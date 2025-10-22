दुनिया की सबसे भारी Dress है यह गोल्डन ड्रेस, 9.65 करोड़ रुपये है कीमत, जानें खासियत
Deepika Padukone-Ranveer Singh ने दिवाली के अगले दिन बेटी से कराया रूबरू, दुआ के नैन-नक्श देख तारीफ कर रहें फैंस
भारत से टैरिफ विवाद के बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, PM मोदी पर दिया बड़ा बयान
बहू से संबंध और बेटे की मौत के आरोपों पर पूर्व DGP मुस्तफा का जवाब, वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी
Delhi Pollution: दम घोंट रही दिल्ली की हवा, 11 सिगरेट के बराबर सांस में घुल रहा जहर, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड!
74 साल की दादी बनीं बिजनेस टाइकून, इतनी उम्र में भी नहीं मानी हार; आज कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़
इस शहर में हर 8 मिनट में चोरी हो रहा एक मोबाइल, पुलिस ने बरामद किए 5,00,00,000 रुपये के फोन
उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना डाली 400 करोड़ की कंपनी; इस कहानी से आप भी ले सकते हैं सीख
Rashifal 22 October 2025: धनु और कुंभ वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Jyoti Singh Net Worth: कितनी अमीर हैं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, पति के मुकाबले सिर्फ 1% संपत्ति, जानें नेटवर्थ
दुनिया
अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और पीएम मोदी को महान नेता बताते हुए रिश्ते मजबूत करने का संदेश दिया. समारोह में कई भारतीय मूल के अधिकारी भी शामिल रहे.
अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और टैरिफ विवाद जारी है, ऐसे समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाकर एक सकारात्मक संदेश दिया. ट्रंप ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान मित्र” और “विजन वाले नेता” बताते हुए दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने का संकेत दिया. समारोह में कई भारतीय मूल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां ट्रंप ने भारत को शांति और विश्वास का वैश्विक साझेदार बताते हुए शुभकामनाएं दीं.
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई. इस अवसर पर उन्होंने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक साझेदारी की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि दिवाली प्रकाश, शांति और उम्मीद का त्योहार है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.
#WATCH | U.S. President Donald Trump lights a lamp at the White House on the occasion of Diwali.#DonaldTrump | #Diwali | #WhiteHouse pic.twitter.com/beKUGwEc8L— All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2025
समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का विशेष तौर पर जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले मोदी से उनकी फोन पर बात हुई, जिसमें व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा, “पीएम मोदी एक शानदार इंसान हैं और पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे अच्छे मित्र बने हैं. भारत-अमेरिका साझेदारी वैश्विक शांति और विकास के लिए अहम है.”
यह भी पढ़ें: पुतिन कहीं यूक्रेन को तबाह न कर दें..., ट्रंप ने जेलेंस्की को दी कड़ी चेतावनी, जानिए बैठक की अहम बातें
व्यापार संबंधी मुद्दों पर भी उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच विवाद शांतिपूर्वक सुलझाए जाएं. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध देखता है और दोनों देश मिलकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को आगे बढ़ा सकते हैं. इस मौके पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पारंपरिक दीया भी जलाया और कहा कि यह सभी को “ज्ञान के मार्ग पर चलने, कड़ी मेहनत करने और जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार जताने” की याद दिलाता है. कार्यक्रम में भारतीय मूल के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें एफबीआई निदेशक काश पटेल, ओडीएनआई निदेशक तुलसी गब्बार्ड, व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल थे.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.