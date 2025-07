माली में अल-कायदा का आतंकी हमला, तीन भारतीय किए अगवा, भारत ने रिहाई के लिए की अपील

पश्चिम अफ्रीकी देश माली में मंगलवार को आतंकी हमलों के बीच अल-कायदा के आतंकियों ने तीन भारतीयों का अपहरण कर लिया. मामाल में भारत सरकार ने त्तकाल रिहाई की अपील की है.

पश्चिम अफ्रीकी देश माली में बढ़ते आतंकी हमलों की खबरों के बीच बीते एक जुलाई को कुछ हमालवरों ने एक फैक्ट्री पर हमला कर दिया. इसके बाद अल-कायदा के आतंकियों ने तीन भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया. इस बात पर भारत सरकार ने गहरी चिंता जताई है. ये तीनों भारतीय माली के काएस शहर में स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे. भारत ने माली सरकार से उनकी सुरक्षित और शीघ्र रिहाई की मांग की है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी बयान के अनुसार, 1 जुलाई को माली के कायेस स्थित डायमंड सीमेंट फैक्ट्री में कुछ सशस्त्र हमलावरों ने मिलकर हमला किया और वहां कार्यरत तीन भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया.

विदेश मंत्रालय ने कही ये बात

इस अपहरण की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं लीहै, लेकिन माली में हुए पिछले हमलों की जिम्मेदारी अल-कायदा से जुड़े संगठन 'जमात नुसरत अल-इस्लाम वल मुस्लिमीन' (JNIM) ने ली थी. मामले में विदेश मंत्रालय ने बताया कि माली की राजधानी बमाको स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में है. साथ ही, अगवा किए गए भारतीयों के परिवारों को भी हर स्थिति से अवगत कराया जा रहा है.

MEA expresses its deep concern regarding the abduction of three Indian nationals employed at the Diamond Cement Factory in Kayes, Mali. The incident occurred on 1st July 2025, when a group of armed assailants carried out a coordinated attack at the factory premises and forcibly… pic.twitter.com/hNFT5kzbK0

सरकार ने इस घटना को 'हिंसा का घोर निंदनीय कृत्य' बताते हुए माली सरकार से हर संभव प्रयास की अपील की है ताकि भारतीय नागरिकों की जल्द और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह भारतीयों को हरसंभव सहायता प्रदान करेगा और "अपहृत भारतीय नागरिकों की जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है."

