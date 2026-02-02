PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट  

ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र और भारत का एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता बताया. PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप ने बताया, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ लगेगा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज सुबह उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, जिसे उन्होंने अपने लिए सम्मान की बात बताया. ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र और भारत का एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता बताया. दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और रूस-यूक्रेन युद्ध प्रमुख रहे. राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, बातचीत के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर भी विचार हुआ. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करेगा और इसके बजाय अमेरिका से तेल और ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा.

वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने "Buy American" नीति के तहत अमेरिकी उत्पादों की खरीद को काफी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा. इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे.



टैरीफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत

इसके साथ ही वेनेजुएला से भी तेल खरीदने की संभावना पर चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है. ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है. इस समझौते के तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा. वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा.

भारत और अमेरिका के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे और दोनों देश मिलकर बड़े फैसले लेने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, न कि सिर्फ बातें करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान पर आधारित है और आने वाले समय में भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाई मिलेगी.

