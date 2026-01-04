FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली- घर में बुजुर्ग दंपति के शव मिले, लूट के बाद दंपति की हत्या की आशंका. | दिल्ली के जहांगीरपुरी में चाकूबाजी की घटना. 4 लड़कों ने 2 लड़कों पर चाकू से हमला किया. हमले का वीडियो आया सामने.

सतर्क हो जाओ… वेनेजुएला के राष्ट्रपति 'मादुरो' को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश को दी खुली धमकी

लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

ये 6 रोज की आदतें आपके स्ट्रेस को बढ़ाती हैं, अनजाने में ही आप बढ़ा रहे होते हैं कोर्टिसोल हार्मोन

Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..

कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी

Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल

दुनिया

सतर्क हो जाओ… वेनेजुएला के राष्ट्रपति 'मादुरो' को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश को दी खुली धमकी

Donald Trump: वेनेजुएला में कार्रवाई के बाद ट्रंप ने कोलंबिया को ड्रग तस्करी पर चेतावनी दी है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और कई लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सुरक्षा और नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है.

राजा राम

Updated : Jan 04, 2026, 03:44 PM IST

सतर्क हो जाओ… वेनेजुएला के राष्ट्रपति 'मादुरो' को अगवा करने के बाद ट्रंप ने इस देश को दी खुली धमकी

Donald Trump, Gustavo Petro (Image-X)

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक आक्रामक कदमों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है. अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क के एक डिटेंशन सेंटर में रखा है. मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला में शांति बहाल होने तक वहां की शासन व्यवस्था अमेरिका के नियंत्रण में रहेगी. 

उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए

इस घटनाक्रम के बीच ट्रंप ने अब कोलंबिया को भी निशाने पर ले लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए. ट्रंप ने ड्रग तस्करी के मुद्दे पर कोलंबिया सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि देश में कोकीन का उत्पादन लगातार जारी है, जिसका बड़ा हिस्सा अमेरिका तक पहुंच रहा है. मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोलंबिया सरकार ड्रग तस्करी पर लगाम लगाने में नाकाम रही, तो अमेरिका कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा. उन्होंने यह भी संकेत दिए कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका कोलंबिया में ड्रग्स बनाने वाली अवैध लैब्स पर सीधी सैन्य कार्रवाई कर सकता है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और कई लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सुरक्षा और नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर पहले से ही तनाव बना हुआ है. 

यह भी पढ़ें: मादुरो को बंधक बनाए जाने के बाद वेनेजुएला में नया अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किसे सौंपी ये जिम्मेदारी

अमेरिका और कोलंबिया संबंध एक बार फिर नाजुक दौर में

ट्रंप के इस धमकी भरे रुख पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. पेट्रो ने अमेरिकी बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई लैटिन अमेरिका की संप्रभुता का उल्लंघन होगी. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कदम पूरे क्षेत्र को मानवीय संकट की ओर धकेल सकते हैं. गौरतलब है कि, ट्रंप और पेट्रो के रिश्ते पहले से ही तल्ख रहे हैं. ड्रग तस्करी, अवैध प्रवासन और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लगातार मतभेद सामने आते रहे हैं. साल 2025 में हालात तब और बिगड़ गए थे, जब कोलंबिया ने निर्वासित प्रवासियों को लेकर आ रहे अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने यहां उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था. मौजूदा बयानबाजी से साफ है कि अमेरिका और कोलंबिया संबंध एक बार फिर नाजुक दौर में प्रवेश कर चुके हैं. 

Jay Bhanushali और Mahhi Vij की कहां हुई थी पहली मुलाकात? एक-दूजे से कब मिले थे ये कपल, जानें किसने रखी थी दिल की बात..
कृति सेनन के घर जल्द आएगी बारात, बहन नूपुर व स्टेबिन बेन की इस शहर में होगी शादी
Edible Flowers: वो 10 फूल, जिन्हें खाया जा सकता है! भारतीय रसोई में सदियों से हो रहा इनका इस्तेमाल
