ताबूत में पहुंचे अमेरिकी सैनिकों के शव... ट्रंप ने दी सलामी, पेंटागन ने बताया कितने US जवान मारे गए

US-Israel Iran War: बीबीसी ने पेंटागन के हवाले से बताया कि ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग 140 यूएस सैनिक घायल हो चुके हैं. 8 की अब तक मौत हो चुकी है.

मिडिल ईस्ट में युद्ध भीषण होता जा रहा है. अमेरिका-इजरायल और ईरान की तरफ से लगातार बम, मिसाइल और ड्रोन बरसाए जा रहे हैं. इस बीच अमेरिका के डेलावेयर स्टेट से खौफनाक तस्वीर सामने आई. एक यूएस विमान कुवैत में मारे गए सैनिकों के पार्थिव शरीर को ताबूत में लेकर डोवर एयर फोर्स बेस पर पहुंचा, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत तमाम नेताओं ने उनकी सलामी दी.

CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान द्वारा किया गया हमला पहले से ज्यादा गंभीर था. इस हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी. सीबीसी ने व्हाइट हाउस के करीबी सूत्र के हवाले से बताया कि 1 मार्च को ईरान ने बड़ा ड्रोन अटैक किया था. इस हमले में 30 से ज्यादा यूएस मिलिट्री घायल हो गए थे. जिनमें काफी लोगों के ब्रेन इंजरी हुई. जबकि कुछ के छर्रे और जलने की चोटें लगी थी. इनमें कुछ की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ मंगलवार रात तक अस्पताल में थे.

पेंटागन ने 8 सैनिकों की मौत की बात कबूली

वहीं, BBC ने पेंटागन के हवाले से बताया कि ईरान में लड़ाई शुरू होने के बाद से लगभग 140 यूएस सैनिक घायल हो चुके हैं. 8 की अब तक मौत हो चुकी है. हालांकि, घायलों में कितनों की हालत गंभीर है, पेंटागन की ओर से इसकी जानकारी नहीं दी गई है. रिपोर्ट्स में 8 सर्विस मेंबर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

अमेरिका से जो तस्वीर सामने आई है, उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सफेद टोपी पहनकर शहीद सैनिकों के ताबूत को सलामी देते नजर आ रहे हैं. उनके साथ फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, सेकंड लेडी उषा वेंस और दूसरे अधिकारी वहां मौजूद दिख रहे हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में इन तस्वीरों को पुरानी बताया जा रहा है.

