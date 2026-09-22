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ट्रंप TV से मीडिया बैन तक, 72 घंटे में कैसे बढ़ा व्हाइट हाउस और मीडिया का टकराव?

व्हाइट हाउस में बैन किए जाने के विरोध में कई मीडिया संस्थानों ने सरकार पर मुकदमा ठोक दिया है. इस बैन के विरोध में कई प्रमुख टीवी नेटवर्क्स ने भी राष्ट्रपति की पूल कवरेज का बहिष्कार कर दिया है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 22, 2026, 11:29 AM IST

ट्रंप TV से मीडिया बैन तक, 72 घंटे में कैसे बढ़ा व्हाइट हाउस और मीडिया का टकराव?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Image- ANI)

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TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की मीडिया के बीच की जंग अब एक नए और बेहद गंभीर दौर में पहुंच चुकी है. ट्रंप प्रशासन ने जहां अपना खुद का 24 घंटे चलने वाला डिजिटल वीडियो चैनल 'ट्रंप टीवी' लॉन्च कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सीएनएन, एमएस नॉव और पोलिटिको जैसे प्रमुख मीडिया संस्थानों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

मामला अब अमेरिका के संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी पर आ टिका है. आपको बताते हैं कि अमेरिका में व्हाइट हाउस और मीडिया के बीच यह पूरी जंग क्या है और क्यों भड़की है.

ट्रंप ने 3 बड़े मीडिया संस्थानों पर क्यों लगाया बैन?

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने तीन बड़े मीडिया हाउस- CNN, MS NOW और Politico के व्हाइट हाउस में प्रवेश पर रोक लगा दी. ट्रंप ने इन संस्थानों पर अपनी सरकार के खिलाफ लगातार झूठी और मनगढ़ंत खबरें चलाने का आरोप लगाया.

बड़े अखबारों पर भी एक्शन के दिए संकेत

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या किसी खास रिपोर्ट की वजह से यह बैन लगाया गया है, तो उन्होंने कहा कि यह किसी एक खबर का मामला नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार चलाए जा रहे फर्जी एजेंडे का नतीजा है. ट्रंप ने यहां तक संकेत दिया कि द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट जैसे अन्य अखबारों पर भी ऐसा एक्शन हो सकता है. 

'मीडिया पर हमला कर रही सरकार'

व्हाइट हाउस का तर्क है कि राष्ट्रपति को कवर करना कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेषाधिकार है. वहीं, इन मीडिया संस्थानों ने ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपनी आलोचना दबाने के लिए मीडिया पर हमला कर रही है, जो कि लोकतंत्र और प्रेस की आजादी के खिलाफ है.

कोर्ट पहुंचे मीडिया संस्थान

बैन के खिलाफ तीनों मीडिया हाउस वाशिंगटन डीसी की फेडरल कोर्ट पहुंच गए हैं. उन्होंने अदालत से गुहार लगाई है कि सरकार के इस असंवैधानिक बैन पर तुरंत रोक लगाई जाए.

दिलचस्प बात यह है कि इस केस की सुनवाई जज टिमॉथी केली कर रहे हैं, जिन्हें 2017 में खुद ट्रंप ने ही नियुक्त किया था. इससे पहले 2018 में भी जब ट्रंप प्रशासन ने सीएनएन पत्रकार जिम एकोस्टा का पास रद्द किया था, तब जज केली ने ही ट्रंप सरकार के खिलाफ फैसला सुनाकर पास बहाल कराया था.

टीवी नेटवर्क्स का बहिष्कार 

ट्रंप द्वारा लगाए गए इस बैन का असर तुरंत देखने को मिला. अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यक्रमों को कवर करने के लिए 5 मुख्य नेटवर्क्स (CNN, ABC, CBS, NBC, Fox News) का एक समूह प्रेस पूल के रूप में बारी-बारी से काम करता है.

सोमवार को सीएनएन की बारी थी, लेकिन जब उसे एंट्री नहीं दी गई, तो विरोध में बाकी चारों नेटवर्क्स ने भी ट्रंप के कार्यक्रम को कवर करने से इनकार कर दिया. नतीजतन, जब ट्रंप व्हाइट हाउस के नए हेलिपैड का उद्घाटन करने पहुंचे, तो वहां हमेशा की तरह स्वतंत्र मीडिया का कोई कैमरा मौजूद नहीं था.

अब सरकार दिखाएगी अपनी कवरेज

इस पूरे विवाद के बीच व्हाइट हाउस ने “ट्रंप टीवी” नाम से अपना खुद का 24/7 डिजिटल स्ट्रीम चैनल शुरू कर दिया है. इस चैनल पर राष्ट्रपति के भाषण, सरकारी घोषणाएं और व्हाइट हाउस द्वारा चुनिंदा वीडियो फुटेज बिना किसी मीडिया एडिट के सीधे जनता को दिखाए जाएंगे. व्हाइट हाउस का कहना है कि इसके जरिए नागरिक बिना किसी पक्षपात या फर्जी खबरों के सरकार का काम देख सकेंगे.

हालांकि, प्रेस की आजादी के समर्थकों का कहना है कि सरकारी चैनल कभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता की जगह नहीं ले सकता. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप का मीडिया से ऐसा टकराव हुआ है, लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने मीडिया कवरेज को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपना लिया है. अब देखना यह होगा कि अदालत में मीडिया संस्थानों की जीत होती है या ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को सही ठहराया जाता है. 

ये भी पढ़ें- बर्बाद हो जाएगा ईरान! ट्रंप ने युद्ध में चली ये बड़ी चाल... जानें अब क्या करने वाला है अमेरिका

 

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