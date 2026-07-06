FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारत के टॉप 5 राज्य जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश, जानें लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं UP-बिहार

भारत के टॉप 5 राज्य जहां होती है सबसे ज्यादा बारिश, जानें लिस्ट में किस नंबर पर आते हैं UP-बिहार

विदेशों में हाथों से बनी इन चीजों की भारी डिमांड, घर बैठे शुरू करें अमेजन-फ्लिपकार्ट पर बेचें

विदेशों में हाथों से बनी इन चीजों की भारी डिमांड, घर बैठे शुरू करें अमेजन-फ्लिपकार्ट पर बेचें

सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, जबकि भारत दूसरे पर और अमेरिका तीसरे नंबर पर होगा. वहीं, इंडोनेशिया चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा.

Latest News

Neelam

Updated : Jul 06, 2026, 01:24 PM IST

सिर्फ 25 साल और... आधी दुनिया पर राज करेगा ये मुस्लिम मुल्क, नाम जानकर पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

2050 तक इंडोनेशिया के पास होगी 10.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (Image Source: Unsplash)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की छह दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं. सोमवार को सबसे पहले वह इंडोनेशिया जाएंगे, यहां उनका दो दिन का दौरा है. इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और 25 सालों में उसकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह दुनिया पर राज करेगा. 

25 सालों में कहां होगा इंडोनेशिया?
PWC की 'वर्ल्ड इन 2050' नाम से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 25 सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां होगी और कौन-कौन से देश सुपरपावर होंगे. रिपोर्ट के अनुसार इन सालों में एशियाई देशों की इकोनॉमी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और भारत, इंडोनेशिया दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे. हालांकि, पाकिस्तान 25 सालों में भी टॉप 10 देशों में शामिल नहीं हो पाएगा. 2050 तक वह टॉप 20 देशों की लिस्ट में ही अपनी जगह बना पाएगा.

टॉप 10 देशों में भी नहीं होगा पाकिस्तान
लिस्ट के अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राजील दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होंगी. वहीं, लिस्ट में पाकिस्तान का नाम टॉप 10 देशों में भी नहीं होगा. पीडब्ल्यूसी ने इन देशों की जनता से बात करके यह लिस्ट तैयार की है. लोगों से बात करके पता लगाया गया कि वह अपने देश में किस तरह का विकास देख रहे हैं और क्या वह इससे खुश हैं.

2050 तक कितनी हो जाएगी इंडोनेशिया की जीडीपी
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इंडोनेशिया की इकोनॉमी 1.44 ट्रिलियन डॉलर थी और वह लिस्ट में 17वें नंबर पर है. पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि अगले 25 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा. पर्चेजिंग पावर पैरिटी (PPP) टर्म्स में उसकी जीडीपी 12 ट्रिलियन डॉलर होगी. 

25 सालों में टॉप-20 लिस्ट में ही शामिल हो पाएगा पाकिस्तान
पाकिस्तान की बात करें तो 2050 में वह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 16वें नंबर पर होगा. 2030 में 20वें नंबर पहुंचेगा और 16वें नंबर पर आने में उसको 20 साल और लगेंगे. इस समय पाकिस्तान 24वें नंबर पर आता है. अभी पाकिस्तान की जीडीपी 410 बिलियन डॉलर है, जो 2014 में 225.14 बिलियन डॉलर थी. उस समय पाकिस्तान लिस्ट में 44वें नंबर पर आता था.

भारत बनेगा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार अगले 25 सालों में भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और उसकी जीडीपी 44 ट्रिलियन डॉलर होगी. इस समय भारत चौथे नंबर पर है और जीडीपी 4.15 ट्रिलियन डॉलर के करीब है.

यह भी पढ़ें:- वेंस बोले, 'अमेरिका ही आखिरी देश जो इजरायल के साथ', नेतन्याहू ने कहा- 'हमारे पास भारत है', बयान से मची हलचल!

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement