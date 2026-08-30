FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

ईरान संकट से चरमराई अमेरिकी सैन्य ताकत; रूस-चीन को रोकने के लिए मिसाइल स्टॉक पड़ा कम

Asia Cup 2026: एशिया कप में कब होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला? जानें कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल

Asia Cup 2026: एशिया कप में कब होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला? जानें कैसा है टीम इंडिया का शेड्यूल

खुल गया राज! तुर्किये ने पाकिस्तान को दिए उड़ते हुए गोली दागने वाले ड्रोन, किस तैयारी में है आसिम मुनीर?

खुल गया राज! तुर्किये ने पाकिस्तान को दिए उड़ते हुए गोली दागने वाले ड्रोन, किस तैयारी में है आसिम मुनीर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार

हिंदी न्यूज़दुनिया

दुनिया

नेपाल-तिब्बत में तबाही के बाद चीन की नई चाल, सोशल मीडिया से गायब किए आपदा के सबूत!

तिब्बत में ग्लेशियर टूटने से नेपाल और भारत तक भारी तबाही मची है. इस बीच, चीन द्वारा सोशल मीडिया से आपदा के वीडियो डिलीट करने के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Aug 30, 2026, 07:57 PM IST

नेपाल-तिब्बत में तबाही के बाद चीन की नई चाल, सोशल मीडिया से गायब किए आपदा के सबूत!

चीन आपदा के वीडियो को डिलीट कर रहा है, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • चीनी सोशल मीडिया से आपदा के वास्तविक फुटेज हटा दिए गए हैं.
  • चीन के अनुसार, तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में केवल पांच मौतें हुई हैं.
  • रविवार तक नेपाल और तिब्बत को मिलाकर मरने वालों की संयुक्त संख्या 750 तक पहुंच गई.
     

Tibet Gacier Burst: तिब्बत में 26 अगस्त को एक ग्लेशियर के अचानक टूटने के बाद आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर जनहानि और माल का भारी नुकसान किया है. लेकिन इस भीषण आपदा के बीच एक नया और गंभीर अंतरराष्ट्रीय विवाद तब खड़ा हो गया, जब यह रिपोर्ट सामने आई कि चीन इस विनाश की वास्तविक तस्वीरों और वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लगातार डिलीट कर रहा है.

चीन पर वीडियो डिलीट करने का गंभीर आरोप

इस आपदा के दौरान चीन सरकार के रवैये ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ आने के कुछ ही घंटों के भीतर चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्थानीय नागरिकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए तबाही के वीडियो प्रसारित होने लगे थे. ग्यिरोंग पोर्ट के सुरक्षा फुटेज में साफ देखा गया था कि कीचड़ और मलबे की एक विशाल दीवार इमारतों पर गिर रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे. बाद में इस स्थान और फुटेज की अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी पुष्टि की.

लेकिन बहुत जल्द ही चीनी अधिकारियों ने इन वीडियो को डिलीट करना शुरू कर दिया. एक भूटानी पत्रकार ने इस सेंसरशिप पर सवाल उठाते हुए कहा कि चीनी सोशल मीडिया से हटाए गए ये वीडियो किसी राजनीतिक विरोध या सरकार विरोधी गतिविधि के नहीं थे, बल्कि विशुद्ध रूप से एक प्राकृतिक आपदा के फुटेज थे. 

फिलहाल चीनी इंटरनेट पर केवल आधिकारिक सरकारी बयान, राहत और बचाव कार्यों के वीडियो तथा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निर्देश ही बचे हैं, जबकि वास्तविक तबाही दिखाने वाले नागरिक वीडियो पूरी तरह गायब कर दिए गए हैं. इसके विपरीत, नेपाल में मीडिया और पत्रकारों को प्रभावित क्षेत्रों में जाने, पीड़ितों से सीधे मिलने और तबाही की ग्राउंड रिपोर्टिंग व तस्वीरें दुनिया के सामने लाने की पूरी आजादी दी गई है.

तीन देशों में मची भारी तबाही और हताहतों के आंकड़े

यह प्राकृतिक आपदा किसी एक देश तक सीमित नहीं है, क्योंकि तिब्बत से निकलने वाली ल्हेंडे खोला नदी अंततः भोटे कोशी और नेपाल की त्रिशूली नदी में मिलती है, जो आगे चलकर भारत में प्रवेश करने पर 'गंडक नदी' बन जाती है. इस वजह से आई बाढ़ के कारण तीन देशों में हताहतों की संख्या बहुत अधिक है, जहां सबसे अधिक नेपाल में इस बाढ़ का सबसे भयानक रूप देखने को मिला है. रविवार (30 अगस्त, 2026) तक की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले नेपाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 734 हो गई थी, जबकि लगभग 2,498 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले 28 अगस्त तक नेपाल में 579 मौतें और 1,924 लोगों के लापता होने की पुष्टि हुई थी. 

वहीं, चीन के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तिब्बत के ग्यिरोंग काउंटी में केवल पांच मौतें हुई हैं और 558 लोग लापता हैं, जिनमें कम से कम 260 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, और इस उफान का असर उत्तर भारत में भी दिखा जहां नदियों से 10 शव बरामद किए गए हैं कुल मिलाकर, रविवार तक नेपाल और तिब्बत को मिलाकर मरने वालों की संयुक्त संख्या 750 तक पहुंच गई थी और 3,000 से अधिक लोग लापता चल रहे हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
एक टेस्ट की दोनों पारियों में नंबर-6 पर खेलते हुए शतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस एशियाई टीम के 4 प्लेयर
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
Test में इन 5 मुकाबलों में लगे हैं सबसे ज्यादा शतक, एक मैच में लगी थी 8 सेंचुरी; देखें लिस्ट
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
रहमान डकैत बना शुक्राचार्य! 'महाकाली' में अक्षय खन्ना के ट्रांसफॉर्मेशन ने उड़ाए होश, देखें एक्टर के रोंगटे खड़े करने वाले 5 ऐसे किरदार
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
विदेशी सरजमीं पर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
वजन सिर्फ 100 ग्राम और 16 फीट की छलांग... दुनिया के सबसे छोटे बंदर Pygmy marmoset से मिलिए
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement