कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देते हुए कार्यकारी आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि अगर दोहा पर हमला हुआ तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा और सैन्य कदम भी उठा सकता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह साफ किया कि अगर किसी देश ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया तो अमेरिका इसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा. आदेश के अनुसार, ऐसी स्थिति में अमेरिका कतर के साथ मिलकर राजनयिक, आर्थिक और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी करेगा.

हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक

यह कदम उस समय सामने आया है जब पिछले महीने इजरायल ने दोहा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक की थी. हालांकि इस हमले में किसी वरिष्ठ हमास नेता की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, खलील अल-हय्या के बेटे की मौत हुई थी. खलील को 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग से जोड़ा जाता है. इस हमले के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की थी.

कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को सही ठहराते हुए कतर पर आरोप लगाया था कि दोहा हमास के नेताओं को सुरक्षित पनाहगाह दे रहा है. वहीं, कतर लंबे समय से गाजा संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और इस वजह से वह क्षेत्रीय राजनीति में अहम खिलाड़ी माना जाता है.कतर में अमेरिकी सेना का बड़ा ठिकाना मौजूद है और यही कारण है कि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी देकर अपने रणनीतिक हितों को भी सुरक्षित करने की कोशिश की है. ट्रंप ने अपने आदेश में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को निर्देश दिया है कि वे मिलकर कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना तैयार करें.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर

इजरायल की हालिया कार्रवाई पर सवाल

बताते चलें यह फैसला ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में युद्ध और टकराव का खतरा लगातार बढ़ रहा है. अमेरिका का यह कदम न केवल कतर को राहत देता है बल्कि इजरायल की हालिया कार्रवाई पर सवाल भी खड़े करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.