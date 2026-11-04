ट्रंप ने जिसे कहा था 'जिहादी' वह बन गया अमेरिका का पहला मुस्लिम सीनेटर, कौन हैं अब्दुल अल-सैयद? भारत से खास नाता

US Midterm Election Results: अब्दुल अल-सैयद (Abdul El-Sayed) ने मिशिगन से सीनेट का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है. माइक रोजर्स को हराकर वह अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बन गए हैं.

US Midterm Election Results: अमेरिका को पहला मुस्लिम सीनेटर मिल गया है. डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद ने मिडटर्म चुनाव में मिशिगन में रिपब्लिकन पार्टी के माइक रोजर्स को हराकर इतिहास रच दिया. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, पेशे से डॉक्टर अल-सैयद अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर होंगे. अल-सैयद की जीत से मिशिगन सीनेट सीट डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ही बनी रहेगी. उनकी जीत 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मजबूत करेगी.

डॉक्टर अल-सैयद ने कभी कोई राजनीतिक पद नहीं संभाला है. चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई, जब उनकी डेमोक्रेट सहयोगी हेली स्टीवंस, जिन्हें उन्होंने पार्टी नामांकन के लिए मामूली अंतर से हराया था, ने रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स के लिए समर्थन की घोषणा कर दी थी.

कौन हैं अब्दुल अल-सैयद?

अब्दुल अल-सैयद का जन्म 31 अक्टूबर 1984 को मिशिगन के रोचेस्टर हिल्स में मिस्र से आए अप्रवासी माता-पिता के घर हुआ था. अल-सैयद ने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई की और अपनी हाई स्कूल फुटबॉल, कुश्ती और लैक्रोस टीमों के कप्तान रहे. उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और उसकी पुरुषों की लैक्रोस टीम के लिए खेले. बाद में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से फंडेड फेलोशिप के जरिये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मेडिकल की डिग्री हासिल की और रोड्स स्कॉलर के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दूसरी डॉक्टरेट पूरी की.

अब्दुल अल-सैयद को महामारी विज्ञान (Epidemiology) में महारत हासिल है. उन्होंने 2015 में डेट्रॉइट के स्वास्थ्य निदेशक के रूप में भी काम किया है. तीन साल बाद, अल-सैयद ने मिशिगन के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ा. वे डेमोक्रेट प्राइमरी में दूसरे स्थान पर रहे और ग्रेटचेन व्हिटमर से 20 फीसदी से अधिक वोटों से हार गए.

डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मिलेगी रफ्तार

अब्दुल अल-सैयद की जीत से मिशिगन सीनेट सीट डेमोक्रेटिक पार्टी के पास ही बनी रहेगी.

अल-सैयद की जीत 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले डेमोक्रेटिक मूवमेंट को मजबूत करेगी.

मिशिगन सीनेट सीट पर 1994 के बाद से किसी रिपब्लिकन को नहीं चुना है.

अब्दुल सईद ने 2018 में मिशिगन के गवर्नर पद के लिए प्राइमरी का चुनाव लड़ा था.

चुनाव में वह दूसरे स्थान पर रहे थे और ग्रेटचेन व्हिटमर से 20 फीसदी से ज्यादा वोटों से हार गए थे.

भारत से है खास कनेक्शन

अब्दुल अल-सैयद का भारत से भी नाता है. सैयद की पत्नी डॉ. सारा जुकाकू का परिवार भटकल से ताल्लुक रखता है, जो मंगलुरु से लगभग 140 किलोमीटर दूर है. सारा पेशे से एक मनोचिकित्सक हैं. एक इंटरव्यू में अल-सैयद ने कहा था, 'देखिए, मेरी शादी एक दक्षिण भारतीय परिवार में हुई है और मुझे 20 साल हो चुके हैं. अब मैं पूरी तरह से इसमें घुल-मिल गया हूं. सच कहूं तो, शायद मैं अरब होने से ज्यादा भारतीय हूं.'

