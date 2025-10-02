Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं

Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन

शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां 

कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड

Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक

Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं

Homeअंतर्राष्ट्रीय खबरें

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देते हुए कार्यकारी आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि अगर दोहा पर हमला हुआ तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा और सैन्य कदम भी उठा सकता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 02, 2025, 07:01 AM IST

कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश

डोनाल्ड ट्रंप

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह साफ किया कि अगर किसी देश ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया तो अमेरिका इसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा. आदेश के अनुसार, ऐसी स्थिति में अमेरिका कतर के साथ मिलकर राजनयिक, आर्थिक और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी करेगा.

हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक

यह कदम उस समय सामने आया है जब पिछले महीने इजरायल ने दोहा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक की थी. हालांकि इस हमले में किसी वरिष्ठ हमास नेता की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, खलील अल-हय्या के बेटे की मौत हुई थी. खलील को 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग से जोड़ा जाता है. इस हमले के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की थी.

कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को सही ठहराते हुए कतर पर आरोप लगाया था कि दोहा हमास के नेताओं को सुरक्षित पनाहगाह दे रहा है. वहीं, कतर लंबे समय से गाजा संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और इस वजह से वह क्षेत्रीय राजनीति में अहम खिलाड़ी माना जाता है.कतर में अमेरिकी सेना का बड़ा ठिकाना मौजूद है और यही कारण है कि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी देकर अपने रणनीतिक हितों को भी सुरक्षित करने की कोशिश की है. ट्रंप ने अपने आदेश में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को निर्देश दिया है कि वे मिलकर कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना तैयार करें.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर

इजरायल की हालिया कार्रवाई पर सवाल

बताते चलें यह फैसला ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में युद्ध और टकराव का खतरा लगातार बढ़ रहा है. अमेरिका का यह कदम न केवल कतर को राहत देता है बल्कि इजरायल की हालिया कार्रवाई पर सवाल भी खड़े करता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Viral Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Video: मतदान के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खोया आपा, SDM को जड़ दिया थप्पड़
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
Vicky Kaushal ने धरा भगवान परशुराम का अवतार, Mahavatar से सामने आया पहला धांसू लुक
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
MP: DSP ने 14 साल बाद सब्जीवाले दोस्त को कहा शुक्रिया, सामने आया दिल छू लेने वाला Video
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Viral Video: पेड़ की आड़ में छुपा बैठा था आदमखोर जानवर, तभी लोग बनाने लगाने लगे रील, फिर जो हुआ वह था बहुत डरवना
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
Skincare Tips: बढ़ते प्रदूषण से स्किन को हो रहा नुकसान, जानिए इससे बचने के उपाय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
दुनिया के पहले 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले शख्स बने एलन मस्क, बनाया अमीरी का नया रिकॉर्ड
Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक
पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं
Gandhi Jayanti: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स और शुभकामनाएं
Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE