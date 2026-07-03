FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते-बनाते क्रैक की UPSC, 3 बार फेल होने के बाद चौथे प्रयास में बने अफसर

यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते-बनाते क्रैक की UPSC, 3 बार फेल होने के बाद चौथे प्रयास में बने अफसर

मैं नहीं मानता इनको हीरो... गौरी, गजनवी और बाबर जैसी मिसाइलें अब नहीं होंगी पाकिस्तान की शान, शहबाज सरकार ने कर लिया फैसला?

मैं नहीं मानता इनको हीरो... गौरी, गजनवी और बाबर जैसी मिसाइलें अब नहीं होंगी पाकिस्तान की शान, शहबाज सरकार ने कर लिया फैसला?

कौन थे खाशाबा? आजाद भारत के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट, जिन पर बन रही है फिल्म

कौन थे खाशाबा? आजाद भारत के पहले ओलंपिक मेडलिस्ट, जिन पर बन रही है फिल्म

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही

दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह

दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

कौन है वो तिब्बती शख्स जिसने न्यूयॉर्क में खुद को लगाई आग? क्यों कर रहा था प्रदर्शन

अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर 'फ्री तिब्बत' आंदोलन से जुड़े 42 वर्षीय तिब्बती शख्स लोब्गा रंगजेन ने आत्मदाह कर लिया.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 03, 2026, 01:39 PM IST

कौन है वो तिब्बती शख्स जिसने न्यूयॉर्क में खुद को लगाई आग? क्यों कर रहा था प्रदर्शन

तिब्बती ने खुद को लगाई आग (Image source- X@HistoryTibetan)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • लोब्गा रंगजेन पिछले करीब 20 सालों से अमेरिका में रह रहे थे 
  • रंगजेन ने हाथ में तिब्बत का झंडा थामकर खुद को आग लगा ली
  • अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई
  • मार्च 2009 से लेकर अब तक 150 से अधिक तिब्बतियों ने किया आत्मदाह

अमेरिका के न्यूयॉर्क से एक बेहद दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एक 42 साल के तिब्बती शख्स ने खुद को आग लगा ली. बताया जा रहा है कि वह हाथ में तिब्बत का झंडा थामे चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था. इस शख्स की जान चली गई है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस शख्स का नाम लोब्गा रंगजेन था, जो पिछले लगभग 20 सालों से अमेरिका में ही रह रहा था. यह घटना गुरुवार (3 जुलाई 2026) शाम करीब 7 बजे मैनहट्टन के फर्स्ट एवेन्यू और ईस्ट 43वीं स्ट्रीट के पास हुई. लोब्गा रंगजेन के एक करीबी दोस्त ने उसकी पहचान की पुष्टि की है. रंगजेन लंबे समय से तिब्बत की आजादी के आंदोलन और 'फ्री तिब्बत' मुहिम से गहराई से जुड़े हुए थे.

कुछ सेकेंड्स में बुझाई आग, पर नहीं बची जान 

चश्मदीदों के मुताबिक, जैसे ही रंगजेन ने खुद को आग लगाई, सड़क पर चल रही गाड़ियों के हॉर्न तेजी से बजने लगे. आग की लपटों में घिरा वह शख्स कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ा. वहां मौजूद दो इमरजेंसी कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पाया. रंगजेन को तुरंत बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. हादसे के एक घंटे बाद भी तिब्बत का वह झंडा घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ था.

आजादी की एक दर्दनाक दास्तान

तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक कागज लगा, जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था- 'CHINA OUT OF TIBET' यानी 'चीन तिब्बत से बाहर जाओ'. यह नारा तिब्बती स्वतंत्रता संग्राम की पहचान बन चुका है. फ्री तिब्बत कैंपेन चलाने वाले संगठन के आंकड़ों पर गौर करें, तो मार्च 2009 से लेकर अब तक 150 से ज्यादा तिब्बती नागरिक चीनी दमन के विरोध में आत्मदाह कर चुके हैं. अक्सर ऐसे प्रदर्शनों के दौरान लोग दलाई लामा की वतन वापसी, पंचेन लामा की रिहाई और तिब्बत में मानवाधिकारों व आजादी की बहाली की मांग करते हैं.

1951 से शुरू हुआ तिब्बत का यह संघर्ष

तिब्बती संगठनों का कहना है कि चीन के नियंत्रण वाले इलाकों में आज भी हालात बेहद कड़े हैं. अगर कोई प्रदर्शनकारियों की मदद करता है या इस बारे में विदेशी मीडिया को जानकारी देता है, तो चीन सरकार उसे सख्त सजा देती है. यह पूरा आंदोलन तिब्बत को चीन के कब्जे से आजाद कराने और दलाई लामा को उनका हक वापस दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है.

इतिहास के पन्नों को पलटें, तो साल 1951 में एक 17 सूत्रीय समझौते के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में कदम रखा था. हालांकि, उस वक्त इसे एक शांतिपूर्ण समझौता बताया गया था, लेकिन असलियत यह है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के आने से पहले तिब्बत के पास अपनी खुद की स्वायत्तता और एक स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है. 

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टोकरेंसी से कमाए 1 अरब डॉलर, अमेरिकी सरकार की वित्तीय रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement