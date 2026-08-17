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दुनिया

पुराना दोस्त पीछे, 'खास दोस्त' करीब? किम जोंग उन के लिए ट्रंप ने क्यों लिया दक्षिण कोरिया के खिलाफ यह बड़ा फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारी कटौती का निर्देश दिया है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है कारण?

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 17, 2026, 10:59 AM IST

पुराना दोस्त पीछे, 'खास दोस्त' करीब? किम जोंग उन के लिए ट्रंप ने क्यों लिया दक्षिण कोरिया के खिलाफ यह बड़ा फैसला


डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम करने का दिया आदेश, A Modified Photo

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  • ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों को सीमित करने का आदेश दिया है
  • इसका कारण दक्षिण कोरिया द्वारा ईरान युद्ध में मदद से इनकार करना बताया गया है
  • उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास में 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं

 

South Korea Military Drills: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले उल्ची फ्रीडम शील्ड वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यासों में कटौती करने का आदेश दिया है. ट्रंप ने इस फैसले के पीछे दक्षिण कोरिया द्वारा ईरान के खिलाफ युद्ध में मदद करने से इनकार करने और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ अपने बेहतर संबंधों का हवाला दिया है. 

उल्ची फ्रीडम शील्ड' क्या है?

यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका का साझा सैन्य अभ्यास है, जो 11 दिनों तक चलेगा. इसमें दक्षिण कोरिया के करीब 18,000 सैनिक शामिल हो रहे हैं. अमेरिकी सेना के मुताबिक, इस ट्रेनिंग का मकसद उत्तर कोरिया के खतरों से निपटना और इलाके में शांति बनाए रखना है. इस युद्धाभ्यास के दौरान लाइव-फायर फायरिंग, सटीक निशाना लगाने और हथियारों की सप्लाई जैसे मिशनों की प्रैक्टिस की जाएगी. दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 11 दिनों का यह अभ्यास सोमवार से तय शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो गया है.

ट्रंप ने क्यों बदला दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास का प्लान?

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक पोस्ट में ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या वे ईरान के ‘परमाणु निरस्त्रीकरण’ में अमेरिका का साथ देंगे, जिस पर दक्षिण कोरिया ने इनकार कर दिया था. ट्रंप ने कहा कि चूंकि अभ्यास रद्द करने में बहुत देर हो चुकी है, इसलिए उन्होंने युद्ध सचिव पीट हेगसेथ को इन अभ्यासों के पैमाने में ‘काफी कमी’ करने का निर्देश दिया है. 

ट्रंप ने इन अभ्यासों को न केवल ‘खर्चीला’ बताया, बल्कि यह भी कहा कि ये उत्तर कोरिया के प्रति यह हमेशा दुश्मनी भरा संदेश भेजते हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल के दौरान उत्तर कोरिया ‘गैर-धमकी देने वाला और सम्मानजनक’ रहा है और उनके किम जोंग उन के साथ अच्छे संबंध हैं. 

ट्रंप के फैसले पर विपक्ष का क्या है मत?

ट्रंप के इस फैसले की डेमोक्रेटिक सीनेटर मार्क केली ने कड़ी आलोचना की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इन संयुक्त अभ्यासों को खोखला करना अदूरदर्शी है और एक बड़ी गलती है. उनका मानना है कि ट्रंप का यह रुख एक बार फिर सहयोगियों के बजाय उन नेताओं को प्राथमिकता देने की उनकी नीति को दर्शाता है, जिन्हें अमेरिका पारंपरिक रूप से अपना प्रतिद्वंद्वी मानता रहा है. अभी कुछ महीने पहले ही युद्ध सचिव हेगसेथ ने रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया की प्रशंसा की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं. 

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