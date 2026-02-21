FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी, लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर बड़ी खबर, हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी, रणवीर को धमकी मामले में लुक आउट सर्कुलर, मुंबई क्राइम ब्रांच ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया, रणवीर सिंह को धमकी मामले में लुक आउट सर्कुलर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

Weather Update: भीगने का दौर खत्म, अब पसीने छुड़ाएगी धूप: दिल्ली-एनसीआर में महसूस होगी तेज गर्मी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Mangal-Rahu Yuti: 23 फरवरी से शेयर बाजार और सोने-चांदी में तूफान? मंगल-राहु का खतरनाक संयोग, 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू

23 फरवरी से शेयर बाजार और सोने-चांदी में तूफान? मंगल-राहु का खतरनाक संयोग, 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद

Homeदुनिया

दुनिया

भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि वह किसी से टैरिफ नहीं ले सकते, लेकिन वह किसी भी देश के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर सकते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Feb 21, 2026, 08:57 AM IST

भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

Donald Trump (File Photo)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को गलत तरीके से खारिज किया है, उनकी जगह लेने के लिए दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा. हमारे पास विकल्प हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं. इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा. हम ज्यादा पैसा हासिल करेंगे और इससे हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे.

ट्रंप के पास है व्यापार बंद करने का अधिकार

ट्रंप ने कहा, “आपको यह दिखाने के लिए कि यह फैसला कितना बेकार है, कोर्ट ने कहा कि मुझे एक डॉलर भी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है. मैं एक डॉलर भी नहीं ले सकता. यह फैसला जरूर उन दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लिया गया होगा, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, जिसकी रक्षा उन्हें करनी चाहिए. यही उनका काम है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास उसी देश के साथ किसी भी तरह का व्यापार या कारोबार पूरी तरह बंद करने का अधिकार है. दूसरे शब्दों में, वह व्यापार को खत्म कर सकते हैं. वह उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकते हैं.

कोर्ट के फैसले पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन-सा लाइसेंस कभी बिना शुल्क लिए जारी किया गया है? जब आप लाइसेंस जारी करते हैं तो आप शुल्क लेते हैं. यह अपने-आप होता है, लेकिन इस कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है. हालांकि, अब कोर्ट ने उन्हें यह बिना किसी सवाल के अधिकार दे दिया है कि वह हर तरह की चीजों को हमारे देश में आने से रोक सकते हैं और विदेशी देशों के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर सकते हैं.'टैरिफ ले नहीं सकता, लेकिन व्यापार पूरी तरह बंद कर सकता हूं', कोर्ट के फैसले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

भारत के लिए 18% टैरिफ का खतरा टला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारस्परिक टैरिफ के खिलाफ दिए गए फैसले से भारत के लिए टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक कम हो गई है. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय ने एकतरफा टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों पर स्पष्ट कानूनी सीमा तय कर दी है. गौरतलब है कि अंतरिम व्यापार व्यवस्था के तहत अमेरिका ने भारत पर पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई है.
ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर और टैक्स कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट लीडर मनोज मिश्रा ने कहा, “ऐसे टैरिफ लगाने का कोई भी प्रयास अब कांग्रेस की मंजूरी के बिना संभव नहीं होगा. इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है. साथ ही, बिना पर्याप्त कानूनी आधार पर वसूले गए टैरिफ की वापसी का रास्ता भी खुल सकता है.”

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Mangal-Rahu Yuti: 23 फरवरी से शेयर बाजार और सोने-चांदी में तूफान? मंगल-राहु का खतरनाक संयोग, 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू
23 फरवरी से शेयर बाजार और सोने-चांदी में तूफान? मंगल-राहु का खतरनाक संयोग, 40 दिन का हाई-रिस्क फेज शुरू
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
कौन है Ranvir Sachdeva जिसने AI समिट में सबको चौंका दिया? सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन भी हुए इस 8 साल के बच्चे के मुरीद
Rahu Upay: पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें राहु के ये उपाय, रातों रात रंक से राजा बना देगा ये मायावी ग्रह
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
इन तारीखों में जन्मे लोगों की सबसे बड़ी ताकत ही बन जाती है उनकी हार की वजह!
MORE
Advertisement
धर्म
Holashtak 2026: होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
होलाष्टक के 8 दिनों में जरूर करें इन 5 मंत्रों का जाप, नकारात्मकता और भय दूर होने के साथ बनी रहेगी सुख समृद्धि
Chanakya Niti: इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
इन 5 तरह के लोगों पर कभी नहीं करना चाहिए भरोसा, सबकुछ हो जाता है बर्बाद
Horoscope 20 February: मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Panchang 20 February 2026: आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
आज बन रहा सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग, जानें पंचक से लेकर भद्रा और राहुकाल का समय
Chandra Grahan 2026: सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
सिंह राशि में चंद्र ग्रहण लगने से इन लोगों के जीवन में आएंगी मुश्किलें, सेहत से लेकर आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा बुरा असर
MORE
Advertisement