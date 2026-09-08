ट्रंप की लोकप्रियता में आई भारी गिरावट, 33 प्रतिशत पर पहुंची अप्रूवल रेटिंग, क्या अमेरिका में बदल जाएंगे सत्ता के समीकरण?

राजनीतिक एक्सपर्ट्स की मानें, तो जब भी किसी सत्तारूढ़ राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग 40 प्रतिशत से नीचे जाती है, तो मिडटर्म चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को संसद में भारी सीटें गंवानी पड़ती हैं.

अमेरिका के राजनीतिक नक्शे पर इस वक्त एक बड़ा भूचाल आ चुका है. नवंबर में होने जा रहे बेहद निर्णायक मिडटर्म चुनाव (US Midterm Elections 2026) से महज कुछ हफ्तों पहले आए एक वैश्विक सर्वे रिपोर्ट ने वॉशिंगटन से लेकर डलास तक हलचल मचा दी है. इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता गिरकर 33 प्रतिशत तक आ गई है, जो अब तक के सबसे निचले स्तर (All-Time Low) पर पहुंच गई है. यह सिर्फ एक चुनावी सर्वे के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिकी जनता का मूड तेजी से बदल रहा है. इस भारी गिरावट के पीछे न सिर्फ महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर असंतोष है, बल्कि ईरान से युद्ध और हाल ही में कनाडाई सामानों पर लगाया गया 50 प्रतिशत टैरिफ जैसे कड़े व्यापारिक फैसलों का असर भी है.

सिर्फ विरोधी ही नहीं, अपने भी छोड़ रहे साथ

रॉयटर्स के अनुसार, इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि ट्रंप का ग्राफ सिर्फ विरोधी खेमे यानी डेमोक्रेट्स के बीच ही नहीं गिरा है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी यानी रिपब्लिकन्स का बेस भी खिसकता दिख रहा है. रिपब्लिकन वोटर्स के बीच ट्रंप की रेटिंग घटकर 72 प्रतिशत पर आ गई है. आमतौर पर किसी राष्ट्रपति को अपनी ही पार्टी में 80 से 90 प्रतिशत तक का मजबूत समर्थन मिलता है, लेकिन इस गिरावट ने पार्टी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है.

इंडीपेंडेंट वोटर्स बना रहे दूरी

मिडटर्म चुनावों की बाजी पलटने वाले निर्दलीय वोटर्स में से लगभग 57 प्रतिशत लोगों का मानना है कि ट्रंप सरकार के फैसलों से उनकी निजी वित्तीय स्थिति बिगड़ी है. करीब दो तिहाई यानी 65 प्रतिशत अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था गलत दिशा में बढ़ रही है.

50 प्रतिशत कनाडाई टैरिफ दांव पड़ा उल्टा

ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में करीब $20 बिलियन मूल्य के कनाडाई सामानों पर 50 प्रतिशत का भारी-भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इस फैसले का मकसद घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना बताया गया था, लेकिन इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर उल्टा पड़ा. कनाडा द्वारा तुरंत किये गये, जवाबी टैरिफ और अमेरिका के भीतर बढ़ती महंगाई ने मध्यम वर्ग को नाराज कर दिया है. सर्वे के अनुसार, 56 प्रतिशत से ज्यादा अमेरिकियों ने इस टैरिफ नीति को पूरी तरह से गलत और नुकसानदेह बताया है.

रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए 'ट्रंप फैक्टर' बना सिरदर्द

मिडटर्म चुनाव में अमेरिकी संसद (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट) के नियंत्रण का फैसला होना है. ट्रंप खुद को इस पूरे चुनाव अभियान के केंद्र में रखकर डलास (टेक्सास) में होने वाले रिपब्लिकन कन्वेंशन की अगुवाई करने वाले हैं, लेकिन सर्वे की इनसाइड रिपोर्ट एक अलग ही कहानी बयां कर रही है. इसमें लगभग 46 प्रतिशत वोटर्स का मानना है कि ट्रंप का आक्रामक चुनाव प्रचार रिपब्लिकन पार्टी के स्थानीय प्रत्याशियों की जीत को आसान बनाने के बजाय और मुश्किल बना रहा है. वहीं 47 प्रतिशत निर्दलीय मतदाताओं ने स्पष्ट कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी उम्मीदवार का खुलकर समर्थन या प्रचार करते हैं, तो वे उस प्रत्याशी को वोट देने से परहेज करेंगे.

क्या 2018 जैसी 'ब्लू वेव' की आहट है

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब भी किसी सत्तारूढ़ राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग 40 प्रतिशत से नीचे जाती है, तो मिडटर्म चुनावों में सत्ताधारी पार्टी को संसद में भारी सीटें गंवानी पड़ती हैं.ट्रंप के पहले कार्यकाल (2018) में भी जब रेटिंग घटी थी, तब विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने 'ब्लू वेव' के जरिए निचले सदन में बहुमत हासिल कर लिया था। इस बार भी आर्थिक असंतोष, महंगाई और व्यापारिक तनावों के बीच डेमोक्रेट्स को एक बड़ा राजनीतिक मौका मिलता दिख रहा है.