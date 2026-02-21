भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा कि वह किसी से टैरिफ नहीं ले सकते, लेकिन वह किसी भी देश के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर सकते हैं और उस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकते हैं.

यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीजों को गलत तरीके से खारिज किया है, उनकी जगह लेने के लिए दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जाएगा. हमारे पास विकल्प हैं, बहुत अच्छे विकल्प हैं. इसका मतलब यह हो सकता है कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा. हम ज्यादा पैसा हासिल करेंगे और इससे हम और ज्यादा मजबूत बनेंगे.

ट्रंप के पास है व्यापार बंद करने का अधिकार

ट्रंप ने कहा, “आपको यह दिखाने के लिए कि यह फैसला कितना बेकार है, कोर्ट ने कहा कि मुझे एक डॉलर भी शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है. मैं एक डॉलर भी नहीं ले सकता. यह फैसला जरूर उन दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए लिया गया होगा, न कि संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, जिसकी रक्षा उन्हें करनी चाहिए. यही उनका काम है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके पास उसी देश के साथ किसी भी तरह का व्यापार या कारोबार पूरी तरह बंद करने का अधिकार है. दूसरे शब्दों में, वह व्यापार को खत्म कर सकते हैं. वह उस देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकते हैं.

कोर्ट के फैसले पर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप?

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि कौन-सा लाइसेंस कभी बिना शुल्क लिए जारी किया गया है? जब आप लाइसेंस जारी करते हैं तो आप शुल्क लेते हैं. यह अपने-आप होता है, लेकिन इस कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है. हालांकि, अब कोर्ट ने उन्हें यह बिना किसी सवाल के अधिकार दे दिया है कि वह हर तरह की चीजों को हमारे देश में आने से रोक सकते हैं और विदेशी देशों के साथ व्यापार पूरी तरह बंद कर सकते हैं.'टैरिफ ले नहीं सकता, लेकिन व्यापार पूरी तरह बंद कर सकता हूं', कोर्ट के फैसले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप

भारत के लिए 18% टैरिफ का खतरा टला

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारस्परिक टैरिफ के खिलाफ दिए गए फैसले से भारत के लिए टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता काफी हद तक कम हो गई है. उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इस निर्णय ने एकतरफा टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति की शक्तियों पर स्पष्ट कानूनी सीमा तय कर दी है. गौरतलब है कि अंतरिम व्यापार व्यवस्था के तहत अमेरिका ने भारत पर पारस्परिक टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत करने पर सहमति जताई थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह व्यवस्था अप्रासंगिक हो गई है.

ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर और टैक्स कंट्रोवर्सी मैनेजमेंट लीडर मनोज मिश्रा ने कहा, “ऐसे टैरिफ लगाने का कोई भी प्रयास अब कांग्रेस की मंजूरी के बिना संभव नहीं होगा. इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलने की संभावना है. साथ ही, बिना पर्याप्त कानूनी आधार पर वसूले गए टैरिफ की वापसी का रास्ता भी खुल सकता है.”

