगा. उनके मुताबिक, अमेरिकी सेना की मौजूदगी से हालात बदलेंगे. विदेश मामलों के जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इन बयानों से क्यूबा पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है. बहरहाल, लैटिन अमेरिका में शक्ति संतुलन एक बार फिर नए सिरे से तय होने की ओर बढ़ रहा है. 

