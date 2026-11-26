नाटो प्रमुख मार्क रुट से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ने व्लादिमीर पुतिन से शांति वार्ता की अपील की है. ट्रंप ने इस युद्ध को कत्लेआम बताते हुए कहा कि हर महीने हजारों निर्दोष लोग इसकी भेंट चढ़ रहे हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने और यूरोप में शांति कायम करने के लिए 26 नवंबर 2026 को सोशल मीडिया 'ट्रूथ' पर एक बयान जारी किया है. इस बयान में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधी अपील करते हुए कहा है कि रूस को पूरे यूरोप के क्षेत्रों से सेना पीछे हटा लेनी चाहिए.

ट्रंप का मानना है कि इस कदम से रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौता जल्द से जल्द पूरा हो सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग में बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो रहा है. ट्रंप ने इस युद्ध को भारी कत्लेआम बताते हुए कहा कि हर महीने हजारों निर्दोष लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ रहे हैं. इसलिए दोनों देशों के बीच जल्द से जल्द एक समझौता होना बेहद जरूरी है.

ट्रंप और मार्क रुट के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई?

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रूथ सोशल पर बयान जारी करने से ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के महासचिव मार्क रुट के साथ एक अहम बैठक की थी. यह बैठक फ्लोरिडा में स्थित ट्रंप के मार-ए-लागो आवास पर हुई थी.

बैठक के बाद ट्रंप और नाटो प्रमुख मार्क रुट की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी किया गया. इस संयुक्त बयान में बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत का मुख्य विषय रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान में चल रहा संघर्ष रहा. इसके अलावा दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि रूस को किसी भी ऐसे कदम से बचना चाहिए जो इस युद्ध को अनजाने में या जानबूझकर और ज्यादा फैलाने का काम करे.

साथ ही ट्रंप और मार्क रुट ने इस बात पर भी सहमति जताई कि जितनी जल्दी संभव हो सके, शांतिपूर्ण समाधान तलाशा जाना चाहिए. इस मुलाकात में अमेरिका और पूरे नाटो गठबंधन में रक्षा खर्च बढ़ाने और औद्योगिक आधार में निवेश का विस्तार करने के महत्व पर भी चर्चा हुई. ट्रंप ने बताया कि उन्होंने नाटो महासचिव को राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी भी दी.

During my conversations in China with President Vladimir Putin, of Russia, I spent a lot of time talking about the fact that I would like to see President Putin pull back all Military aggression against territories throughout Europe, in the hopes that a Deal can be made between Russia and Ukraine, and made quickly. I really believe this is a strong possibility — Thousands of people are being killed each and every month, A COMPLETE BLOODBATH — and will be a Great Tribute to everyone! It was an Honor meeting with Secretary General of NATO, Mark Rutte, last night at Mar-a-Lago, where many topics were discussed, and in which I updated him on my talks with President Putin. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 26 2026, 9:53 AM ET )​‍‌​​‌‌‌‍​‍​​​​​‍​‍‍‍‍​​‍‌‌‍​‌​‌‌‌‌​‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 26, 2026

ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग के बीच कौन सी बैठक हुई थी?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का यह हालिया बयान चीन में हुई बैठक के बाद आया है. 19 नवंबर 2026 को चीन के शेनजेन शहर में स्थित कीलिन विला में दुनिया के तीन सबसे ताकतवर देशों के नेताओं की एक साथ बैठक हुई थी. यह बैठक एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन से अलग हटकर आयोजित की गई थी. इस बैठक में ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर आए. तीनों बड़े महाशक्तियों के प्रमुखों के बीच यह पहली त्रिपक्षीय बैठक थी.

इस मुलाकात के दौरान तीनों नेताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, रूस-यूक्रेन युद्ध और परमाणु हथियार नियंत्रण जैसे गंभीर मुद्दों पर खुलकर बात हुई. डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इन तीनों महान देशों के ऊपर वैश्विक शांति बनाए रखने की एक साझा जिम्मेदारी है. इस बैठक के खत्म होने पर तीनों देशों की तरफ से एक संयुक्त शांति घोषणा पत्र जारी किया गया, हालांकि उसमें हथियार घटाने को लेकर किसी ठोस समझौते का ऐलान नहीं हुआ था.

इस बयान के क्या मायने निकाले जा रहे हैं?

अमेरिका एक तरफ तो रूस के साथ शांति समझौते के लिए बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नाटो के साथ रक्षा प्रणाली को भी मजबूत बना रहा है. नाटो प्रमुख मार्क रुट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में यह बात साफ कर दी गई है कि यूरोप में सुरक्षा का माहौल बनाए रखना प्राथमिकता है.

दोनों नेताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि अमेरिका और नाटो के बाकी सदस्य देशों को रक्षा लागत और सैन्य उद्योग में निवेश को लगातार बढ़ाना होगा. इसका मकसद यह है कि अगर रूस की तरफ से कोई नया खतरा सामने आता है तो नाटो देश मुकाबला कर सकें. इसके साथ ही नाटो और अमेरिका ने रूस से सख्त लहजे में कहा है कि वह कोई भी ऐसा उकसावे वाला काम न करे जिससे यह युद्ध यूरोप के दूसरे हिस्सों में फैल जाए.

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