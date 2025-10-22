भारत से टैरिफ विवाद के बीच व्हाइट हाउस में ट्रंप ने मनाई दिवाली, PM मोदी पर दिया बड़ा बयान

अमेरिका-भारत टैरिफ विवाद के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और पीएम मोदी को महान नेता बताते हुए रिश्ते मजबूत करने का संदेश दिया. समारोह में कई भारतीय मूल के अधिकारी भी शामिल रहे.

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार और टैरिफ विवाद जारी है, ऐसे समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाकर एक सकारात्मक संदेश दिया. ट्रंप ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “महान मित्र” और “विजन वाले नेता” बताते हुए दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत करने का संकेत दिया. समारोह में कई भारतीय मूल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जहां ट्रंप ने भारत को शांति और विश्वास का वैश्विक साझेदार बताते हुए शुभकामनाएं दीं.

मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई

दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई. इस अवसर पर उन्होंने भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों को शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक साझेदारी की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि दिवाली प्रकाश, शांति और उम्मीद का त्योहार है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है.

#WATCH | U.S. President Donald Trump lights a lamp at the White House on the occasion of Diwali.#DonaldTrump | #Diwali | #WhiteHouse pic.twitter.com/beKUGwEc8L — All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2025

पीएम मोदी एक शानदार इंसान..

समारोह के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती का विशेष तौर पर जिक्र किया. उन्होंने बताया कि दिवाली से पहले मोदी से उनकी फोन पर बात हुई, जिसमें व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा, “पीएम मोदी एक शानदार इंसान हैं और पिछले कुछ वर्षों में वह मेरे अच्छे मित्र बने हैं. भारत-अमेरिका साझेदारी वैश्विक शांति और विकास के लिए अहम है.”

दोनों देशों के बीच विवाद शांतिपूर्वक सुलझाए जाएं

व्यापार संबंधी मुद्दों पर भी उन्होंने संकेत दिए कि अमेरिका चाहता है कि दोनों देशों के बीच विवाद शांतिपूर्वक सुलझाए जाएं. उन्होंने साफ किया कि अमेरिका भारत के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध देखता है और दोनों देश मिलकर एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास को आगे बढ़ा सकते हैं. इस मौके पर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पारंपरिक दीया भी जलाया और कहा कि यह सभी को “ज्ञान के मार्ग पर चलने, कड़ी मेहनत करने और जीवन के आशीर्वाद के लिए आभार जताने” की याद दिलाता है. कार्यक्रम में भारतीय मूल के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें एफबीआई निदेशक काश पटेल, ओडीएनआई निदेशक तुलसी गब्बार्ड, व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव कुश देसाई, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर शामिल थे.

