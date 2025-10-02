क्यों हवाई जहाज में चौकोर नहीं बल्कि गोल होती हैं खिड़कियां? सेफ्टी से जुड़ी है वजह
Ekadashi: पापांकुशा एकादशी व्रत कल, जान लें पूजा का शुभ मुहूर्त, अनुष्ठान और व्रत कथा से लेकर पारण समय तक
UPSC NDA 2 Result 2025: यूपीएससी ने जारी किया एनडीए और एनए की लिखित परीक्षा का रिजल्ट, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक
Dussehra 2025: दशानन रावण से जुड़ी वो 10 बातें, जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं
Gandhi Jayanti Wishes, Photos, Messages: 'साधारण जीवन, उच्च विचार' गांधी जयंती पर अपनों को भेजें ये प्रेरणादायक कोट्स व शुभकामनाएं
Karva Chauth: 9 या 10 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवाचौथ का व्रत और क्या है चंद्रोदय का सटीक मुहूर्त?
Dussehra Wishes & Quotes 2025: 'हार गया अहंकार आज..' दशहरे पर इन संदेशों से करीबियों को भेजें शुभकामनाएं
Chhannu Lal Mishra: भारत ने खो दिया अपना संगीत का अनमोल रत्न, पंडित छन्नूलाल मिश्र का वाराणसी में निधन
शादी से पहले इन 5 कसौटियों पर पार्टनर को परखें, तभी लड़के-लड़की को मैरिज के लिए कहना चाहिए- हां
कतर पर हमला अब अमेरिका... ट्रंप ने जारी किया आदेश, इजरायल को भी दिया सख्त संदेश
अंतर्राष्ट्रीय खबरें
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा की गारंटी देते हुए कार्यकारी आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि अगर दोहा पर हमला हुआ तो अमेरिका तुरंत जवाब देगा और सैन्य कदम भी उठा सकता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर यह साफ किया कि अगर किसी देश ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया तो अमेरिका इसे अपनी शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानेगा. आदेश के अनुसार, ऐसी स्थिति में अमेरिका कतर के साथ मिलकर राजनयिक, आर्थिक और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी करेगा.
यह कदम उस समय सामने आया है जब पिछले महीने इजरायल ने दोहा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयरस्ट्राइक की थी. हालांकि इस हमले में किसी वरिष्ठ हमास नेता की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, खलील अल-हय्या के बेटे की मौत हुई थी. खलील को 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले की प्लानिंग से जोड़ा जाता है. इस हमले के बाद अमेरिका सहित कई देशों ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की थी.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले को सही ठहराते हुए कतर पर आरोप लगाया था कि दोहा हमास के नेताओं को सुरक्षित पनाहगाह दे रहा है. वहीं, कतर लंबे समय से गाजा संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और इस वजह से वह क्षेत्रीय राजनीति में अहम खिलाड़ी माना जाता है.कतर में अमेरिकी सेना का बड़ा ठिकाना मौजूद है और यही कारण है कि अमेरिका ने सुरक्षा की गारंटी देकर अपने रणनीतिक हितों को भी सुरक्षित करने की कोशिश की है. ट्रंप ने अपने आदेश में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को निर्देश दिया है कि वे मिलकर कतर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस योजना तैयार करें.
यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति प्लान पर सहमत हुए नेतन्याहू, अब हमास के फैसले पर सबकी नजर
बताते चलें यह फैसला ऐसे समय आया है जब मध्य पूर्व में युद्ध और टकराव का खतरा लगातार बढ़ रहा है. अमेरिका का यह कदम न केवल कतर को राहत देता है बल्कि इजरायल की हालिया कार्रवाई पर सवाल भी खड़े करता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.