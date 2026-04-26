डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला हमलावर कौन? पहली तस्वीर आई सामने

वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग की गई.

वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई हालिया गोलीबारी की घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. जहां एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया. इस घटना के बाद आरोपी की पहचान और हमले के पीछे के घटनाक्रम की परतें धीरे-धीरे खुल रही हैं.

कौन है हमलावर?

अमेरिकी मीडिया और जांच एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार, हमलावर की पहचान 31 वर्षीय कोल टॉमस एलन के रूप में हुई है. एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला बताया जा रहा है. उसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसकी पहली तस्वीरें भी सार्वजनिक हो गई हैं.

तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सुरक्षाकर्मियों ने उसे होटल के फर्श पर पेट के बल लेटाकर काबू किया हुआ है. पकड़े जाने के समय आरोपी अर्धनग्न अवस्था में था, जो हमले के दौरान हुई अफरातफरी और हाथापाई की ओर इशारा करता है.

सुरक्षा घेरे को भेदने की कोशिश

FBI और सीक्रेट सर्विस द्वारा की गई शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि हमलावर ने एक शॉटगन के साथ होटल के उस अति-सुरक्षित हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश की, जहां ग्रिडिरॉन क्लब डिनर का आयोजन हो रहा था. आरोपी ने होटल के सुरक्षा चेकपॉइंट पर मौजूद एक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर सीधे गोली चला दी.

राहत की बात ये रही कि जिस एजेंट पर गोली चलाई गई, उसने बुलेटप्रूफ जैकेट पहनी हुई थी. गोली जैकेट पर लगने के कारण एजेंट को गंभीर चोट नहीं आई और वह पूरी तरह सुरक्षित है. सीक्रेट सर्विस ने स्पष्ट किया है कि आरोपी ने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की त्वरित जवाबी कार्रवाई ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया.

राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया

घटना के कुछ ही समय बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि वे और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप पूरी तरह सुरक्षित हैं. ट्रंप ने सुरक्षाकर्मियों की बहादुरी और सूझबूझ की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "एजेंट ने जिस बहादुरी से हमले का सामना किया, वह काबिले तारीफ है. बुलेटप्रूफ जैकेट ने आज एक जान बचा ली."

ट्रंप ने हमलावर को मानसिक रूप से बीमार करार दिया. उन्होंने बताया कि संदिग्ध के पास एक से अधिक हथियार थे और उसका इरादा गंभीर नुकसान पहुंचाने का था. इस हमले ने वॉशिंगटन की हाई-प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर एक सशस्त्र व्यक्ति शॉटगन जैसे बड़े हथियार के साथ इतने सुरक्षित होटल के अंदर कैसे पहुंच गया?

तलाशी अभियान चलाया

घटना के बाद सीक्रेट सर्विस के जवानों ने पूरे हिल्टन होटल और डिनर हॉल की गहन तलाशी ली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वहां कोई अन्य संदिग्ध या विस्फोटक मौजूद न हो. फिलहाल, कोल टॉमस एलन पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.

एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या वह किसी बड़े समूह का हिस्सा है या उसने अकेले ही इस हमले की योजना बनाई थी. राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब वॉशिंगटन के प्रमुख होटलों और आयोजन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है.