FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

डील से भारत-US के रिश्ते मजबूत होंगे-ट्रंप, US से टैरिफ घटने पर PM मोदी का पोस्ट, अमेरिका ने 18% टैरिफ घटाया- PM मोदी, ट्रंप से मेरी बेहतरीन बातचीत हुई- PM मोदी, भारत में बने सामान से टैरिफ घटाने पर खुशी-PM

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट  

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट

चेपॉक में खेले जाएंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 6 मुकाबले, जानिए कैसे हैं चिदंबरम स्टेडियम के आंकड़े

चेपॉक में खेले जाएंगे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के 6 मुकाबले, जानिए कैसे हैं चिदंबरम स्टेडियम के आंकड़े

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई फोन पर अहम बातचीत, अमेरिकी राष्ट्रपति ने शेयर की भारत से जुड़ी दो खास तस्वीरें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा

Homeदुनिया

दुनिया

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट  

ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र और भारत का एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता बताया. PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप ने बताया, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ लगेगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Feb 02, 2026, 11:09 PM IST

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा ऐलान, भारत पर अब सिर्फ 18 फीसदी लगेगा टैरिफ, ट्रेड डील पर भी आया अपडेट  
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज सुबह उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई, जिसे उन्होंने अपने लिए सम्मान की बात बताया. ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना करीबी मित्र और भारत का एक शक्तिशाली व सम्मानित नेता बताया. दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें व्यापार, ऊर्जा और रूस-यूक्रेन युद्ध प्रमुख रहे. राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, बातचीत के दौरान रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर भी विचार हुआ. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत रूस से तेल की खरीद बंद करेगा और इसके बजाय अमेरिका से तेल और ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा. 

वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने "Buy American" नीति के तहत अमेरिकी उत्पादों की खरीद को काफी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई है. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर से अधिक के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदेगा. इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और मजबूत होंगे. 
 

 

PM मोदी से बातचीत के बाद ट्रंप का बड़ा दावा

टैरीफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत

इसके साथ ही वेनेजुएला से भी तेल खरीदने की संभावना पर चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा कि इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है. ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है. इस समझौते के तहत अमेरिका भारत पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा. वहीं भारत भी अमेरिका के खिलाफ अपने टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा. 

भारत और अमेरिका के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से भी ज्यादा मजबूत होंगे और दोनों देश मिलकर बड़े फैसले लेने में सक्षम हैं. उन्होंने कहा कि वह और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता हैं जो काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, न कि सिर्फ बातें करते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी सम्मान पर आधारित है और आने वाले समय में भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाई मिलेगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
पहले बिजनेस में हुआ 6 करोड़ का नुकसान, रिस्क लेकर दोबारा शुरू किया कारोबार; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
कौन हैं पूर्व भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे? संसद में राहुल गांधी ने लिया नाम तो मचा सियासी घमासान
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का दबदबा
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
कितने पढ़े-लिखे हैं जनरल MM नरवणे जिनका संसद में गूंजा नाम? फौजी करियर के साथ है मजबूत एकेडमिक बैकग्राउंड
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
IND vs NZ T20 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीय
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
MORE
Advertisement