'या हमारे साथ हो या खिलाफ...', ट्रंप प्रशासन ने क्यों दी दुनिया को चेतावनी, 24 अगस्त को क्या होने वाला है?

ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'इकोनॉमिक डी-डे' की घोषणा की है. आइए जानते हैं इस प्लान को लेकर 24 अगस्त को क्या होने वाला है.

ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे प्लान के तहत ईरान के साथ व्यापार करने वाले हर देश को भारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे.

ईरान से तेल खरीदना, पैसे ट्रांसफर करना और समुद्री व्यापार करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा.

प्रतिबंधों के 'ब्लास्ट रेडियस' को बढ़ाकर उन विदेशी बैंकों को निशाना बनाया जाएगा जो अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं.



Trump Economic D-Day Plan: जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जंग की शुरुआत की थी, तो उन्होंने बहुत जल्द एक बड़ी जीत का वादा किया था. लेकिन आज छह महीने बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है न तो कोई सैन्य जीत होती दिख रही है और ना ही बातचीत से समझौता होने की उम्मीद बची है.

इस गतिरोध को तोड़ने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा दांव खेला है, जिसे 'इकोनॉमिक डी-डे' नाम दिया गया है. इसके तहत अमेरिका अब सिर्फ ईरान पर ही नहीं, बल्कि उसके साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है.

क्या है इकोनॉमिक डी-डे?

दरअसल, अमेरिका इस जंग में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है. सैन्य और राजनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस नतीजा न मिलने के कारण अब ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक दबाव को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने का फैसला किया है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंसके अनुसार, यह इस संघर्ष का एक ‘नया फेज’ है, जहां आर्थिक दबाव ही सबसे प्रभावी जरिया साबित हो सकता है.

इसी दबाव को बढ़ाने के लिए ट्रंप ने 'इकोनॉमिक डी-डे' की घोषणा की है. अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि इसके बारे में पूरी जानकारी 24 अगस्त को दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि ईरान की मदद करने वाले देशों को बख्शा नहीं जाएगा ‘या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ’.

इसका मतलब है कि कोई भी देश, चाहे वह अमेरिका का दोस्त हो या दुश्मन, अगर ईरान से तेल खरीदता है, पैसे ट्रांसफर करता है या समुद्री रास्ते से व्यापार करता है, तो उसे अमेरिकी सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ेगा.

यह कैसे काम करता है?

पूर्व अमेरिकी अधिकारी और प्रतिबंध विशेषज्ञ माइकल पार्कर के अनुसार, इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधों के 'इकोनॉमिक ब्लास्ट रेडियस' को बढ़ाना है. अब तक अमेरिका मुख्य रूप से ईरान पर सीधे प्रतिबंध लगाता आया है. लेकिन अब वह उन तीसरे देशों को निशाना बनाएगा जो ईरान के साथ बैंकिंग और व्यापारिक रिश्ते रखते हैं.

अमेरिका इसका कैसे उठाएगा फायदा?

दुनिया की ज्यादातर वित्तीय संस्थाएं और देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हैं. अमेरिका इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा. कोई भी विदेशी बैंक या कंपनी जो ईरान को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस देगी या पैसे ट्रांसफर करने में मदद करेगी, उसे अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा.

इसके अलावा, अमेरिका पहले से ही 'ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी' चला रहा है. यह दोतरफा हमला है जिसमें एक तरफ ईरानी सरकार के वित्तीय फ्लो को रोकने के लिए ट्रेजरी विभाग कड़े प्रतिबंध लगा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी की जा रही है.

क्या वाकई घुटने टेकेगा ईरान?

इतिहास गवाह है कि ईरान के लिए प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है. साल 1979 में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत से ही ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करता आ रहा है. पहली ट्रंप सरकार के दौरान जब अमेरिका 2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) से बाहर हुआ था, तब भी ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे.

इसके बाद भी ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए शैडो जहाजों का इस्तेमाल करके तेल बेचता है. इतना ही नहीं, जैसे ही अमेरिका किसी कंपनी पर प्रतिबंध लगाता है, ईरान तुरंत नए व्यापारिक मोर्चे और फर्जी कंपनियां खड़ी कर देता है. ईरान इतनी तेजी से नए रास्ते ढूंढता है कि प्रतिबंध लागू करने वाली टीमें हमेशा पीछे रह जाती हैं.

दुनिया और अमेरिका के सहयोगियों पर क्या असर पड़ेगा?

ट्रंप की इस नई आर्थिक जंग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन, तुर्की और इराक जैसे देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं. अगर हम चीन की बात करें तो वह अमेरिकी दबाव के आगे झुकने बिलकुल भी नहीं झुकेगा.

चीन हमेशा से अपनी शर्तों पर काम करता आया है. ट्रंप ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि यदि उनका पुराना सहयोगी ओमान भी ईरान डील के रास्ते में आया, तो अमेरिका उस पर बमबारी करने से पीछे नहीं हटेगा.