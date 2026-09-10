हर अमेरिकी की जेब में आएंगे 5,000 डॉलर! मिड-टर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा ऐलान

गिरती अप्रूवल रेटिंग और बढ़ती महंगाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से मिड-टर्म चुनाव में खुद के नाम पर वोट मांगी.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के मिडटर्म कन्वेंशन के पहले ही दिन एक ऐसा बड़ा चुनावी दांव खेला है, जिसने सभी को चौंका दिया है. बुधवार को डलास में हुए इस कार्यक्रम में ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों के बाद उनकी पार्टी का अमेरिकी संसद (कांग्रेस) के दोनों सदनों पर कब्जा बरकरार रहता है, तो वे हर वयस्क अमेरिकी नागरिक को 5,000 डॉलर देंगे.

इस लुभावने वादे को ट्रंप ने 'ट्रंप डिविडेंड' का नाम दिया है. सर्वे में पिछड़ रही अपनी पार्टी को जिताने के लिए उन्होंने समर्थकों से अपील करते हुए कहा, "अगर रिपब्लिकन जीतते हैं, तो आप जीतेंगे और आपको 5,000 डॉलर मिलेंगे. बस आप यह मानकर वोट दें कि बैलट पेपर पर मेरा ही नाम है."

1 ट्रिलियन डॉलर का आएगा खर्च!

हालांकि, ट्रंप का यह वादा आर्थिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से मुमकिन नहीं दिखता. इस योजना पर कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर का खर्च आएगा. यह पैसा कहां से आएगा, इसका कोई स्पष्ट हिसाब दिए बिना ट्रंप ने सिर्फ इतना कहा कि "हमारा देश इस समय बहुत पैसा कमा रहा है."

ईरान युद्ध और महंगाई पर ट्रंप का बचाव

हालिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर केवल 30% के आसपास रह गई है. अमेरिकी जनता देश में बढ़ती महंगाई और ईरान के खिलाफ ट्रंप द्वारा शुरू किए गए युद्ध से बेहद नाराज है. डिसीजन डेस्क HQ के अनुमानों की मानें तो इस बार चुनाव में डेमोक्रेट्स बाजी मार सकते हैं.

अपने भाषण में ट्रंप ने ईरान युद्ध का बचाव करते हुए माना कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगा है. उन्होंने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन मुझे मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा. ईरान परमाणु हथियार बनाने से बस 2-3 हफ्ते दूर था."

होर्मुज का नाम अपने नाम पर रखने की कही बात

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि युद्ध खत्म होते ही तेल के दाम तेजी से गिरेंगे. उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जलडमरूमध्य का नाम बदलकर उनके नाम पर रख देना चाहिए. इसके अलावा, उन्होंने दूसरे देशों पर लगाए गए भारी-भरकम व्यापार टैरिफ का भी बचाव किया.

'तो अमेरिका बन जाएगा एक कम्युनिस्ट देश'

अपनी विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमला बोलते हुए ट्रंप ने अपने अंदाज में चेतावनी दी कि अगर विरोधी जीते तो अमेरिका एक कम्युनिस्ट देश बन जाएगा. उन्होंने कहा, "आपका एक वोट यह तय करेगा कि अमेरिका अगले 250 सालों के लिए लड़खड़ाएगा या तेजी से आगे बढ़ेगा."

रिपब्लिकन पार्टी का यह सबसे बड़ा दांव है कि क्या ट्रंप अपने नाम पर उन समर्थकों को वोटिंग बूथ तक ला पाएंगे, जो सिर्फ उनके भक्त हैं, भले ही इस बार खुद ट्रंप चुनाव न लड़ रहे हों. अब देखना यह है कि ट्रंप का यह $5000 वाला दांव जनता को लुभा पाता है या नहीं.

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