सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जबकि भारत दूसरे पर और अमेरिका तीसरे नंबर पर होगा. वहीं, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं. सोमवार को सबसे पहले वह इंडोनेशिया जाएंगे, यहां उनका दो दिन का दौरा है. इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और 25 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह दुनिया पर राज करेगा.

25 सालों में कहां होगा इंडोनेशिया?

PWC की 'वर्ल्ड इन 2050' नाम से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 25 सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां होगी और कौन-कौन से देश सुपरपावर होंगे. रिपोर्ट के अनुसार इन सालों में एशियाई देशों की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और भारत, इंडोनेशिया दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे. हालांकि, पाकिस्तान 25 सालों में भी टॉप 10 देशों में शामिल नहीं हो पाएगा. 2050 तक वह टॉप 20 देशों की लिस्ट में ही अपनी जगह बना पाएगा.

टॉप 10 देशों में भी नहीं होगा पाकिस्तान

लिस्ट के अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी. वहीं, लिस्ट में पाकिस्तान का नाम टॉप 10 देशों में भी नहीं होगा. पीडब्ल्यूसी ने इन देशों की जनता से बात करके यह लिस्ट तैयार की है. लोगों से बात करके पता लगाया गया कि वह अपने देश में किस तरह का विकास देख रहे हैं और क्या वह इससे खुश हैं.

2050 तक कितनी हो जाएगी इंडोनेशिया की जीडीपी

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इंडोनेशिया की इकोनॉमी 1.44 ट्रिलियन डॉलर थी और वह लिस्ट में 17वें नंबर पर है. पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि अगले 25 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा. पर्चेजिंग पावर पैरिटी (PPP) टर्म्स में उसकी जीडीपी 12 ट्रिलियन डॉलर होगी.

25 सालों में टॉप-20 लिस्ट में ही शामिल हो पाएगा पाकिस्तान

पाकिस्तान की बात करें तो 2050 में वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 16वें नंबर पर होगा. 2030 में 20वें नंबर पहुंचेगा और 16वें नंबर पर आने में उसको 20 साल और लगेंगे. इस समय पाकिस्तान 24वें नंबर पर आता है. अभी पाकिस्तान की जीडीपी 410 बिलियन डॉलर है, जो 2014 में 225.14 बिलियन डॉलर थी. उस समय पाकिस्तान लिस्ट में 44वें नंबर पर आता था.

भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 25 सालों में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और उसकी जीडीपी 44 ट्रिलियन डॉलर होगी. इस समय भारत चौथे नंबर पर है और जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर के करीब है.

यह भी पढ़ें:- वेंस बोले, 'अमेरिका ही आखिरी देश जो इजरायल के साथ', नेतन्याहू ने कहा- 'हमारे पास भारत है', बयान से मची हलचल!