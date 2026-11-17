PM Modi at Quad Summit: पीएम मोदी ने क्वाड को भरोसेमंद साझेदारी बताते हुए समुद्री सुरक्षा, तकनीक, सप्लाई चेन और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया.

फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित क्वाड समिट से मंगलवार (17 नवंबर 2026) को एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसकी चर्चा अब दुनियाभर में हो रही है. इस वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. ट्रंप ने जब पीएम मोदी को सख्त नेता बताया, तो प्रधानमंत्री का रिएक्शन भी देखने लायक था.

मनीला में मंगलवार को क्वाड देशों के नेताओं की अहम बैठक हुई. इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नेता एक साथ नजर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी हिस्सा लिया. चारों नेताओं की एक साथ आई तस्वीरों और वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान मोदी और ट्रंप की बातचीत ने खींचा.

ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया 'टफ मैन'

क्वाड समिट के दौरान जब चारों नेता एक साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए खड़े हुए, तभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चिर-परिचित अंदाज में पीएम मोदी की तारीफ शुरू कर दी. ट्रंप ने कहा कि क्वाड के सभी नेताओं के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं और इसकी वजह से उनके लिए काम करना आसान हो जाता है. इसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा, 'वैसे मैं बता दूं कि ये बहुत सख्त आदमी हैं.'

#WATCH | Manila, Philippines | US President Donald Trump says, "...He (PM Modi) is a very tough man, just in case and she (Japanese PM Sanae Takaichi) may be even tougher. We're okay, too..." "We have a great relationship with these people and these countries. Right from the beginning. I've been with all three of them for a long time, and they're phenomenal people. They're friends of mine. So that helps...By the way, he's a very tough man, just in case and she may be even tougher. We're okay, too..." (Video Source: The White House) November 17, 2026

ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची की लीडरशिप की भी तारीफ की. वहीं, अपने और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बारे में मजाकिया अंदाज में कहा कि वे दोनों ठीक-ठाक हैं. ट्रंप की इस हल्की-फुल्की टिप्पणी ने गंभीर कूटनीतिक माहौल में कुछ दिलचस्प पल भी जोड़ दिए.

पीएम मोदी ने क्वाड को बताया भरोसेमंद साझेदारी

क्वाड बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संगठन की अहमियत पर अपनी बात रखी. उन्होंने क्वाड को एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी बताया. पीएम मोदी के मुताबिक, ये समूह समुद्री सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, नई तकनीकों और आपदा के समय मदद पहुंचाने जैसे अहम क्षेत्रों में लगातार काम कर रहा है.

#WATCH | Manila, Philippines: At the meeting with Quad leaders, PM Narendra Modi says, "...It gives me immense pleasure to meet you all. Manila and Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. 10 years after that in 2017, it was here in this city that we started our dialogue once again. Today, holding a Quad meeting once again in this historic city, marks an important milestone. Since January last year till date, our foreign ministers have met 5 times. This bears testimony to our political will and shared commitment towards our partnership..." (Video: ANI/DD News) — ANI (@ANI) November 17, 2026

'मनीला और क्वाड का रिश्ता काफी पुराना'

प्रधानमंत्री ने कहा कि मनीला और क्वाड का रिश्ता काफी पुराना और खास रहा है. साल 2007 में चारों देशों के अधिकारियों की पहली मुलाकात इसी शहर में हुई थी. इसके बाद 2017 में यहीं से क्वाड के बीच बातचीत दोबारा शुरू हुई. ऐसे में एक बार फिर मनीला में चारों देशों के नेताओं का मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण है.

पीएम मोदी ने ये भी बताया कि पिछले साल जनवरी से अब तक चारों देशों के विदेश मंत्री पांच बार मुलाकात कर चुके हैं. उनके मुताबिक, ये इस बात का सबूत है कि सभी देश आपसी सहयोग को लेकर गंभीर हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बैठक से आने वाले समय के लिए सहयोग के नए लक्ष्य तय करने में मदद मिलेगी.

#WATCH | Manila, Philippines: At the meeting with Quad leaders, PM Narendra Modi says, "For India, the Quad is a constructive and trusted partnership. From maritime security to trusted supply chains, new technologies to disaster response, it has been our endeavour that the Quad provides trusted solutions." (Video: ANI/DD News) — ANI (@ANI) November 17, 2026

दो साल बाद हुई क्वाड नेताओं की अहम बैठक

मनीला में हुई ये बैठक दो साल बाद आयोजित क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन है. इससे पहले 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड की बैठक हुई थी. क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का चार देशों वाला समूह है. इसका मुख्य उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना है. इसके अलावा समुद्री रास्तों की सुरक्षा, व्यापारिक नेटवर्क को मजबूत करना और तकनीकी सहयोग बढ़ाना भी इसके एजेंडे में शामिल है.

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