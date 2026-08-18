सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर करो... ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी, क्या अब ओमान पर भी बरसेंगे बम?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है. राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से 'सफेद झंडा' दिखाने को कहा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज विवाद में ओमान को गंभीर चेतावनी दी है. जानिए पूरा मामला.

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को पांच महीने बीत चुके हैं.

60 दिनों का युद्धविराम (MoU) 17 अगस्त 2026 को समाप्त हो गया.

ट्रंप ने ईरान से 'सफेद झंडा' दिखाने और सरेंडर करने की मांग की है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी को लेकर ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है.

Trump Demands Iran Surrender: मिडिल ईस्ट में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है. अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है, जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की है, बल्कि उन्होंने खाड़ी के एक शांत देश और अमेरिका के सहयोगी ओमान को भी खुली धमकी दे डाली है.

यह पूरा विवाद उस समय और गहरा गया जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ 60 दिनों का युद्धविराम बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गया. अब पूरी दुनिया की नजरें 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर टिकी हैं, जो वैश्विक तेल सप्लाई की लाइफलाइन मानी जाती है.

ट्रंप ने ईरान को सफेद झंडा लहराने को क्यों कहा?

अमेरिका और इजरायल पिछले पांच महीनों से ईरान के साथ युद्ध की स्थिति में हैं. इस संघर्ष को रोकने के लिए 60 दिनों का एक समझौता किया गया था, ताकि शांति वार्ताओं के जरिए समाधान निकाला जा सके. सोमवार, 17 अगस्त 2026 को इस समझौते की समय सीमा समाप्त हो गई और दोनों पक्ष किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सके.

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ लहजे में कहा कि अब वक्त आ गया है कि ईरान अपनी हार स्वीकार करे और 'सफेद झंडा' लहरा दे. ट्रंप का मानना है कि ईरान वह डील नहीं कर रहा है जो अमेरिका के लिए जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा किउनके प्रशासन ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) के साथ एक गुप्त बैकचैनल भी खोला था, लेकिन बात नहीं बनी.

ट्रंप ने ओमान को क्यों दी धमकी?

इस पूरी कहानी में ओमान का जिक्र सबसे चौंकाने वाला है. ओमान परंपरागत रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है और अक्सर विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है. लेकिन इस बार ट्रंप ने कहा है कि अगर ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के रास्ते में आया, तो अमेरिका उस पर बमबारी करने से पीछे नहीं हटेगा. ट्रंप ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, ‘अगर ओमान रास्ते में आता है, तो हम उन पर जबरदस्त हमला करेंगे’.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अभी कैसी है स्थिति?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया का वह समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है. ईरान ने फिलहाल इस रास्ते की नाकेबंदी कर रखी है. ओमान और ईरान के अधिकारी पिछले कई हफ्तों से इस रास्ते से जहाजों की आवाजाही को लेकर बातचीत कर रहे हैं. ईरान चाहता है कि इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर उसकी निगरानी रहे.

ईरान युद्ध पर ट्रंप का क्या है प्लान?

ईरान युद्ध पर ट्रंप प्रशासन अब 'मैक्सिमलिस्ट' रुख अपना रहा है. ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे.

वहीं दूसरी ओर, अमेरिका में नवंबर में मिडटर्म इलेक्शन होने वाले हैं. युद्ध और बढ़ती महंगाई की वजह से ट्रंप का राजनीतिक समर्थन कम हो रहा है, और डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर फिर से कब्जा करने की कोशिश में हैं. इसके बावजूद, ट्रंप ने कहा है कि उन्हें युद्ध खत्म करने की कोई जल्दी नहीं है और उनके पास कोई समय सीमा नहीं है.

ईरान का इस पर क्या कहना है?

ईरान ने भी अमेरिका के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. तेहरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि 60 दिनों का समझौता पहले ही बेकार हो चुका था क्योंकि अमेरिका ने शुरुआत में ही इसका उल्लंघन किया था. ईरान का कहना है कि वे किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुककर फैसला नहीं लेते.

ईरान और ओमान एक साझा घोषणापत्र पर काम कर रहे हैं ताकि इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा और दोनों देशों के संप्रभु अधिकारों की रक्षा की जा सके. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अभी तक अमेरिका के साथ फिर से बातचीत शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया है.

