ट्रंप ने विदेशी ड्रोनों पर लगाया भारी टैक्स, क्या यूक्रेन के साथ टूट जाएगा समझौता? जानें इसके पीछे का कारण

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ड्रोन और उनके पुर्जों के आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिससे वैश्विक बाजार और यूक्रेन के साथ हुए समझौतों पर असर पड़ सकता है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 अगस्त को ड्रोन आयात पर 100% तक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं.

संवेदनशील श्रेणी के ड्रोनों और उनके पुर्जों पर सबसे अधिक 100% शुल्क लागू होगा.

जापान, ताइवान और यूरोपीय देशों से आने वाले ड्रोनों पर भी 15% तक का टैक्स लगाया गया है.

इस फैसले से यूक्रेन के साथ हाल ही में हुए 10-30 अरब डॉलर के ड्रोन सौदे पर असर पड़ सकता है.

Trump Drone Tariffs: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक ड्रोन बाजार में एक बड़ा भूचाल ला दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने 13 अगस्त को एक आधिकारिक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब अमेरिका में आयात होने वाले ड्रोन और उनके पुर्जों पर 100% तक का भारी टैरिफ वसूला जाएगा. व्हाइट हाउस के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और घरेलू ड्रोन उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देना है.

किस आधार पर तय हुईं टैक्स की दरें?

नई नीतियों के मुताबिक, उन ड्रोनों पर 100% टैरिफ लगाया गया है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विशेष रूप से संवेदनशील माना गया है. इसमें ड्रोन के आकार, वजन और उसकी क्षमताओं को पैमाना बनाया गया है. इसके अलावा, ड्रोन के डॉकिंग स्टेशन और महत्वपूर्ण पुर्जों पर भी यही दर लागू होगी. वहीं, छोटे ड्रोन जो सुरक्षा के लिहाज से कम जोखिम वाले हैं, उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा.

ड्रोन खरीद को लेकर का सहयोगी देशों को छूट देगा अमेरिका?

ट्रंप प्रशासन ने केवल प्रतिद्वंद्वी देशों ही नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों पर भी टैक्स का बोझ डाला है. यूरोपीय संघ (EU), स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से आने वाले ड्रोनों पर 15% शुल्क देना होगा. वहीं, यूनाइटेड किंगडम (UK) से आयातित ड्रोनों पर 10% टैक्स लगाया गया है. यह नई टैक्स व्यवस्था अगले 21 दिनों में प्रभावी हो जाएगी.

यूक्रेन के साथ हुए सौदे पर संकट के बादल?

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ एक ‘विन-विन’ ड्रोन समझौते की घोषणा की थी. करीब 10 से 30 अरब डॉलर के इस संभावित सौदे के तहत अमेरिका को यूक्रेन के युद्ध-परीक्षित ड्रोन खरीदने थे.

जेलेंस्की का मानना था कि यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हाल ही में जर्मनी में हुए सैन्य अभ्यास के दौरान यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने अमेरिकी सैनिकों को कड़ी शिकस्त दी थी. हालांकि, नए टैरिफ नियमों के बाद इस समझौते के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं.

ट्रंप ने क्यों लिया यह फैसला?

ट्रंप का यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका खुद हथियारों, विशेषकर ड्रोनों की कमी से जूझ रहा है. ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण अमेरिकी सेना ने अपने MQ-9 रीपर ड्रोन बेड़े का करीब 25% हिस्सा खो दिया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि एक तरफ सेना को ड्रोनों की सख्त जरूरत है और दूसरी तरफ आयात पर प्रतिबंध लगाना घरेलू उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रंप की लंबी रणनीति का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि इससे अमेरिका के लिए ड्रोनों की लागत काफी बढ़ जाएगी.