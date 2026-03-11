FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

'पिता के आगे वर्ल्ड कप मायने नहीं रखता...' जितेश शर्मा का छलका दर्द, पहले गई टीम से जगह फिर पिता को खोया

'पिता के आगे वर्ल्ड कप मायने नहीं रखता...' जितेश शर्मा का छलका दर्द, पहले गई टीम से जगह फिर पिता को खोया

Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम

Homeदुनिया

दुनिया

ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

US-Israel Iran War: बीबीसी ने पेंटागन के हवाले से बताया कि ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग 140 यूएस सैनिक घायल हो चुके हैं. 8 की अब तक मौत हो चुकी है.

Latest News

रईश खान

Updated : Mar 11, 2026, 11:40 PM IST

ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

Getty Images

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

मिडिल ईस्ट में युद्ध भीषण होता जा रहा है. अमेरिका-इजरायल और ईरान की तरफ से लगातार बम, मिसाइल और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं. इस बीच अमेरिका के डेलावेयर स्टेट से खौफनाक तस्वीर सामने आई. एक यूएस विमान कुवैत में मारे गए सैनिकों के पार्थिव शरीर को ताबूत में लेकर डोवर एयर फोर्स बेस पर पहुंचा, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत तमाम नेताओं ने उनकी सलामी दी.

CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान द्वारा किया गया हमला पहले से ज्यादा गंभीर था. इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी. सीबीसी ने व्हाइट हाउस के करीबी सूत्र के हवाले से बताया कि 1 मार्च को ईरान ने बड़ा ड्रोन अटैक किया था. इस हमले में 30 से ज्यादा यूएस मिलिट्री घायल हो गए थे. जिनमें काफी लोगों के ब्रेन इंजरी हुई. जबकि कुछ के छर्रे और जलने की चोटें लगी थी. इनमें कुछ की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ मंगलवार रात तक अस्पताल में थे.

पेंटागन ने 8 सैनिकों की मौत की बात कबूली
वहीं, BBC ने पेंटागन के हवाले से बताया कि ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग 140 यूएस सैनिक घायल हो चुके हैं. 8 की अब तक मौत हो चुकी है. हालांकि, घायलों में कितनों की हालत गंभीर है, पेंटागन की ओर से इसकी जानकारी नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स में 8 सर्विस मेंबर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई है, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सफेद टोपी पहनकर शहीद सैनिकों के ताबूत को सलामी देते नजर आ रहे हैं. उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, सेकंड लेडी उषा वेंस और दूसरे अधिकारी वहां मौजूद दिख रहे हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में इन तस्वीरों को पुरानी बताया जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
भारत के 5 सबसे युवा बिजनेसमैन, एक 22 साल की उम्र में बन गया 4480 करोड़ का मालिक
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विदेशी खिलाड़ियों का राज
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
दुनिया के टॉप 5 देश जहां सबसे सस्ता मिलता है LPG सिलेंडर, जानें यहां भारत से कितना कम है दाम
Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US
Top Oil Exporters: दुनिया के ये 5 देश तेल बेचकर भर रहे खजाना, जानें किस नंबर पर आता है US
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी
IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में विराट कोहली से कितना पीछे हैं एमएस धोनी
MORE
Advertisement
धर्म
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
Numerology: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग के बेहद शातिर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, इनसे रखनी चाहिए 4 कदम की दूरी
Budh Gochar: इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने  
इन 3 राशियों पर बुध बरसाने जा रहा कहर, राहु के नक्षत्र में प्रवेश करते ही बनते काम भी शुरू होंगे बिगड़ने
Sheetala Ashtami Vrat Katha: शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
शीतला अष्टमी पर व्रत पूजा में जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, तभी मिलता है माता रानी का आशीर्वाद
Budh Gochar: बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
बुध के गोचर से इन 4 राशियों के जातकों के जीवन में आएगा नया मोड़, आर्थिक संकट से लेकर समस्याएं हो जाएगी दूर
MORE
Advertisement