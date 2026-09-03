Tibet Earthquake: नेपाल में बाढ़ के 1 हफ्ते बाद ​हिली तिब्बत की धरती, 5.0 तीव्रता का आया भूकंप

नेपाल बॉर्डर से सटे तिब्बत में गुरुवर के धरती कांप गई. यहां 5.0 की तीव्रता के भूकंप से हर किसी के ​चेहरे पर चिंता की लहर दौड़ पड़ी. हालांकि गनीमत रही कि इसमें​ किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

नेपाल में बाढ़ से आई त्रासदी के बाद गुरुवार को तिब्बत की धरती हिल गई. यहां 5 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया. हालांकि खबर लिखे जाने तक भूकंप से किसी तरह की नुकसान और जनहानि की सूचना नहीं है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) के अनुसार, भूकंप जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था.

धरती की 10 किलोमीटर गहराई पर सेंटर पॉइंट

नेपाल का पड़ोसी देश तिब्बत बॉर्डर नेपाल में बाढ़ झेल रहा था. इसबीच गुरुवार को आए भूकंप ने एक बार फिर से इस देश को हिला दिया है. हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. वहीं भूकंप की गहराई धरती के 10 किलोमीटर रहती है. वहीं बता दें कि तिब्बत-नेपाल बॉर्डर पर पिछले हफ्ते आई बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है. सीमा के दोनों तरफ कई सौ लोग मारे गये. नेपाल में पिछले 6 दिनों से बचाव कार्य चल रहा है. इसमें अब तक 1268 लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं 2000 से भी ज्यादा लोग लापता है.

यहां फिर से बढ़ रहा बाढ़ का खतरा

पीटीआई के अनुसार, नेपाल में स्थित भोटेकोशी नदी के ऊपरी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है. इसके चलते राहत बचाव कार्य में भी काफी समय लग रहा है. अब तक 1268 शवों को निकाला गया है. वहीं हजारों लोग लापता है. उधर वैज्ञानिकों का दावा कि यहां एक बार फिर से बाढ़ आ सकती है. हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान विभाग के बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन की टेक्नीशियन सरस्वती बिष्ट ने बताया कि गुरुवार को भोटेकोशी नदी के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. इससे भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों के साथ-साथ रसुवा और नुवाकोट जिलों से बहने वाली छोटी नदियों और जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है.