जीत के बाद क्या बोले अब्दुल सैयद?

जीत के बाद अब्दुल-अल-सैयद ने कहा कि उनके लिए यह सम्मान और सौभाग्य की बात है. पेशे से डॉक्टर अल-सैयद ने लिखा, 'मिशिगन की सेवा करने के लिए अमेरिकी सीनेट जाना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है. मिशिगन, हमने वह कर दिखाया जिसे लोग कहते थे कि किया ही नहीं जा सकता. हम जीत गए. एक साथ मिलकर. अब असली काम शुरू होता है.'

चुनाव-प्रचार में बनाया गया था निशाना

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव प्रचार के दौरान अल-सैयद के धर्म को लेकर काफी टारगेट किया गया था. जीत के बाद उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जो कहा, वो उसका जवाब था. जीत से उत्साहित सैयद ने मंच से कहा, 'मेरा नाम अब्दुल रहमान अल सैयद है और मिशिगन हमने जीत हासिल कर ली. मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने बतौर सीनेटर इलेक्ट खड़ा हूं.'

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'हम सभी जानते हैं कि मेरे नाम और मेरे धर्म की वजह से आपका पेट्रोल खरीदना महंगा नहीं हुआ है. न ही इसकी वजह से आप राशन खरीदने में परेशानी झेल रहे हैं और न ही आपको डॉक्टर के पास जाने में दिक्कत हो रही है.'

ट्रंप-वेंस पर बोला हमला

अब्दुल-अल-सैयद ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि आपको मेरा नाम बोलने में परेशानी होती है. इसलिए जनवरी में जब जेडी वेंस मुझे सीनेटर पद की शपथ दिलाएंगे, तो आप मुझे सीनेटर कहकर बुला सकते हैं.' मालूम हो कि ट्रंप ने एक चुनावी रैली के दौरान अब्दुल-अल-सैयद को 'जिहादी' तक बोला था.

ट्रंप ने बोला था 'जिहादी'

'The Guardian' की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने कहा था, 'तो अब्दुल यह भी चाहता है कि हमारे देश में शरिया कानून लागू हो जाए. अगर वह कभी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, तो सबसे पहले उसी पर मुकदमा चलना चाहिए और मैं इसका गवाह बनूंगा. मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि 'मुस्लिम ब्रदरहुड' के एक 'जिहादी' सदस्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेटर बनने से रोक सकूं.'

चुनाव में किन मुद्दों पर किया फोकस?

अब्दुल ने चुनाव प्रचार में स्वास्थ्य सेवा सबके लिए उपलब्ध कराने, महंगाई कम करने और इजरायल को अमेरिकी सैन्य मदद बंद कराने पर जोर दिया था. 42 साल के अल-सैयद ने कहा कि वह अमेरिकी टैक्स का इस्तेमाल 'किसी पर बम गिराने के लिए विदेशों में भेजने के बजाय स्कूल और अवसर बनाने' के लिए करना चाहते हैं. चुनाव प्रचार के दौरान, अल-सैयद ने घोषणा की थी कि उनकी निष्ठा अमेरिकी संविधान के प्रति है.उन्होंने मतदाताओं से कहा था कि वे उनका मूल्यांकन उनकी पृष्ठभूमि के बजाय उनकी नीतियों के आधार पर करें.

अब्दुल के चुनावी कैंपेन का फोकस इस आइडिया पर था कि हेल्थकेयर सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और सरकार को अमीर लोगों और कॉर्पोरेशन्स के बजाय आम अमेरिकियों के लिए काम करना चाहिए. सैयद ने अपनी कैंपेन वेबसाइट पर कहा था,'मैं US सीनेट के लिए इसलिए खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा मानना ​​है कि अमेरिका में जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए. वह ऐसी सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे जो 'एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, या उनके अरबपति दोस्तों' के बजाय लोगों के लिए काम करे.'



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