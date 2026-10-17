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ईरान के 2 बड़े ठिकानों पर हमले की तैयारी में ट्रंप, हो सकता है 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' का इस्तेमाल, क्या यह एटमी हथियार है?

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हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

ईरान के 2 बड़े ठिकानों पर हमले की तैयारी में ट्रंप, हो सकता है 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' का इस्तेमाल, क्या यह एटमी हथियार है?

अमेरिकी सेना ईरान के परमाणु केंद्रों और तेल-गैस रिफाइनरियों पर हमलों की नई रणनीति बना रही है. इसका मुख्य मकसद परमाणु क्षमता रोकना और ईरान को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाना है.

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Aman Upadhyay

Updated : Oct 17, 2026, 08:45 AM IST

ईरान के 2 बड़े ठिकानों पर हमले की तैयारी में ट्रंप, हो सकता है 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' का इस्तेमाल, क्या यह एटमी हथियार है?

ट्रंप बोले- ईरान से जमीनी जंग नहीं होगी, ऊर्जा ढांचे पर कसेंगे शिकंजा, AI Photo

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मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा था कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा या अपनी सेना को ईरान में उतारेगा. अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन सवालों पर अपना रुख साफ कर दिया है.

Newsmax को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा. साथ ही उन्होंने ईरान में अमेरिकी सैनिकों को भेजने और जमीन पर लड़ाई लड़ने की योजना से भी इनकार किया है.

'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' क्या है?

जब ईरान के खिलाफ एटम बम के इस्तेमाल और 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' पर सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को जीत हासिल करने के लिए एटमी हथियारों की बिल्कुल जरूरत नहीं है. ट्रंप ने 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स' का जिक्र करते हुए कहा कि यह कोई एटमी बम नहीं, बल्कि बहुत बड़ा गैर-परमाणु बम है. 

कितनी तबाही मचा सकता है?

‘मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स’ का असली नाम GBU-43/B MOAB है और इसे अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा पारंपरिक बम माना जाता है. इसका वजन करीब 10 टन है और इसमें 8.5 टन विस्फोटक भरा होता है. इसे जमीन से कुछ मीटर ऊपर फटने के लिए बनाया गया है, ताकि धमाके का असर बड़े इलाके में फैल सके. इसके धमाके से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही हो सकती है, जबकि 32 किलोमीटर दूर तक धुएं का बादल दिखाई दे सकता है. इस भारी बम को गिराने के लिए C-130 हरक्यूलिस विमान का इस्तेमाल किया जाता है.

जंग में अब तक कौन-कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए?

अमेरिका ईरान में सेना क्यों नहीं भेज रहा है?

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान में अपने सैनिकों को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि वह ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं. हालांकि, जंग की शुरुआत में उनके कुछ बयानों से लगा था कि अमेरिका ईरान में अपने सैनिक भेज सकता है. लेकिन ईरान का पहाड़ी इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है. ऐसे में ट्रंप प्रशासन जमीन पर सैनिक भेजने के बजाय हवाई हमलों और समुद्र के रास्ते ईरान पर दबाव बनाने पर ध्यान दे रहा है.

अमेरिकी सेना ईरान के किन ठिकानों पर हमला कर सकती है?

अमेरिकी सेना ईरान के 2 सबसे अहम ठिकानों पर हमले की तैयारी कर रही है. इनमें ईरान के तेल और गैस के ठिकाने और उसके परमाणु केंद्र शामिल हैं. अधिकारियों के मुताबिक, ट्रंप ने सेना से हमले के दूसरे रास्ते तलाशने को कहा है. अमेरिकी सेना जिन ठिकानों को ध्यान में रखकर योजना बना रही है, वे हैं:

ऊर्जा ढांचा: इसमें ईरान के तेल और गैस ठिकाने शामिल हैं. इन पर हमला करने से ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा.

परमाणु ठिकाने: इसमें पिकैक्स माउंटेन और नतांज जैसी जगहें शामिल हैं, जहां ईरान ने जमीन के नीचे अपने परमाणु केंद्र छिपा रखे हैं.

इन ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका दुनिया के सबसे ताकतवर गैर-परमाणु बमों में से एक, 'मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स'के इस्तेमाल पर भी विचार कर रहा है.

शांति समझौते की कितनी उम्मीद है?

मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को खत्म करने और शांति समझौते की उम्मीदों पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं है. अमेरिका का कहना है कि जब तक यह पक्का नहीं हो जाता कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकेगा, तब तक जंग खत्म करना मुश्किल है. वहीं, ट्रंप ने यमन के हूती विद्रोहियों को भी चेतावनी दी है कि वे सऊदी अरब पर हमले बंद करें. ट्रंप का कहना है कि जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है.

ईरान के एविएशन क्षेत्र पर अमेरिका का क्या दबाव है?

अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब उसकी एयरलाइंस कंपनियों को भी निशाने पर ले लिया है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि 23 सितंबर के बाद भी जो कंपनियां ईरानी एयरलाइंस के साथ काम करती रहेंगी, उन पर अमेरिका कड़े प्रतिबंध लगाएगा. इसके बाद कई देशों ने अपने यहां ईरान की उड़ानों पर रोक लगा दी है. वहीं, ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से जुड़ा मामला भी सामने आया है. इन कदमों से साफ है कि अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए उसके हवाई सफर और दूसरी जरूरी सेवाओं को भी निशाना बना रहा है.

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