पुतिन के एक बयान से पलटा पूरा सीन! ट्रंप से चर्चा में ईरान को लेकर कह दी वो बात, जिसकी किसी ने नहीं की थी कल्पना!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई हालिया बातचीत ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है.

विश्व राजनीति के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई हालिया टेलीफोनिक बातचीत ने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है. लगभग डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली इस लंबी बातचीत में न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम और यूक्रेन संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, बल्कि भविष्य के वैश्विक समीकरणों के संकेत भी मिले.

रूस की मध्यस्थता की पेशकश

इस बातचीत का एक महत्वपूर्ण केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा. राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के पास मौजूद 970 पाउंड (लगभग 440 किलोग्राम) यूरेनियम के भंडार को लेकर रूस की भूमिका स्पष्ट की. पुतिन ने प्रस्ताव दिया कि रूस इस मामले में एक तीसरे देश या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैयार है.

क्रेमलिन के अनुसार, पुतिन ने इच्छा जताई कि यदि अमेरिका सहमत हो, तो रूस ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट से जुड़ी वार्ताओं में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहेगा. इस पर ट्रंप ने कूटनीतिक चतुराई दिखाते हुए रूस के सहयोग का स्वागत तो किया, लेकिन अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दीं.

ट्रंप की मुख्य प्राथमिकता

जब पुतिन ने ईरान मुद्दे पर मदद की पेशकश की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बदले में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की शर्त सामने रख दी. ट्रंप ने पुतिन से स्पष्ट कहा, "अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप यूक्रेन में जारी लड़ाई को खत्म करने में शामिल हों. मेरे लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इसे हर हाल में रोकना होगा."

ट्रंप का यह रुख साफ करता है कि उनका प्रशासन यूक्रेन संघर्ष को जल्द से जल्द सुलझाने को अपनी विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा मानता है.

मध्य पूर्व पर पुतिन की कड़ी चेतावनी

बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने मध्य पूर्व की स्थिति पर बेहद सख्त लहजा अपनाया. पुतिन ने ट्रंप को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल इस क्षेत्र में फिर से किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई या युद्ध का सहारा लेते हैं, तो इसके परिणाम बेहद विनाशकारी होंगे. यह बयान रूस की उस मंशा को दर्शाता है कि वह मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व और सैन्य हस्तक्षेप को सीमित करना चाहता है.

युद्धविराम और जेलेंस्की पर साझा रुख

बातचीत में एक सकारात्मक मोड़ तब आया जब पुतिन ने विजय दिवस के अवसर पर यूक्रेन में युद्धविराम की घोषणा करने की इच्छा जताई. राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है.

दिलचस्प बात यह रही कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के प्रशासन के प्रति एक समान असंतोष व्यक्त किया. दोनों का मानना था कि जेलेंस्की सरकार का वर्तमान व्यवहार संघर्ष को अनावश्यक रूप से लंबा खींच रहा है. फोन कॉल का समापन काफी सौहार्दपूर्ण रहा, जिससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में वाशिंगटन और मॉस्को के बीच संवाद के नए रास्ते खुल सकते हैं.

वैश्विक शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

ट्रंप और पुतिन की यह बातचीत वैश्विक शांति की दिशा में एक जटिल लेकिन महत्वपूर्ण कदम है. जहां एक ओर रूस ईरान मुद्दे के जरिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहता है, वहीं ट्रंप रूस की मदद का उपयोग यूक्रेन युद्ध के अंत के लिए करना चाहते हैं. हालांकि, मध्य पूर्व पर पुतिन की चेतावनी यह भी याद दिलाती है कि दोनों शक्तियों के बीच हितों का टकराव अभी भी कायम है.

व्हाइट हाउस फायरिंग की निंदा की

इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन ने व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में ट्रंप के खिलाफ हमले के प्रयास की कड़ी निंदा की, विशेष रूप से राजनीति से प्रेरित हिंसा के किसी भी रूप की अस्वीकार्यता पर जोर दिया.