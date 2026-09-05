जंग रुकवाने मॉस्को पहुंचे ट्रंप के दूत, पुतिन और जेलेंस्की से मुलाकात से पहले क्या हैं बड़ी चुनौतियां?

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर यूक्रेन युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव लेकर मॉस्को पहुंचे हैं. जानिए इस शांति वार्ता के बड़े मायने.

ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शांति प्रस्ताव लेकर मॉस्को पहुंचे हैं.

मॉस्को में पुतिन और कीव में जेलेंस्की से अलग-अलग मुलाकात करेंगे.

बैठक से ठीक पहले रूस ने कीव और बोरिस्पिल हवाई अड्डा पर किया हमला.



Steve Witkoff Jared Kushner Moscow Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो सबसे भरोसेमंद दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शनिवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे हैं. मॉस्को के व्नुकोवो हवाई अड्डे पर रूसी राजनयिक किरिल दिमित्रीव ने उनका स्वागत किया.

मॉस्को में अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद, ये दूत रविवार को यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे. इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि ट्रंप ने खुद दावा किया है कि उनके दूत अपने साथ युद्ध खत्म करने का एक ठोस प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं.

पहली बार मॉस्को नहीं पहुंचे है ट्रंप के दूत

ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद से ये दोनों दूत कई बार मॉस्को जा चुके हैं, लेकिन कीव का यह उनका पहला दौरा होगा. अमेरिकी समाचार आउटलेट 'एक्सियोस' की रिपोर्ट के अनुसार, ये अमेरिकी दूत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से अलग-अलग मुलाकात करेंगे और उनके सामने युद्ध को समाप्त करने का प्रस्ताव रखेंगे.

बातचीत से ठीक पहले रूस का हमला

इस शांति वार्ता की तैयारियों के बीच ही जमीन पर तनाव और अधिक भड़क उठा है. यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने बताया कि अमेरिकी दूतों के कीव पहुंचने से पहले, रूस ने कीव और बोरिस्पिल के हवाई अड्डों पर हवाई हमले किए हैं.

जेलेंस्की का मानना है कि हवाई अड्डों पर किए गए ये रूसी हमले सीधे तौर पर अमेरिकी दूतों की इस यात्रा की तैयारियों की प्रतिक्रिया हैं. दरअसल, अमेरिकी पक्ष द्वारा यूक्रेन की यात्रा करने और वहां के हवाई अड्डों पर विमान उतारने की संभावना को लेकर चर्चा और तैयारियां चल रही थीं और रूस ने इसी के जवाब में अपनी ताकत दिखाने के लिए यह कदम उठाया.

जमीनी हालात की क्या है हकीकत?

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद से ही यूक्रेन का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से बंद है. इस सुरक्षा चिंता को देखते हुए, जेलेंस्की ने घोषणा की है कि वे अमेरिकी दूतों की इस यात्रा के दौरान रूसी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा की गारंटी देंगे. इसके साथ ही उन्होंने रूस से भी अपील की है कि वह यूक्रेन के हवाई क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही सुरक्षा गारंटी प्रदान करे.

हालांकि, शांति वार्ता की इन कोशिशों के बीच जमीनी स्तर पर जंग कम नहीं हुई है. यूक्रेन के डनिप्रो क्षेत्र में एक नागरिक इमारत पर रूस द्वारा किए गए हवाई हमले में चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए. हाल के महीनों में, दोनों पक्षों ने हवाई हमलों को काफी तेज कर दिया है.

यूक्रेन वर्तमान में इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है जिसके कारण उसे रूसी हवाई हमलों को रोकने में काफी कठिनाई हो रही है. यही वजह है कि कीव ने अब अपना ध्यान रूस के आर्थिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर केंद्रित कर दिया है.

क्या पहले भी हुई थीं ऐसी कोशिशें?

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप प्रशासन ने युद्ध रुकवाने के लिए पर्दे के पीछे से कोशिश की है. इस दौरे से ठीक एक हफ्ता पहले अमेरिकी CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ ने भी मॉस्को का एक दौरा किया था. हालांकि वॉशिंगटन या क्रेमलिन की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया और ट्रंप ने इसे केवल एक 'अर्ध-नियमित' बैठक बताया था.

पिछले साल भी अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के प्रयासों के बाद तीनों देशों (अमेरिका, यूक्रेन और रूस) ने संकेत दिए थे कि युद्ध समाप्त करने का समझौता करीब आ रहा है. यूरोपीय सहयोगियों ने भी पेरिस में इस संबंध में बैठकें की थीं, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका और बातचीत बेनतीजा रही.

शांति समझौते की राह में सबसे बड़े रोड़े क्या हैं?

अमेरिकी मध्यस्थता के बावजूद, रूस और यूक्रेन इस बात पर सहमत नहीं हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद विवादित क्षेत्रों का नियंत्रण किसके पास रहेगा. यूक्रेन अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी गारंटी चाहता है, जिस पर रूस पूरी तरह असहमत है.

इसके अलावा, यूक्रेन द्वारा अपने ड्रोन अभियानों को तेज करने के बाद जेलेंस्की ने चीनी और खाड़ी देशों की एयरलाइनों को रूसी हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है. दूसरी तरफ, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिटेन को भी एक परोक्ष चेतावनी दी है, जिसे पश्चिमी देशों के खिलाफ रूस के अभियान के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है.

